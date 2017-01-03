1月3日
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蘇二：奶媽應煲「年青教宗」

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一連的假期，煲完 The Crown，繼續奮鬥，開始 Jude Law 的「年青教宗」（The Young Pope）。奧斯卡獲獎導演 Paolo Sorrentino 超現實主義連續劇充滿焦慮和陰暗，令人難以熄機。

第一幕這美國教皇 Pius XIII （庇護十二世）從滿地的嬰兒屍的惡夢中醒來，踏出聖彼得大教堂的露台，對廣場上的信眾發表認同同性戀和接受墮胎的容忍——然後他再次醒來回到現實。矛盾，人的善惡是這超現實劇的主題，這煙不離嘴，櫻桃可樂喝不完的教宗，個人的疑慮困擾，被庸俗惡毒的辦公室政治所分心和誘惑，活出教廷的頑固、傲慢和虛偽。導演 Sorrentino 解釋說，「年輕教宗」探討領導天主教會的巨大責任和教皇人性間的內在鬥爭。

set of "The young Pope" by Paolo Sorrentino. 24/11/2015 sc.318 ep. 3 In the picture Jude Law. Photo by Gianni Fiorito
「年青教宗」劇照

不尋常的是，當第一集在意大利電視台播出時，現今的教宗沒發佈任何抨擊和反應。來自阿根廷的教皇方濟各是有自信的魅力領袖，他鼓勵一個謙卑，包容的教會。儘管他對同性戀觀點極為保守，但他積極的態度卻贏得了數百萬粉絲。他「響亮」的沉默令人對上帝的存在或不存在，聖潔的界限，在一個宣揚謙卑恩典的機構中，權力如何運用讓人深省，令人反思。

「年青教宗」演繹 21 世紀馬基維利式的權力鬥法，一個領導性格頑固，德性易怒和仇恨焚心對社會不是利好消息，以上帝、道德之名，各式各樣的幕後操縱，選擇行使權力叢生。

奶媽渴望身份變動，她巧妙地釘走狼振英，現在忙著逼退鬍鬚，政商界針對財爺的謠言四起，大家怕被「株連」，沉默如同癌細胞蔓延，要劃破夜空，可憐的財爺有沒有豎起衣領抵抗陰冷寒風？

可怕的是，信天主，有明顯控制狂傾向，自覺聖潔優越的奶媽，會不會如「年青教宗」一樣，在本應是虔誠的懺悔時自我辯解：「我沒有任何罪要承認，我最大的罪也許是我良心對我沒有任何指責。」而忽略劇中最關鍵的提醒：「上帝是慈悲的，也是我們遺忘的。」

  • 「年青教宗」預告片

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