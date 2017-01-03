28 幅圖回顧 2016

28 幅路透社圖片回顧 2016 寰宇大事：

大衛寶兒逝世

1 月 11 日，英國傳奇歌手大衛寶兒（David Bowie）逝世翌日，歌迷齊集倫敦布里克斯敦一堵壁畫前悼念。

難民海難

2 月 8 日，逃往歐洲途中，遭遇海難而獲救的小小難民。聯合國難民署公佈，截至 10 月，2016 年最少有 3,800 多名難民在地中海遇難－－最致命的一年。

黎巴嫩垃圾危機

2 月 19 日，黎巴嫩宣佈摒棄向俄羅斯輸出垃圾的計劃，歷時半年的垃圾危機繼續為患首都貝魯特（Beirut）。

索馬利亞恐襲

2 月 26 日，索馬利亞首都莫加迪休夜晚發生汽車爆炸襲擊，由肆虐當地已久的恐怖組織青年黨（al-Shabaab）發動，釀成 14 人死。

人機大戰

3 月中，人工智能程式「AlphaGo」與韓國棋手李世石五局對決，以 4 比 1 局數勝出，象徵 A.I. 應用技術更進一步。

美國古巴復交

3 月 20 日，奧巴馬所乘空軍一號飛越夏灣拿上空，象徵美國與古巴歷經半世紀對峙後復交。

希臘落閘

3 月 22 日，一名難民在希臘邊境自焚，要求重開希臘與馬其頓的關口。邊境難民營共約有 12,000 名難民，另有選擇冒險渡河闖關。

非法偷獵

4 月 30 日，肯亞將偷獵及走私所得、共 105 噸象牙與犀牛角於內羅比國家公園（Nairobi National Park）焚毀，以示打擊非法捕獵的決心。鑑於非洲多國的大象數量歷年持續下降，華盛頓公約締約國會議呼籲取締象牙市場，否則大象或瀕滅絕危機。

委內瑞拉緊急狀態

自油價大跌後，委內瑞拉經濟崩潰，長年資源短缺，由糧食到廁紙均見難求，超市門外排隊長龍無日無之，加上三位數字通脹，七成人口淪為貧民，總統馬杜羅宣佈進入經濟緊急狀態，政策卻無力解決問題，引致示威不絕。

加拿大山火

加拿大艾伯塔省山火燒足兩個月，至 7 月初方才受控。火勢波及 59 萬公頃地帶，近 10 萬人須疏散，為加拿大「最貴的山火」。有氣候專家指，全球暖化或有份促成山火。

法國勞工改革

法國長年失業高企，勞工法改革不得民心之餘，更引發各地大型示威。圖為 6 月 2 日遊行中一名示威者演練「國技」－－網球，不是示威－－拍走警方的催淚彈。

奧蘭多槍擊案

6 月 12 日，佛羅里達州奧蘭多一間同志夜店發生大型槍擊案，造成 49 人死，為美國史上傷亡最嚴重的槍擊事件。

脫歐公投

6 月 23 日，英國脫歐派勝出公投，被認為是民粹浪潮崛起，隨後英鎊急跌，經濟前景蒙上陰影，蘇格蘭更有可能為留歐而再度發動獨立公投。不過，脫歐在計劃與程序上仍不明朗，會否真正發生仍是未知之數。

珍視黑人生命運動

7 月 5 日，一名美國黑人 Alton Sterling 被警方制伏後連開多槍，最終不治。各地一連串誤殺黑人事件引發「珍視黑人生命」（Black Lives Matter）運動，抗議制度種族歧視。

破格教宗

7 月 29 日，教宗方濟各訪問波蘭奧斯威辛集中營，走過惡名昭彰的「工作使你自由」（Arbeit Macht Frei）大閘，以紀念二戰猶太死難者。方濟各積極團結各大宗教，包括與東正教主教歷史性會面、肯定伊斯蘭教的和平派等等。

兩韓體育破冰

8 月 4 日，分別來自南北韓的兩位體操選手李恩珠與洪雲仲賽前一起自拍，被指象徵了奧運精神與兩韓民間友誼，與官方對峙態度形成極大對比。

保特三連霸

牙買加飛人保特於里約奧運衛冕 100 米短跑，史無前例奧運三連霸後，保特表示即將退役。圖為 8 月 14 日 100 米準決賽，保特在領先下回眸一笑。

克什米爾衝突

8 月 22 日，克什米爾持續數星期的示威再釀死傷。自 1947 年印巴分離後，夾心地帶克什米爾（Kashmir ）一直衝突不絕。由巴基斯坦幕後支援的克什米爾武裝叛變從 1990 年迄今已有逾 4 萬人因而遇害，印度則堵截當地人民的和平抗爭途徑，中國則在兩國衝突之際虎視眈眈。

智利政變示威

9 月 11 日，智利聖地牙哥爆發示威，要求徹查於 1973 年以軍事政變上台的皮諾切特逼害人民事件，警民衝突之中，一名示威少女直視防暴警察的照片意外成為反抗的象徵。

津巴布韋社會危機

津巴布韋近年嚴重通脹，經濟崩潰，失業率高達 80%，但執政 36 年、現年 92 歲的總統穆加貝不但無意下台，而且積極尋求連任，津巴布韋不時爆發示威。9 月 27 日再爆衝突，警察向街頭小販投擲催淚彈，波及一名嬰兒。

哥倫比亞公投

哥倫比亞政府與毛派叛軍「革命武裝力量」（FARC）不久前達成歷史性和平協議， 4 年談判成果卻以些微差距於 10 月 2 日的公投被否決。不過，哥國總統桑托斯後來獲頒諾貝爾和平獎，哥倫比亞政府亦與武裝組織達成新和平協議，正式結束 52 年內戰。

海地風災

颶風「馬修」10 月初重創海地，釀成 210 萬人受災，逾 800 人死亡－－尚未計算二次災害波及人數。

也門戰事

也門內戰 2015 年 3 月爆發至今，造成最少 6,800 人死亡，35,000 人受傷。本已是阿拉伯最貧困的國家之一，也門現有近八成人口急需人道救援。圖為一名嚴重營養不良的 18 歲也門少女。

遊吟詩人殞落

11 月 7 日，加拿大傳奇音樂人、詩人 Leonard Cohen 逝世，終年 82 歲。

美國大選

11 月 9 日，美國大選揭盅，杜林普輸普選票贏選舉人票，膺選美國第 45 任總統，為 2016 年又一黑天鵝現象。

輸油管抗爭

11 月 20 日，美國民眾抗議北達科他州輸油管污染水源及破壞原住民的居住環境期間，被警方施以水炮驅散。奧巴馬早前表示正研究繞道興建輸油管，其後軍方介入，制止石油公司繼續施工。

北京霧霾

12 月中，北京首度發出霧霾紅色預警，污染已屆嚴重標準危害健康程度，空氣甚至潛藏超級細菌。環球時報對此表示，北京發出污染警示，證明中央治理霧霾的勇氣與決心，「值得點讚」。

阿勒頗城破

12 月 22 日，敍利亞政府軍聲稱已從反抗軍手中重奪阿勒頗。在俄羅斯連月空襲下，阿勒頗城貌全非。敍利亞戰爭開展至今 5 年，造成 45 萬人死亡，過百萬人受傷，敍國逾半人口－－1,200 萬人－－流離失所。