紅眼：加州的故事特別多

Smart Watch 面世初期，實在不太看得上眼。就算是人人趨之若鶩的 Apple Watch，也不過電，始終只是一隻比路邊攤電子錶聰明一點的電子錶。何況手錶不需要聰明，稱心就夠了。

後來，除了手機生產商，連時裝品牌以至傳統錶廠都爭相派一兩款 Smart Watch 應戰，競爭激烈，便有長進了，大家捉到竅門，成功的 Smart Watch 不是講求有多 Smart，而是如何聰明地讓自己看起來不似 Smart Watch。例如 Armani 的處女作 Connected Hybrid 就是醒目示範，外型看起來跟傳統 Dress Watch 差不多，但暗中可控制手機快門和計算步距，熟人來電，指針還會自動彈向預計的時間刻度作通知，只有用家自己才看懂，大智若愚，聰明之餘相當識做。此為成功之一。

成功之二，Smart Watch 的另一個優勢，就是錶面切換。最初作為不少 Smart Watch 賣點的接收短訊、健康監測以至語音操作功能，只是畫蛇添足，反而收起小聰明，回歸傳統手錶設計，簡單地模擬不同款式的錶面，顯見吸引力。傳統手錶只有單一錶面，矜貴如積家的 Reverso，價值連城也只是一錶兩面，但隨便一隻索價數千的 Smart Watch，內置的可切換錶面動輒十個八個，一次過滿足了閣下需要的 3 Hands Dial、Chronograph Dial、Roman Dial、Arabic Dial……

如果有加州面（Califonia Dial）就完美了。

在某種意義上，加州面代表的就是零，代表原點。比如說，Fred Perry 成為大滿貫網球冠軍之前，他是乒乓球世界冠軍；1950 年李小龍首次主演的電影「細路祥」是起點，但出世三個月在「金門女」客串亮相，是原點。

工作關係，最近認真試過市面上不少品牌的 Smart Watch，從手機商 Samsung 到傳統錶商 Tag Heuer，面面俱全，但就是沒有加州面（不排除可另行添加）。當然，這是故意去找碴的，走入尋常一間錶行，店家都未必拿得出一隻加州面。

會生產加州面的錶商不多，而會買加州面的顧客就更少了。若你想買，最好是一個人去買，跟另一半去買的話，對方多數會制止你。

加州面的魅力，與其他錶面相比是一異數，如果以多功能著稱的 Smart Watch 代表聰明，加州面的特點就是：無。因為加州面最初就是一款未完成的樣版。

歷史上最著名的加州面莫過於 Panerai 和 Rolex，並且也源於這兩大錶廠。Panerai 和 Rolex 關係密切，前者最初只是意大利海軍裝備供應商，代工生產的是 Rolex，用的也是 Rolex 機芯。加州面則正正是出自 Rolex 之手的設計，錶盤上半是羅馬數字，下半則是阿拉伯數字，為的是方便訂貨者取得樣版後可即時比對羅馬面和阿拉伯面的樣式分別。印象中某些加州面連「5」字也寫成「V」，因為錶的上半只有「I」和「X」，並無「V」字。而 Panerai 的加州面，由於當年純粹是把 Rolex 交出的樣板，直接拿給意大利海軍下訂，所以連品牌字樣或標記都沒有。時下文青常追求極簡設計，所謂風格，都是經營出來的，講身世和歷史，極簡之最，就數加州面。

加州面之所以稱為加州面，其一說法是因為當年負責替 Rolex 修補和翻新樣板錶面的公司名叫 Kirk Rich Dial，便位於加州，因而得名。目前中古錶市面仍有不少加州面 Rolex，至於跟品牌發跡史淵源深厚的 Panerai，則是為數不多至今仍有推出新款加州面的錶廠，屬較冷門之選。

成世流流長，換幾隻錶戴來戴去也屬平常事。不過，相比面面俱全的聰明錶，還是覺得，機關算盡太聰明，人生總要有隻加州面。

好奇怪的結論。