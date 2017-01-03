新世代特徵：名字何以這麼怪？

替孩子改名，考父母長輩的功夫，查字典是指定動作，信風水的還要夾時辰八字。有些家長煩了「家明」、「嘉欣」、「志強」、「淑儀」，等到自己做人父母，就替仔女起個特別名字。有些確實新鮮，部分卻甚尷尬，不是難讀難寫，就是不知所云。但這種現象絕非香港獨有，騎呢怪名近年在全球亦蔚然成風。多國專家都在問：名字何以這麼怪？

2010 年，聖地亞哥大學心理學教授 Jean Twenge 研究在 1880 至 2007 年之間出生的 3.5 億名嬰兒，發現自 50 年代起使用常見名字的比率下降，譬如新生男嬰使用 10 大常見名字的比率，由 1950 年超過三成，跌至 2007 年少於一成。現時，一些常見名字會在拼字上作出變化，譬如 Jason 改成 Jaxson。英國則流行用雙名（double-barrelled），例如 Amelia-Rose。德國學者以西部一座城鎮進行分析，亦發現同城使用獨一無二名字的比率，由 1894 年的 32% 增至 1994 年的 77%。

京都大學就 2004 至 2013 年新生嬰兒名字進行研究，也顯示近年日本父母愛把漢字結合，組成一個發音有變的名字，譬如「心」這個字一般讀作「kokoro」，如今卻會讀作「ko」或「koko」，再搭配其他漢字組成名字，譬如「心春」（koharu）或「心愛」（kokoa）。另有部分名字則是寫作漢字，但改用英文發音，譬如「海」一般讀作「kai」或「umi」，但現在有些家長會唸做「Marin」這個接近英語「marine」的發音。

何以不同種族地區的父母，都不約而同想標奇立異？亞利桑那州立大學心理學系助理教授 Michael Varnum 發現，個人主義（individualism）的冒起是一大因素。他以美國各州舉例，指出較遲有歐洲人定居的地區，譬如科羅拉多州、內華達州，俄勒岡州和懷俄明州，較少兒童使用常見名字。在加拿大、澳洲及新西蘭亦有類似的現象。他解釋：「決定移居一個全新、帶點危險及未知的地方，這些人或許較為自力更生及特立獨行。」為孩子改個前無古人的名字，可能就是出於這種傾向。

京都大學的研究員亦認為，日本家長愛用特別名字的原因，是追求一種獨立性，特別是使用常見漢字、但罕見發音的情況下。分析認為，在面對面的溝通中，名字多是被人稱呼或叫喚，需要書寫的機會則較少，所以異於常人的名字讀音，有助增加個人色彩，留下較為鮮明深刻的印象，不至於在群體中面目模糊，叫人想了半天也記不起名字為何。

另一個流行起用罕見名字的原因，Varnum 相信是財富的增加。他將這種趨勢與經濟狀況改善扣連起來，多個研究顯示，較為富裕的一群傾向自我關注，重視獨特多於一致。「當你擁有大量資源，毋須為匱乏而憂心，便有餘裕突出一點。」以獨特的用字為子女命名，就是一種體現。但在艱難時期，保持協調、順從主流的做法，是安身的不二法門。艾默里大學的 Emily Bianchi 分析 1948 至 2014 年美國人命名的趨勢後，亦發現經濟不景氣時，嬰兒撞名的機會率，都遠高於景氣好的年份。

不過，萊斯特大學社會學家 Jane Pilcher 指出：「名字是個人身份的核心，亦與法律身份密不可分，讓國家及政府來辨識我們。名字亦是社會文化身份的一部分，以性別、種族和其他方式來標記我們是誰。」可見名字不只屬於個人或其父母，更與社會、國家緊扣，因此命名再自由，也有一定限度。 Nutella（榛子醬）、Cyanide（氰化物）、Circumcision（割禮）這些怪名，就曾被多國法官下令禁用。在冰島及德國，嬰兒的名字更需經國家批准，令孩子日後免受羞辱或欺凌。

不少人批評做法過於專制，但這種顧慮也許有其道理。有研究顯示，人的名字若較易發音，其印象分亦較為正面，職位亦較高級。另有研究亦指，名字較不尋常之士，在交友網站中多被訪客忽視。假若「你的名字如何，你的日子也必如何」，新手父母似乎真要三思而後行。