用 AI 創造智慧管家，下一波科技巨浪來臨！

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Iron Man （鐵甲奇俠）裡，帥氣的 Tony Stark 凡事不需要自己動手，只要開口「對著機器說話」，他專屬的人工智能管家卓維（Jarvis）就會幫他把一切打點好。

如今這個場景從電影走向真實，付諸實現的，正是臉書的創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）。日前，他秀出花了一年時間創造的居家 AI 系統 Jarvis——能控制家裡的燈光、空調、音樂，甚至在他起床時，主動幫他烤好吐司。

想像一下，未來使用者不須再安裝五花八門的 App，只要打開通訊軟體的聊天列表，就能完成叫車、查詢天氣、閱讀新聞、預訂餐點等日常瑣事，如同擁有一位虛擬助理，用「聊天」指令就能搞定生活大小事。

一項新科技正蓄勢待發，即人工智能（AI）。微軟執行長 Satya Nadella 認為：「AI 的破壞力無與倫比，就像是當年的 PC、手機或網際網路，這套顛覆本質的技術將改變各行各業及所有商業流程！」

事實上，不只臉書、微軟，當前所有的科技巨頭都已投入 AI 領域。 除了臉書、微軟之外，Google 執行長 Sundar Pichai 曾表示，未來所有相關的服務都要用 AI 串連；IBM 早就將具備認知計算系統的超級電腦華生（Watson）視為下一個殺手級產品，可販售其數據分析服務；亞馬遜、與蘋果也各有盤算，連中國搜尋引擎百度都已在語音及圖像識別領域發表驚人進展。

但比別人更快起跑，不代表能贏在終點，今年 3 月，微軟搶先推出聊天機器人 Tay，這款強調有自我學習進化功能的酷炫產品，上線 Twitter 第一天就被聊天對象「教壞了」，張口閉口都是種族歧視的言論。不只沒帶來正面效果，反倒差點引爆品牌危機，不到 24 小時就黯然下線。

另一家同樣鎖定聊天機器人的公司 Mind-Meld，執行長 Tim Tuttle 坦承，這種產品是 2016 年最大敗筆之一，他雖推崇微軟正「穩定進步」，但少說還要再熬個幾年，才有能力幫大型企業、政府機關等客戶做出可以輕易量身設計的「先進機器人」。

儘管跑快跌了一大跤，微軟並沒有放棄，每年還是投入高達 120 億美元的研發預算，這個數字比 Google 高出三分之一。正在進行的專案有三成與人工智能相關。今年 9 月，Satya Nadella 又再加強力道，把人工智能一把手沈向洋（Harry Shum）調去指揮一支超過千名研究員、5,000 名工程師的團隊。

Web 時代的霸主，是搜尋引擎雅虎（Yahoo!）與 Google；而到了 App 時代，通訊平台是最有可能競爭這個寶座的參賽者，也因此，如何讓通訊平台成為無所不能的「任意門」，也成了科技巨頭們的兵家必爭之地。

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