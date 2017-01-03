HBO 的「西部世界」（Westworld）第一季上月落幕，此劇打開了機械人的幻想世界，表面上它固然是在探討人工智能的現實意義，機械人會否有日群起反抗創造和奴役它們的人類呢？同時，西部世界另一重要的主題是：何謂「意識」（consciousness）。文化評論家 Matthew Becklo 便指出，西部世界回應了兩個有關意識的經典哲學問題。

電腦能思考嗎？

1950 年，電腦科學家圖靈（Alan Turing）假設一個情況：電腦和人類均在一個密閉的房間中，分別被詢問各種問題，目的是讓第三者分辨出誰是電腦，誰是人類。電腦則被設計成嘗試誤導第三者，自己不是電腦而是人類，在這模仿遊戲中，假如電腦成功騙過詢問者，則算是通過「圖靈測試」（Turing Test）及展示出電腦的智力表現。圖靈測試回應了笛卡兒在 1667 年「談談方法」（Discours de la méthode）表示，機器不可能像人類般運用語言和符號來表達思想，笛卡兒認為能藉此區分機器與人類。

西部世界便揭示了圖靈測試的不足。戲中角色 William 在第二集中，問嘗試向他提供性服務的接待員（host）：「你是真的嗎？」接待員回答：「如果你不能分辨，那它還是問題嗎？」這是圖靈測試裡面的「行為主義」邏輯，對外在刺激的行為反應才重要，思想（mental state）只是在不同情況下的行為傾向。面對著對答如流的接待員，真與假於人而言仍是重要的問題。

在第三集，福特博士（Dr. Robert Ford）更直截了當地說，接待員在第一年以後，已開始通過圖靈測試，只是另一開發者 Arnold 並不滿足於表面的智力表現，Arnold 想要創造「意識」。

人類只是如電腦般運作？

電腦可產生意識？問題的另一邊，其實是在探討人的意識是否有超越大腦以外的意義。人的意識是像電腦般產生的嗎？在 1970 年代後期，人工智能研究者聲稱電腦已能掌握部分語言能力，語言是思維能力的表現和工具。不過於 1980 年，美國哲學家 John Searle 則提出著名的「中文房間論證」（Chinese Room Argument），反駁人工智能的觀念：假如一間房內，有一個對中文完全不認識的人，只按照房間內的指示說明，將相應的中文字組合成答案，遞出房外回答問題，那這個不懂中文的人算獲得了語言能力嗎？電腦如何能產生意識是哲學家苦苦思索的難題。

而由程式進一步擁有「意識」則是整個第一季的主題，西部世界對意識的理解，正正是超越物質層面和行為主義的意識。劇中一直鋪墊的所謂「迷宮」，真正意義是讓接待員從混沌中思考，從而產生「我」的概念，就像主角 Dolores 在最後一集中，由與 Arnold 殘影對話，突破成面對自己，象徵著她終於從不斷的思考中孕育出自我的意識。

有人執着於到底電腦能不能創造意識，反過來可以詢問：「人類又真的擁有所謂意識嗎？」在西部世界，人類是創造機械接待員的神，接待員被賦與虛構的背景，一切的情感、觸覺、信念、選擇都是人類所設計好。接待員理所當然地接受他們的「世界」，真實世界的人類會不會也只是第三方所虛構的「世界」？

然而，西部世界只是一套劇集，不是哲學論文，不能期望它能完美解答本無答案的哲學難題，但美劇難得之處，就是在光畫影象的背後，隱藏著製作人的巧思，在聚精匯神地觀看的同時，咀嚼出別的深意，以及引發繼續尋求答案的興趣。