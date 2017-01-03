陶傑：2017 年是美國世紀的終結？

1991 年蘇聯帝國崩潰，曾經預測過「歷史的終結」、並聲言以後西方議會民主將成為人類永久的文明守則的美國日裔學者福山，在杜林普當選之後又發出預言，認為 2017 年將會是美國世紀的終結。

福山（Francis Fukuyama）的鐘擺，由一極到另一極，幅度不可謂不巨大。他 20 年前預言的「歷史終結」並沒有實現。今日他又說：美國的議會民主出現結構性的腐敗，杜林普和桑德斯，都由左右兩端，代表藍領和平民攻擊希拉莉的中產精英。兩者都以華爾街投資銀行為攻擊的目標，杜林普更加上聯邦調查局指 FBI 替希拉莉掩飾電郵門醜聞。

福山認為問題的癥結在於：美國人民在種族、宗教、文化方面，20 年來分散和差異太大。基督教精神備受攻擊，政治正確蔓延，令美國社會失去了 60 年代之前的主題焦點。有如一艘大船，從前停靠港口可以拋錨，現在沒有錨了。就像張國榮在「阿飛正傳」的名言：「我是一隻沒有腳的小鳥。」沒有腳的鳥，只能在天空亂飛，無法降落在一棵樹上，用雙爪抓住樹枝。

全球一體化，美國出現了大批利益團體和機構。銀行家和企業界將兩黨當做棋盤上楚河漢界雙方的棋子。希拉莉競選時不知廉恥地向商界募捐，伸手不斷要錢。此外，美國國會兩年就要大選，國會議員更要倚賴幕後的金主財團。

而這一切不是華盛頓、傑佛遜等人當初寫美國憲法時的原意。今日的美國弱幹強枝，中央行政政府軟弱無力，其他利益團體和非政府組織卻喧賓奪主。行政和立法本應互相制衡，司法則超然獨立，但現在美國社會結構蔓生了亂七八糟的枝葉。行政、立法、司法已經無法再成為原來的三權基礎。

換言之，福山認為美國社會的結構僭建得太厲害。而僭建的物品又受制於不同的文化、宗教、種族等利益。福山說：2017 相對於 1917 年第一次世界大戰行將結束，是美國百年霸業正式終結之年。

然而，不論杜林普還是桑德斯上台，只要希拉莉落敗，不就說明美國公眾對福山指出的結構危機有所反醒嗎？而勝利的一方又是以白人傳統為主將的杜林普。杜林普上台，正要剷除太多的左翼精英非政府團體組織，向喧賓奪主以少數族裔開砲，撥亂反正，重新建立華盛頓立國精神。杜林普會成功的，而這一切，福山不敢表態，因為他怕政治不正確。