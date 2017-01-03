法國人給人的印象是甚麼？傲慢、浪漫、懶散、言過其實？經過一連串恐怖襲擊，加上高失業率和經濟停滯，今天的法國面臨身份危機。根據法國作家 Frédéric Rouvillois 的新作，救贖可能出乎所有人的想像：重拾禮儀。

「天下太平的時候，禮貌是錦上添花；一旦面臨艱難時世，表現有禮令人獲得力量。禮貌是促進人際聯繫的一種黏合劑。」Rouvillois 的著作「彬彬有禮的懷舊字典」（Dictionnaire nostalgique de la politesse）去年底出版，已成為話題之作。這本書聽來甚為不合時宜，在數碼時代，自我高漲和個人主義才是王道，但愈是如此，愈令人意識到聆聽、讓座，說聲多謝是多麼稀缺。

法國侍應一向以「黑面」著稱（得出有關結論的人或許不慎遺漏了香港），法國政府正投資鉅額發起「請勿怠慢遊客」的運動，民調顯示，60% 的法國人認為禮貌是日常生活中最有價值，也最為稀缺的品質，無禮則帶來很大壓力。

Rouvillois 相信如今法國人正渴望回歸彬彬有禮以及人情練達（Savoir-vivre） 的黃金時代，這正可解釋菲永（François Fillon）早前在共和黨初選的意外勝出。他因低調含蓄、待人謙和，一直被人低估，妻子是英國人，住在法國薩爾德省（Sarthe）一座 12 世紀的鄉間大宅，支持他的選民大多是天主教徒和鄉村中產階級，他曾呼籲要加強學童的禮儀教育。「他的勝出，正表現出禮貌的力量，在電視辯論中他的沉靜看來更有政治家風範，相比之下朱佩（Alain Juppé ）顯得空洞無物，薩科齊則一如既往的浮誇。」

專門撰寫 Savoir-vivre 題材的作家 Laurence Caracalla 認同有關說法，她認為菲永給人寬和文雅的印象，絕不像他的前上司薩科齊那樣壞脾氣。至於綽號「企鵝」的現任總統奧朗德，薩科齊夫人布魯妮對他的評語是缺乏「領主」的氣派，因為他上台時竟然沒有按傳統送薩科齊離開愛麗舍宮。

菲永有戴卓爾主義的信徒之稱，法國人欣賞他具有「英式鎮靜」，絕少發脾氣，態度慎重，手腕靈巧，加上他偏愛花呢外套，以及他的英國太太，都加強了他的英式風格。他的妻子 Penelope 形容丈夫正派得體，「為人固然很好，但從政未必有利。」

Rouvillois 呼籲法國人重拾 19 世紀向英國學習禮貌的好時光，「大革命之前，法國貴族是社會禮儀的標準，但這一切隨著革命而隨風飄逝，禮儀變得愈來愈隨便，甚至十分僵化，客套敷衍。」從 1830 年開始，法國人一度開始向英國人學習，維多利亞時代含蓄低調的禁慾風格大受歡迎，當時法國人用餐時甚至不說 Bon appétit，也不聞紅酒，因為這樣做是在表現身體慾望。今天法國的一些禮儀譬如吻手禮，其實是由俄羅斯和東歐引入。到了第二次世界大戰之後，彬彬有禮被視為過時、小資階級，源頭正是 1968 年的五月風暴。

但是人心思變，Rouvillois 相信死灰可以復燃，文雅的時代將重新來臨。