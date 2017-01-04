百年動蕩：1917 決定 2017

剛踏入 2017，土耳其伊斯坦堡即遭遇恐襲，多人死傷，世間的不幸看似沒有因為新一年而休止，反而延續。我們將要面對的世界，原來早在 100 年前，亦即 1917 年被暗中決定下來？匹茲堡郵報（Pittsburgh Post-Gazette）的執行編輯 David M. Shribman 撰文，指出 2017 年的政治環境，實由 1917 年的世界局勢所塑成。

美國的外交政策轉向

1917 年是美國近代史上重要的一年，從威爾遜到奧巴馬百年間的施政都深受那一年美國所作的決定影響。當年，美國摒棄了過去的「孤立主義」，參與第一次世界大戰；以「人權」之名，確立美國介入遠方衝突的正當性；派遣軍隊到異國國土，處理威脅到美國自身安全的危機。在 1917 年發生的這些事件，決定了 2017 年的走向。

David Shribman 認為，1917 年美國決定參與一戰，不僅是對德國潛艇戰擊沉多艘美國船隻的回應，更是美國在外交上的重大轉變。美國建國之初，首任總統華盛頓就曾說過，與外國「盡量避免有政治關係」（“to have with them as little political connection as possible”），此後美國一直遵從孤立原則，直至 1917 年，美國才轉而認為「在海外打擊敵人，比起等待他們的攻擊更好」。自此，美國接連到韓國、越南、阿富汗及伊拉克等外地，對抗敵人。幾十年間，美國逐漸崛起成世界霸權，迫使歐洲列強退居二線，重塑西方權力版圖。

美俄的對立

1917 年於俄羅斯而言，同樣是重要的一年：革命爆發，推翻沙皇，創建社會主義國家。俄國的社會主義革命，是繼美國獨立戰爭、法國大革命以後的成功革命。革命後，俄國退出一戰，沙皇遭到槍決，不但使列強惶恐，懼怕「紅潮」波及歐洲大陸，更加令到列寧大權在握，往後建立獨裁蘇聯，造成東西方對立的冷戰局面。

雖然冷戰現已結束，但自 1917 年以來日積月累的東西對立依然未解。不論是敍利亞的「代理人戰爭」，抑或近日的網戰，可看出美俄雙方仍在暗中角力。

中東的亂局

於 1917 年立下的「貝爾福宣言」（Balfour Declaration）則直接揭開了中東的亂局。所謂「貝爾福宣言」是英國政府於 1917 年致猶太人的重要文件。其中，英國同意，在不傷害當地非猶太人社群之下，「在巴勒斯坦為猶太人建立一個民族之家」（“with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people.”）。

由此，猶太人得到建立以色列的政治憑據。可是，以後的歷史像我們所知的一樣：以巴衝突數十載，以色列人與巴勒斯坦人互相仇恨傷害。直至今日，奧巴馬仍與以國總理內塔尼亞胡就屯墾區（settlements）的問題爭議。

歷史弄人，2017 年的「爛局」，竟可追溯至百年前禍根。David Shribman 說，準美國總統杜林普在這種時代，可以選擇保守，小心翼翼地跟從過去的國策，又或選擇激進，打破不堪過去，但是，他應該反思 1917 年發生的歷史事件過後，再決定如何運用他的權力。