這份百年週報不賣廣告　仍賺千萬

香港潮流雜誌「東 Touch」在 2016 年最後一星期停刊，可見紙媒似乎正走向絕路。與此同時，法國一份週報正步入它的第 101 週年，而且在法國傳媒中依舊保持著屹立不倒的地位。它以幽默諷刺時弊著稱，政商界調查報道為賣點。若有一天法國爆發醜聞，那天多半是星期三，即「鴨鳴報」（Le Canard enchaîné）上架的日子。1 份 1 歐元，沒有相片，沒有廣告，網站版寒酸如小學生作品而且只刊每期頭版，但據講每星期讀「鴨鳴報」是平常法國家庭的家傳習慣。

今時今日「鴨鳴報」每星期仍能賣出 40 萬份，當同行有廣告補貼仍需要接受資助時，「鴨鳴報」僅靠賣報 1 年已淨賺近 300 萬歐元（港幣約 2,400 萬元）。第一份「鴨鳴報」在最血腥的年代出版，為了在扭曲事實的新聞及宣傳橫行的戰時「驗證不準確的新聞」，前天氣報道員 Maurice Maréchal 在 1915 年 9 月創辦了報紙：「當我聽到造謠亂說的新聞，第一個反應是憤怒，第二個反應是笑。要笑很難，但有用多了。」報章於 5 個星期後停刊，至翌年重開。因此「鴨鳴報」的第 1 個 100 週年，他們由 2015 年開始一直慶祝到 2016 年。

力求獨立的報章

現時法國還有另外兩大報，Le Monde 和 Le Figaro。前者最近被科技及媒體大亨 Xavier Niel 收購，後者為法國軍事實業家所有。對比之下，「鴨鳴報」的記者不接受任何官方獎項，以防影響其獨立性。它既不登廣告，也不接受贊助，該報現任編輯 Erik Emptaz 指：「我們會不惜一切避免讓鴨鳴報落於任何一個財團手中。」除了詼諧幽默，「鴨鳴報」的自主獨立也是它能長做長有的最大優勢，Emptaz 說：「我們沒有受任何廣告商恩惠，所以我們能盡情寫我們需要寫的新聞。我們不偏左也不偏右，我們只批評當權者。我們忠於手上掌握的證據事實，然後用好笑的方式寫出來。」

在最壞的時代

Emptaz 表示，同事最近翻出戰時一封士兵從戰線寄來的讀者來信，當時正值新聞審查嚴重之際，被和諧的新聞都會在版面上空出一塊，那個士兵卻說：「即使是鴨鳴報的一個空白格，也比整頁 Le Matin 好看。」Le Matin 是當時的官方報章。

二戰時，「鴨鳴報」因拒絕接受審查，一度停刊，到 1944 年才能重開。停刊期間不少讀者念念不忘——法國抵抗運動的英雄，後來被納粹逮捕不堪折磨下自殺身亡的 Pierre Brossolette 曾跟朋友說：「當法國人再次讀到鴨鳴報，便是戰爭結束之時。」在講述法國抵抗運動的電影「影子軍團」（L’Armée des Ombres）內，「鴨鳴報」同樣是自由的象徵，當中一名法國哲學家 Luc Jardie 曾在法國被德國納粹軍佔領時幻想，當他的同胞看美國電影，能讀「鴨鳴報」，就代表他們真正被解放了。

揭露政界醜聞

「鴨鳴報」的代表作，要數 1979 年報道時任法國總統 Valery Giscard d’Estaing 收受中非領袖 Jean Bokassa 鑽石禮物案。「一開始提及 Giscard 收受鑽石的篇幅很小，但他反應很大，向我們抗議，吸引我們深入調查。」當年的報道震撼法國政壇，Giscard 最終輸掉大選。Emptaz 至今難忘 Giscard 的話：「我低估了嘲笑的力量。」

Emptaz 坦言難以捉摸哪一種新聞能爆紅：「我們可以寫電訊商壟斷市場的新聞，幾百萬袋袋平安，但人們無動於衷。」 相反，最近「鴨鳴報」報道法國總統奧朗德的髮型師月薪近萬歐元（港幣約 8 萬元），當天報章在 1 小時售出一空，需要再版。

恐嚇當笑話

「鴨鳴報」讓人輕易聯想到曾遭遇恐怖襲擊案的「查理週刊」。它倆同樣以諷刺政治為主，事實上「鴨鳴報」也曾收過無數恐嚇。在「查理週刊」案前，他們曾收過一封恐嚇信寫道：「我會斬掉你們所有人的頭。」當時他們一笑置之：「甩頭也是個難得的機會。」結果遭聞風而至的警察告誡他們認真對待。

今天有賴互聯網與社交平台的發展，新聞消息可以 24 小時全天候不停更新，在這樣一個瞬息萬變的大環境，一星期才出一份的悶報紙卻能維持受人尊敬的地位。法國媒體顧問 Jean-Marc Illouz 曾驚嘆：「有誰想過，一份 8 頁紙、版面百年如一日的報章，可以紅足一百年？」