破壞原意的中國式共享單車

在 1980 年，北京的單車出行比例高達 62.7%，但到 2000 年已下降至 38%，於 2014 年更低至 11.9%。天安門和單車，曾經是北京，甚至中國的標誌，不過在暴發的中國，踩單車已不能象徵身分，不開汽車便不能告訴人知「我已富起來」。然而，近期單車在中國各城市，又以另一種形式火熱起來，名為「共享單車」的潮流。

公共單車和公享單車在世界各地不是新鮮事，不少大城市都設有讓民眾短期租借單車的設施，多由政府機構營運或公私合營，以推廣使用單車作短程移動，紓緩交通擠塞和空氣污染。早於 1960 年代，荷蘭阿姆斯特丹已有試行共享單車的概念，把噴上白色而不上鎖的單車放在市區讓人使用；後來歐洲不少城市有在跌跌撞撞中試行公共單車計劃，最初還是要解決單車經常失竊的問題，到 1990 年代末廣泛應用智能系統，公共單車系統才開始完善。

在中國創業的特點，就是一個標榜「創新突破」的概念亮相後，瞬間將在國內被爭相仿傚，這次是所謂「無樁式單車租賃」。北京摩拜科技於 2015 年初創立，2016 年 4 月宣布將在上海推出具智能鎖的橙色單車，名為「摩拜單車」（Moblie Bike），只要下載摩拜單車的 App，便能通過掃瞄車身上的二維碼，以每小時 2 元的價格租用單車，特點是無需定點借車和還車的「無樁式單車租賃」。

摩拜單車聲稱目標是讓在外日曬雨淋的單車「 四年免維護」，因此車身使用全鋁設計；防爆胎的實心車胎，無需充氣；用軸承傳動取代鏈條傳動，不過初代的摩拜單車淨重 25 公斤，後來才改良至 17 公斤，及增設可調節座椅高度的設計。以上海為例，今年年底摩拜單車宣布已投放了 10 萬輛單車。

不過在此以前，名為「ofo」的共享計劃早於 2014 年已在北京成立，最初針對各城市的高校推出無樁式單車租賃，以黃色車身為標誌。摩拜與 ofo 在北京上海等大城市，是競爭最激烈的對手。今年 10 月 ofo 已完成 1.3 億美元的 C 輪融資。近月，名為「優拜單車」的初創公司繼 11 月獲得 1.5 億元 A 輪投資後，再獲得第二筆價值 1 億元的 A+ 輪投資，反映投資界對「共享單車」領域相當樂觀。除此以外，還有「小鳴單車」、「DDBIKE」、「小白單車」、「小藍單車」等等的共享單車將在各城市投入戰場。

共享理念本意善良，中國式共享單車成為投資熱潮，但中國人愛大躍進，處處要超英趕美，事事要一步到位，今次的全民大煉車，不走提高單車擁有率的路，口號打著服務「最後一公里」，最大的挑戰還是中國人的文明程度：胡亂泊放、私自上鎖、惡意破壞、拆鎖偷竊。數十萬的單車泊放在街道上，衝擊著道路使用權。

歐洲單車使用率最高的國家荷蘭和丹麥，也經歷了數十年才逐步建設便利單車使用者的設施，單車不僅代表「最後一公里」，而是短途出行的必需品。由於他們近乎一人一單車，共享單車與公共單車反而難成城市主流。今次中國的全民大煉車，假如是以給人盜竊或融鑄好幾萬部的單車為代價，卻能衝擊一下「中國文明」，倒不是壞事。