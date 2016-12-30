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樂施會：甜蜜蜜生產線　助埃塞俄比亞小農改善生活

樂施會：甜蜜蜜生產線　助埃塞俄比亞小農改善生活

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圖、文：樂施會

全球氣候變化衝擊東非國家埃塞俄比亞，氣候變化令降雨變得不穩定，大大影響當地小農戶的生計。小農當中，大部分土地由男性持有，女性農民沒有地權，連種植農作物發售的機會都沒有，缺乏收入，陷入貧窮。樂施會與夥伴支持 5,000 多名當地農婦養蜂取蜜，逐步發展成「甜蜜蜜」生產線，將蜜糖運送至國內外發售，更出口遠至歐盟，助婦女脫離貧窮。

為了幫助小農增加收入，樂施會與夥伴一起在埃塞俄比亞阿姆哈拉州（Amhara Regional State）的丹吉拉、梅哈和瓜安（Dangila, Mecha and Guangua）三個地區，推行為期五年的蜂蜜價值鏈（Value Chain）發展項目。項目除了幫助小農拓展收入來源外，亦提升他們的綜合技能，如讀寫能力，及設有小額借貸，讓小農能更好地應付日常生活及生計的需要。

28 歲的小農 Sewasew 參加養蜂項目，讓她購入牲畜脫貧，踏上自力更生的生活。
28 歲的小農 Sewasew 參加養蜂項目，讓她購入牲畜脫貧，踏上自力更生的生活。

28 歲的小農 Sewasew 是三子之母，兩年前開始參加養蜂項目：「參加養蜂項目不但增加家庭收入，更教曉我讀寫，又讓我懂得儲蓄。」蜂蜜在國內外擁有龐大的市場價值，正正為小農提供了改善生計的好機會。一個有四個養蜂箱的小型蜂場，能年產超過價值 7,000 比爾（埃塞俄比亞貨幣單位，約 2,450 港元）的蜂蜜，相當於半公頃種植主糧的農地的收入。

小農在社區購置新或養蜂箱，組成小型蜂場，改善生計。
小農在社區購置新或養蜂箱，組成小型蜂場，改善生計。

埃塞俄比亞本國對蜜糖有熱切的需求，國家傳統酒之一的蜂蜜酒，是家庭聚會、慶典儀式必備的飲料。埃塞俄比亞人家中常備蜂蜜，令 Sewasew 和其他婦女有機會開拓釀製蜂蜜的小生意，賺取收入，養活家庭。

近年，國際市場對優質蜂蜜需求殷切，蜂蜜價格穩步上升，埃塞俄比亞既獲准向歐盟國家出口蜂蜜，養蜂又不需購置昂貴設備，在家中也能平衡照顧小孩和養蜂的工作，不用舟車勞頓。種種因素都令養蜂成為改善小農生計特別有效的方法。

參加養蜂項目的小農處理收集回來的蜂蜜。
參加養蜂項目的小農處理收集回來的蜂蜜。

養蜂項目以外，小額借貸也能讓小農能更好地經營自己的「甜蜜蜜」小生意。Sewasew 說：「在參加婦女小組初期，我申請了 3,600 比爾（約 1,260 港元），當中用了 2,000 比爾（約 700 港元）購買一群蜜蜂，1,800 比爾（約 630 港元）購置了新式養蜂箱。」透過這種小額貸款，她學會了靈活管理開支及收入，並在養蜂的過程中改善生計。

以 Sewasew 為例，第一年共收集了 150 公斤蜂蜜，以每公斤 70 比爾的價格賣出，共賺取約 3,675 港元；第二年雖然只有 100 公斤收成，但蜂蜜市場價格上升，每公斤售價為 85 比爾，共賺取了 2,975 港元。她再向小組歸還了 1,300 比爾（約 455 港元），善用了其餘收入，購入了一頭牛和兩隻羊，並添置了一張床，讓她一家告別以往睡在泥地的日子，改善了她和家庭的生活，成了自力更生的好例子。

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藉著年末佳節，希望身處香港的你也透過送禮物給好友，來支持更多像 Sewasew 一樣沒有土地耕作的婦女養蜂取蜜，協助她們發展生計。請即登入選購「甜蜜蜜」禮物，你指定的好友將於 2 至 3 個工作天內收到「樂施有禮」心意卡，一同與埃塞俄比亞的婦女分享節日喜悅。

樂施會

樂施會是一個國際扶貧發展機構，旨在推動民眾力量，消除貧窮。

http://www.oxfam.org.hk

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