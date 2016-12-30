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盤點日：為何新年目標總是失敗？

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圖片來源：www.shag-pile.com
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新年將至，又是時候想想 2017 年大計。且慢，先驗收 2016 年成績。年初的大計你做到幾多？抑或連定過甚麼目標都已拋諸腦後？你不是一個人，有研究指成功生存至年尾並達成年初大計的人只有 8%，代表超過 9 成年初許下新年宏願的人，其全年目標最終都失敗告終。加拿大心理學副教授 Timothy Pychyl 甚至認為：「訂立新年目標這件事，本身就有拖延症成份存在。」為何新年目標總是不了了之

1. 「全年目標當然愈大愈好」

新年目標的主要死因，當數其不切實際。大部分人都假定自己跨年後能自動波成為「全新的我」。尤其當我們聽到身邊人分享新年大志，或者各種市場推銷營造的「新年新希望」心理，我們的全年目標開始變得過於遠大且不切實際，有時明知是無可能的任務，仍然相信目標定得高，就算無法達到也能小有進步，比如以為「目標每天 4 點起床，以此為目標的話年尾起碼可以 6 點起床」。現實是，目標只能小步小步累積完成，美國心理學家 Joseph Luciani 指，目標太大，不單難以實踐，幾次失敗只會使你充滿挫敗感，然後放棄。結果一年過去，你還是去年的你。

2. 未成功先興奮

雖然大家隱隱明白新年目標多半到年底都原封不動，在新年來臨前還是樂此不疲寫下大計，然後一本正經的跟朋友分享，感染大家一齊定下目標展望新年之餘，彷彿將目標公諸於世後自己便不得不盡力完成，有助提高成功率。Pychyl 並不認同：「如果有心達成目標，就坐言起行，別等到 1 月 1 日。要不，所謂新年大計無異於拖延症。」用新年目標包裝，將現下需要立即做的事拖延到明年，但明年復明年。僅僅是年初向朋友宣稱「來年不再亂買嘢」、「來年要學＿ ＿」、「來年要看 100 本書」等等便心滿意足，就像明明說好今年要跑馬拉松，結果買了跑鞋就 close file。到下一個 1 月 1 日來臨，才想起自己怎麼還沒跑馬拉松。

另外，Pychyl 認為在你成功前最好還是將目標保密。其研究指，即使尚未實踐目標，和朋友分享大計時某程度上已令人得到成功感，「提前洩露你的目標是最差的第一步，因為你還未行動已經從中得到好處，便減低了完成目標的動力。」

3. 目標空泛

Weinstein 說，最好的做法是首先訂立一個容易起步，而且層層遞進的目標。例如你來年想多做運動，如本來完全不做運動，年初以一星期慢跑一次為目標；如本來一星期會去兩次健身室，便可加碼至一星期三次；每隔幾個月檢討一次，中途增加難度。這樣會比單單「多做運動」的宏願更清晰、容易達成，而且也更常獲得成功感。

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新年目標，1 月 1 日推出，有效期至每年 1 月 2 日。

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