1月3日
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Eric Chan：正面積極 VS 負面消極

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這篇文章是寫在 2016 年 12 月 25 日聖誕節當天，是一個檢視過去，計劃將來的時候（當然你看到的時候，應該已是 2017 年了！）

四個多月前，我開始在 *CUP 寫文章，非常感恩有這個機會在這裡和大家分享我的一些想法，我把我在這四年來所學習的東西和大家分享，很多時候談及的都是「小聲音」。對！它便是這一刻在你腦中響起的聲音，它可以協助你成功，讓你實現夢想，但同一時間，它亦可以讓你停留在舒適圈，不去冒險，不去嘗試，永遠沉溺在自我滿足的環境中。這是我的老師 Blair Singer 所教導我的，我覺得非常有用，所以和大家分享。

然而我收到一些意見，說我是不是有點兒不正常呢？常常掛在口邊的都是正面和積極的思想，好像不會想到負面的東西一樣。我的朋友說，這樣的文章沒有人喜歡看，香港人喜歡看別人的不幸和失敗，看到對方 PK，雖然表面上不會表露出來，但心底裡其實是歡喜的。我對於他的意見不敢認同，難道香港人真是這樣的嗎？

我深信每一個人都值得擁有更多的幸福和財富，用負面的想法可以獲得更多的幸福財富嗎？我相信不會。我相信宇宙定律自然法則，在地球上，我們是活在一個二元的世界裡，有左便有右，有上便有下，有內便有外，付出便會有收穫，所以我必定會維持正面積極的思想，讓身邊的人可以活得自在富足，我深信香港人是非常有質素的！

在新的一年裡，我會繼續和大家分享正面積極的思想，讓人們可以活得更好，共勉！

陳俊雄 Eric 富爸爸雄爸爸

陳俊雄 Eric CHAN，是一名專業的會計師，因緣際會下，在 2012 年參加了人生第一個「會計」以外的課程，令他體驗到學習可以好玩有趣的，開始運用「簡單系統」去輕鬆營運公司。於是，他創立一家培訓公司，把所學的技巧分享給更多的人。Eric 相信克服困難的方法就是不停學習，所以曾向不同專業範疇的教練學習，如 Robert Kiyosaki、Jayne Johnson、Blair Singer 等。Eric 更獲「富爸爸集團」的首席商業教練 Blair Singer 授權為認可的教練，更是香港唯一的二階認證教練。可以為各公司提供訂立「榮譽典章」服務、「小聲音管理」培訓等。 Eric 個人的宗旨是「讓人活得自在富足」，這與樹雄的宗旨「用善知識 讓世界更幸福快樂」是互相配合的，而且 Eric 相信每個人均值得擁有更多的幸福及財富。

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