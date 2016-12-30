【學是學非？】本年度 6 大爆笑發現

今年印度榮膺最無知國家，連強國也只能屈居第二位。不過印度能有此成績也非一朝一夕，同一調查印度去年已名列第二，除了因資訊封閉導致連普通性事問題都要電郵問專家，以下 6 個印度人今年內的「突破性」科學發現和活動，或可讓你領略他們的「天真」。

1. 牛尿煉金術

印度朱納格特農業大學的研究人員 Gujarat ，今年 6 月對外宣稱他們 4 年間成功從 400 頭牛的尿液中提煉黃金，比率達到每公升牛尿煉到 3 至 10 毫克黃金。消息一出，牛尿比牛奶更稀罕，印度人出盡人力物力收集牛尿。不過，科學家指牛隻無法在體內合成金屬，更莫說黃金這種稀有金屬。動物也不會從植物中吸收黃金，此前亦未曾發現植物能從泥土汲取黃金。後來研究作者抵不住質疑，承認提煉樣本有可能受到污染。然而印度國內一牛尿療法專利持有人就力挺到底，指牛尿中確有一味「金粉」，而且上古文獻也有提到牛糞牛尿牛奶之所以含淡黃色，是因為當中皆有黃金，能醫百病，他的牛尿診所更是門庭若市。

2. 總理齊撐假藥

科學與工業研究理事會是印度最大由國家科技部資助的研究機構，年中宣佈研發出一款價廉的阿育吠陀（印度的傳統醫學）抗糖尿藥 BGR-34，自稱是首個通過科研製作的阿育吠陀藥物，被譽為印度傳統醫學的革命性發展。BGR-34 由私營公司發行該藥，其間更得總理莫迪背書支持。BGR-34 後來被指未有提供任何科學證據證明藥效，也未有申請專利權或臨床研究細節，更被揭發其臨床研究並非跟隨國際指引或印度法律。3 個月後，BGR-34 被印度廣告標準委員會禁止以抗糖尿病藥之名宣傳。

3. 狹義相對論是錯的

年初，印度多個媒體報道，印度喜馬偕爾邦政府的一名教育助理主任 Ajay Sharma，指愛因斯坦的狹義相對論存有重大問題，成為出位人物。他除了指相對論是抄襲伽利略、龐加萊（Henri Poincaré）等人，又指質能方程「E = mc2」不合邏輯，但未有以任何演算或佐證解釋，報道所載 Sharma 的理論錯漏百出，經不起推敲。雖然 Sharma 聲稱其研究論文經同行審查才發表，但在網上卻遍尋不獲，唯一發現是一個「俄羅斯重力學會」會議的論文目錄中出現其論文題目，當中 Ajay Sharma 自稱的所屬研究單位（affiliation）「Fundamental Physics Society」，竟是他自己的臉書專頁。

4. 高血壓和糖尿病因病毒而起

5 月，印度瑜伽組織 Patanjali Yogpeeth 及其藥物生產商 Divya Pharmacy 在報紙登廣告，宣佈經過 25 年在 1 千萬人身上進行試驗（研究數據不詳），研發出一種能強化胰腺，控制糖尿病的產品。廣告吹噓其產品由 200 名博學科學家（學歷不詳）聯手製作，如今已設有 1 萬間健康中心和診所（地址不詳）提供治療。戲肉在於他們如何利用動物試藥：在老鼠和兔子身體注入高血壓、糖尿病和癌症病毒，再讓牠們服用產品治療病症——高血壓和糖尿病原來因病毒而起，相信這才是最大的科學發現。

5. 斥資 2.5 億盧比尋找神草的故事

印度的北阿坎德邦政府 7 月時宣佈斥資 2.5 億盧比（港幣約 2,800 萬元），尋找曾記載於印度兩大史詩之一的「羅摩衍那」——傳說令垂死中的王子起死回生的神草 sanjeevani booti。為此國家傳統醫學部長和多位阿育吠陀醫師都到孟買地區的喜馬拉雅山脈搜尋神草。儘管該處山脈的確有不少具醫學價值的野生植物生長，但卻無先哲或現代研究人員能證實有回生之效的 sanjeevani booti 存在。雖然印度中央政府拒絕資助，不過參與人員仍信心滿滿：「我們的努力不會白費，只要我們有決心，我們一定會找到神草，證明神草真的存在。」

6. 祭祀燒柴淨化環境

10 月時，多名印度教僧侶在東京連續 9 日無間斷進行 yajna （一種印度教祭禮，其間需燃燒「聖火」），並宣稱無間斷 yajna 能淨化日本環境。先不論淨化效果如何， yajna 要以乾柴和酥油生火，不完全燃燒會產生二氧化碳和大量煙霧，實際會造成空氣污染。