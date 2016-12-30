12月30日
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江皓昕：「先見之明」——不按常理出的一手靚牌

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圖片來源：@The_OA/twitter
圖片來源：@The_OA/twitter

年尾，Netflix 還是出奇不意地嚇人一跳，毫無先兆地釋出了新劇「先見之明」（The OA）。頭洗濕之前，我循例上網查看關於此劇的資料，起碼知道一下故事或一點沒有劇透的觀眾點評。然而我看見的每一段介紹，都不約而同地告誡著，別要尋找任何有關此劇的資料。知道得愈少，真正看劇時的體驗會更奇妙。依此傳統，以下的評論，將不會談及劇集任何實質內容。

那到底談甚麼好呢？先談一點看畢感受。

一句定斷的話，無可置疑是好看的。那種好看是你一邊看的時候不會覺得，卻只是控制不了自己不斷看下去，到最後，彷彿穿越了一條七色迷幻的隧道，驀然回首，才發現自己剛才的旅程是多麼的奇妙，好想再經歷一遍。

The OA 劇照
The OA 劇照

每集片長由 1 小時到 40 分鐘不等，沒有一個統一的規則。這也許是形容此劇的最好方式——「先見之明」是一部不依傳統，沒有規則，不按常理出牌的劇集。然而它卻不是中二病的為顛覆而顛覆，不是有凳不坐硬要坐馬桶的那種無聊幼稚。它的破格是靈巧而獨特的，就像古墓中的小龍女，甫出山所耍出的武功是天下廣士都沒有見過。劇中處處流露著一種不吃人間煙火的氣質，創作人好像不明白美劇套路，甚至從出生到現在都沒有看過一部電影似的。在天下創作一大抄的這年代，此劇的牌路是徹底的獨特，我一邊看一邊想，甚至不能提出一部類似或接近的作品。

它的故事有不貼近現實的部分（抱歉我無法說太多），同時不失小人物的人文關懷。它可以是一部科幻劇，也可以是一個關於美國市郊邊緣青年的故事。主創筆下的角色是多麼的實在和令人信服，角色們受傷時的憤怒和困惑，脆弱得你會希望這世界真有一種解釋不能的超自然力量，癒合每一個人心裡的創傷。在盛行 New Age 的這年代，我會覺得此劇很快會受那個圈子的朋友力捧，也許不久就會有不少文章去解讀劇中的種種符號、能量、人類設計等。然而我相信那些對 New Age 全無涉獵的觀眾（如我），仍然會被劇集的魔法感染，從看第一集時會皺眉：「我到底在看些甚麼？」，到最後一集仍然皺眉「我到底在看些甚麼？」，接著緊隨一笑：「不過好正。」

江皓昕 煲戲要在晚餐後

江皓昕，編劇，文字工作者，文筆有待改善。

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