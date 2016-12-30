陶傑：成熟而智慧的外交

2016 年是混亂喧騷的一年。伊斯蘭國崛起，歐洲難民危機面臨伊斯蘭化的威脅。德法兩國連遭恐襲，西方文明正值危急關頭，此時日本首相安倍訪問珍珠港，與奧巴馬重申維護和平的決心，為黑暗的一年帶來曙光。

安倍在珍珠港悼念陣亡美軍，奧巴馬肅然接受。兩國重申維護和平，奧巴馬的一句話有深意：「美日兩國雖然從前是死敵，但今日可以成為可靠的盟友。」奧巴馬又說：「堅實的同盟友誼可以掩蓋戰爭的禍害。」美日兩國垂範全球，甚麼是成熟而智慧的大國外交。

華文傳媒的讀者看世界的視野，限於華文媒體的有限高度。例如不斷標題「安倍並未為在珍珠港偷襲而致歉」。

熟知國際關係者，就知道所謂就戰爭道歉，從來不是安倍珍珠港之行的主題。美國和其他盟國也沒有要求安倍必須道歉。

香港電視新聞訪問一位珍珠港美國老兵，以挑撥的語氣問：「你認為安倍訪問，應該就戰爭道歉嗎？」這位美國老兵很得體地答：「不，我不認為他應該道歉，因為那是戰爭。日軍只是做了在戰爭中應做的事，我們也做了戰爭中應做的事。」

這種智慧的高度，恐怕並非亞洲那一兩個囉囉唆唆日本必須「道歉」的國家及其民眾所能明白。南韓還聲稱：安倍在珍珠港如不道歉，美日和解就缺乏誠意。這一點倒很好笑：決定安倍來訪有沒有誠意的是總統奧巴馬與全體美國國民，而不是與此行無相關的亞洲其他國家。

何況亞洲國家除了韓國和中國，還有星馬、菲律賓、印度、印尼、澳洲，甚至還有台灣。這些國家都沒有再糾纒歷史的虛無。