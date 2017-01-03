Eric Chan：正面積極 VS 負面消極

這篇文章是寫在 2016 年 12 月 25 日聖誕節當天，是一個檢視過去，計劃將來的時候（當然你看到的時候，應該已是 2017 年了！）

四個多月前，我開始在 *CUP 寫文章，非常感恩有這個機會在這裡和大家分享我的一些想法，我把我在這四年來所學習的東西和大家分享，很多時候談及的都是「小聲音」。對！它便是這一刻在你腦中響起的聲音，它可以協助你成功，讓你實現夢想，但同一時間，它亦可以讓你停留在舒適圈，不去冒險，不去嘗試，永遠沉溺在自我滿足的環境中。這是我的老師 Blair Singer 所教導我的，我覺得非常有用，所以和大家分享。

然而我收到一些意見，說我是不是有點兒不正常呢？常常掛在口邊的都是正面和積極的思想，好像不會想到負面的東西一樣。我的朋友說，這樣的文章沒有人喜歡看，香港人喜歡看別人的不幸和失敗，看到對方 PK，雖然表面上不會表露出來，但心底裡其實是歡喜的。我對於他的意見不敢認同，難道香港人真是這樣的嗎？

我深信每一個人都值得擁有更多的幸福和財富，用負面的想法可以獲得更多的幸福財富嗎？我相信不會。我相信宇宙定律自然法則，在地球上，我們是活在一個二元的世界裡，有左便有右，有上便有下，有內便有外，付出便會有收穫，所以我必定會維持正面積極的思想，讓身邊的人可以活得自在富足，我深信香港人是非常有質素的！

在新的一年裡，我會繼續和大家分享正面積極的思想，讓人們可以活得更好，共勉！