留住人民幣，不如瞓身比特幣

在美國總統大選定音之前，聽說在中國內地有眾多支持杜林普當選的說法，無他，瘋子治國，別人的痛苦就是我的快樂。如今杜林普真的當選了，狂人登基的消息不但對美國經濟全無影響，杜林普還變了驚奇博士，帶動美股頻頻破頂，光是從 11 月 8 日當選計，道指已連升近 2,000 點，劍指兩萬大關之餘，全年漲幅估計達 14%。美股強勢，美元同樣跑贏全球匯市，自狂人當選，憧憬減稅措施和各項大型基建，加上預期聯儲局明年將加快加息步伐，包括英鎊和日元等全球非美元貨幣兌美元均錄得插水式貶值。首當其衝，失血量極為嚴重的自然是人民幣。如果時間可以重來，相信有不少人想「吐口水說過」。

在美國渡過了愉快「勝」誕的同時，人民幣走勢卻呈現一片愁雲慘霧，跟北京霧霾恐怕不相伯仲。人民幣兌美元自 11 月開始貶值約 2%，而全年貶值幅更接近 6%，不但是連續第三年倒退，更是 22 年以來表現最差的一年。人民幣疲弱，外因是美國病態式勃起，內患則是經濟增長放緩惹來不少憂慮，全年 GDP 6.5 這個官方增速目標，傳聞連習近平近日財經領導小組會議上都宣布放棄了。中央都沒信心，走資勢頭的惡化可想而知，據人民銀行公布，中國 11 月份外匯儲備繼續縮水，跌至 3.05 萬億美元，連跌 5 個月，亦創下今年 1 月以來的最大單月跌幅，12 月是年底結匯月份，預料要守住 3 萬億美元關口亦相當艱難。德銀估計，明年中國外匯儲備將暴跌至 2.8 萬億美元，也即是國際貨幣基金組織（IMF）今年初定下的中國外匯儲備警戒線。

大國崛起的神話崩滅在即，中國政府近期的舉動亦明顯在趕工築堤，堵截資本往外流出中國。除了逐步對 Visa、Master 和銀聯卡作不同程度的限制外，亦開始大力監控內地企業的海外投資。有傳國務院將禁止中國投資者進行 10 億美元以上的核心業務以外併購交易，並禁止國有企業投資 10 億美元以上的海外房產，至於 100 億美元以上的對外投資交易亦同時禁止。此外，中國外匯管理局亦頒布新規，原本只有 5,000 萬美元以上巨額資金匯出，才需要對當局上報，如今門檻大幅提高 10 倍，匯出 500 萬美元或以上的資金已需審批。為保外匯存底，做法相當鐵腕。

事實上，中央不但設法杜絕大型企業的走資潮，連升斗市民的「螞蟻搬家」換匯逃亡都不放過。中國本來設有個人換匯限制，每年額度為 5 萬美元等值，過去的換匯分拆交易是最傳統又低風險的湊人頭做法，連續多日個別換匯後，再轉匯給某人或機構，如今外匯管理局同樣將加強監控，90 日內換匯總額超過 20 萬美元，就會被列入「關注名單」，或會被暫停外匯交易和凍結匯款。

勢色不對，人民幣持續貶值導致「人人」自危，人人走資，據聞建設銀行過去一年換匯總額已超過該行過去近 10 年的總量。而近期港幣跟隨美元向好，每港幣兌人民幣已近 0.9，52 週升幅超過 7%，不少香港找換店都以極低兌率拒收人民幣，以免貶值倒蝕。意料之外的是，人民幣失勢，乘勢在中國崛起的另有一幣，卻是前幾年曾一度被視為網上種金騙案的虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）。

美元走強，全球貨幣仆直，避無可避下，比特幣卻離奇成為避險貨幣的首選。以 12 月 27 日市值計算，每比特幣曾一度升至 929 美元的高位，全年漲幅超過 115%，也是 2014 年 1 月以來的兩年新高。當中，整體交易佔了 9 成都發生在中國，每日平均多達 1,000 萬枚比特幣成交。以目前水漲船高的幣值計算，其實已是每月過萬億的走資工具。一年翻倍，全世界沒多少貨幣有此行情，以前說買金保值，如今可能都不及買比特幣穩陣。

中國炒起比特幣，最大主因自然是中國走資潮和人民幣的貶值趨勢，資金湧入比特幣，其中一個好處是它可以用美元作交易，不受人民幣走勢影響。背後另一原因則是虛擬貨幣在中國的認受性相對數年前大幅提高，一般市民對其運作亦已掌握，甚至遠高於香港和台灣等地。畢竟內地流行電子錢包，吃飯結帳、購物付款以至新年「發紅包」，都以虛擬貨幣進行，據說連雀館打牌都可以用微信支付。國民幾乎都不怎樣用真鈔了，如果微信、淘寶這些平台可以對應比特幣，人民幣真有可能淪為廢紙。

不過，順道一提，或者中國大媽們記憶力欠佳，在 2013 年 12 月，比特幣的市值曾創出 1,150 美元的歷史高位，然後，連跌 13 個月之後，在 2015 年 1 月，幣值僅剩 173 美元，貶值幅度為 85%。