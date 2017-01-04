1月4日
平庸的天才們，到底如何孕育真天才呢？
百年動蕩：1917 決定 2017
2016 動物界要聞
從文學啟發的科學
【短片】為何 Google 不再追尋名校精英？
低頭大國——芬蘭
注視
鄭立：誰需要被管理，誰需要被領導？
Chester Ho：從杜林普到葉劉，Fact Check「後真相政治」年代
潘度琳：你終於自由了

2016 動物界要聞

A+A-

人界 2016 似乎多災多難，動物界又過得如何？

 

希望已死

偷獵猖獗，導致白犀牛瀕臨絕種，自去年起世上僅存 3 隻一直受肯亞國家公園庇護。今年 11 月，其中一隻捱過捕獵者割除犀牛角、名為「希望」的雌性白犀牛因小腸感染病逝。科學家正研究用幹細胞技術延續白犀牛的物種，除了是生物科技上的挑戰，也是與時間的角力。

15003391_1274429859264985
圖片來源：Saving The Survivors NPC

奧巴馬魚

今年 8 月，奧巴馬下令擴大夏威夷海洋保護區 4 倍有多，總面積現達 150 萬平方公里，為世上最大海洋保護區。為表揚奧巴馬的保育貢獻，魚類學家有意以其命名夏威夷一種新品種花鱸，起名為「奧巴馬擬姬鮨」（Tosanoides obama）。

圖片來源：國家地理雜誌
圖片來源：國家地理雜誌

我是悠閒貓

伊斯坦堡街貓 Tombili 因一張慵懶坐姿照名揚世界，成為悠閒的代名圖，然而貓生不常，今年 8 月因病逝世，過萬居民發起悼念，有雕塑家以其經典姿勢製作銅像置於原地，不過一個月內卻告失竊。土耳其是愛貓大國，街頭隨處可見餵貓設備。

14566347_1033278270104734_7797654547685989263_o
圖片來源：Anadolu Kedisi

憂鬱北極熊

世上最悲傷北極熊」Pizza 住在廣州正佳廣場，商場被指衞生環境惡劣、圈養空間不足。Pizza 目光呆滯、無精打采的神情經報道後引起廣泛抗議，亞洲動物基金網站（Animals Asia Foundation）已蒐集到 80 多萬聯署，要求關閉水族館，並建議將 Pizza 轉送至英國動物園，正佳廣場則表示「毋須外國干預」。

圖片來源：路透社

西敏鬥爭

前英揆卡梅倫撤出，首相貓 Larry 換了主人，依然留守唐寧街。或者一如文翠珊與外相約翰遜（Boris Johnson）在脫歐立場的分歧，Larry 與外相貓 Palmerston 也屢鬧不和，甚至街頭大打出手。脫歐公投之後，西敏區從此多事。

圖片來源：Telegraph
圖片來源：Telegraph

老鷹來襲

今年 7 月，澳洲中部愛麗絲泉沙漠公園（Alice Springs Desert Park）「老鷹體驗區」發生了一宗意外：一隻老鷹突然飛撲抓向一名小童，小童幸無大礙，照片在網上瘋傳，不少傳媒視老鷹為兇殘生物，不過動物科學家 John Parks 認為，老鷹飛撲不見得是獵食，更有可能是出於對小童動作的反射性自衛。

圖片來源：Christine O'Connell
圖片來源：Christine O’Connell

巴基之星

神駒「巴基之星」一場賽事出閘墮後，但憑凌厲後勁，最終反勝幾個馬位，後來居上的賽績揚威海外，不止香港人，連巴基斯坦也上了一課：巴國政府也以此作為教材，訓勉學生勿以先天資質不及而自暴自棄－－不過，巴基之星本身血統優良，拍賣價高達 600 萬，有「贏在射精前」之嫌，更被指「教壞細路」。

圖片來源：香港賽馬會
圖片來源：香港賽馬會

大熊貓危機

國際自然保護聯盟今年宣佈，將大熊貓從「瀕危」（Endangered）級別改為「易危」（Vulnerable）。不過，大熊貓數量雖然回升，但受全球暖化影響，棲息地持續縮減，大熊貓存亡仍未脫危，未來更加需要保育。另外，海洋公園大熊貓佳佳移居香港 17 年後逝世，終年 38 歲，是世上最長壽的圈養大熊貓。

圖片來源：路透社
圖片來源：路透社

傳說鯨種

阿拉斯加聖喬治海灘上發現一隻擱淺喙鯨，長 24 尺，由於基因與其他喙鯨種類差異甚大，被鑑定為未知品種，行蹤雖有日本漁民傳言佐證，但科學家未曾見過一隻在生，難以深入研究。研究人員表示未知鯨種非常罕見，2016 年仍然發現新種龐然大物，令人雀躍。

圖片來源：Christian Hagenlocher
圖片來源：Christian Hagenlocher

袋狼出沒之謎

袋狼（Thylacine）又稱塔斯曼尼亞虎（Tasmanian Tiger），自 1936 年宣告絕種後，一直有零星行蹤報告，例如今年一段影片聲稱袋狼出沒在南澳亞特蘭大山，有業餘動物學家更推測袋狼並無絕種，純粹生活在澳洲內陸不為人知，然而動物專家表明影像模糊，不足以為證明，而且現場亦無發現獵物，所謂發現實屬誤報，而澳洲內陸亦無出過任何袋狼品種，因此再現機會很微。不過，早有科學家成功培植袋狼的部分基因，有朝一日復活也並非不可能。

圖片來源：National Film and Sound Archive
圖片來源：National Film and Sound Archive

氣候滅絕首例

今年發生了現代首宗因氣候變化而導致絕種的哺乳類案例。珊瑚裸尾鼠（Bramble Cay melomys）棲息於澳洲昆士蘭北部沙洲，全球暖化導致水位上漲，10 年來淹沒多處低窪沙洲，導致棲息地大減，最近一次發現行蹤已是 2009 年，此後全面絕跡，科學家今年宣判珊瑚裸尾鼠絕種。

圖片來源：維基百科
圖片來源：維基百科

阿桑奇的貓

今年美國大選被稱為「最醜陋」的一屆，雙方洩密醜聞之多，有分析指民主選舉已變成「洩密主導」（leakocracy）。其中維基解密公佈希拉莉的電郵最為矚目，由於創辦人阿桑奇本人大力批評希拉莉，又曾讚揚普京治下的俄羅斯傳媒行業「發展蓬勃」，一系列爆料被質疑刻意打擊希拉莉選情，以助杜林普一臂之力。電郵洩露之後，厄瓜多爾大使館截斷阿桑奇的網絡，表示無意介入別國選舉。阿桑奇的貓立於厄瓜多爾大使館窗前，和主人一樣被「政治軟禁」。

圖片來源：路透社
圖片來源：路透社

飛黃騰達

11 月 9 日，杜林普當選美國第 45 任總統。圖為杭州一隻金雞。

圖片來源：路透社
圖片來源：路透社

相關新聞

donald

Chester Ho：從杜林普到葉劉，Fact Check「後真相政治」年代

圖片來源：路透社

陶傑：2017 年是美國世紀的終結？

a-refugee-headed-towards-europe-on-february-8

28 幅圖回顧 2016

圖片來源：路透社

陶傑：成熟而智慧的外交

本月熱門

圖片來源：路透社

陶傑：中環小朋友的錯

582695675b116

潘度琳：逃恥中的不婚女性

cx9tilgusaaek1b

紅眼：你的愛情有點難懂，並不代表世界不能包容

iron_batman

硬漢有時軟軟的？蝙蝠俠對鐵甲奇俠

昨日要聞
  1. 陶傑：2017 年是美國世紀的終結？
  2. 這份百年週報不賣廣告　仍賺千萬
  3. 美劇西部世界的哲學
  4. 新世代特徵：名字何以這麼怪？
  5. 破壞原意的中國式共享單車
  6. 彬彬有禮救國有道
  7. 28 幅圖回顧 2016
  8. 蘇二：奶媽應煲「年青教宗」
  9. 唐明：帶眼識人看君王
  10. Eric Chan：正面積極 VS 負面消極
星級話題
意大利|民主|第二次世界大戰|兩性|逃稅|插畫|毛澤東|戰爭|App|日本|總統|卡梅倫|小說|Facebook|希拉莉|建築|科學|攝影|奧運|哲學|特朗普|英語|食物|希特拉|房屋|全球暖化|桌遊|納粹|學習|英超|中國|家長|城市規劃|移民|歐盟|旅遊|衣著|Brexit|北韓|智能手機|敍利亞|港女|社交媒體|企業管理|中東|商業|內戰|法國|傳媒|里約奧運|音樂|戲劇|氣候變化|投資|心理學|選舉||企業|太空|生態|印度|Netflix|共和黨|女性|脫歐|眼疾|奧巴馬|非洲|大腦|大數據|子女|基因|美國大選|google|杜林普|動物|Pokemon Go|影評|企業家|恐怖分子|語言|board game|電影|英國|咖啡店|歧視|社交|出版|丹麥|遊戲|室內設計|學生|挪威|藝術|時尚|人工智能|運動|生活|創業|美國|城市|貧富懸殊|倫敦|德國|網絡|伊斯蘭國|澳洲|歐洲|設計|西班牙|俄羅斯|文學|環保|記憶|污染|反恐|自由|日劇|品牌|科技|失業|梁振英|飲食|經濟|足球|潮流|大選|機械人|公投|健康|教育|難民|恐怖主義|愛情|工作|香港|歷史|研究|巴西||時裝|閱讀|美劇|消費|恐襲|年輕人|醫療|廣告|台灣|伊斯蘭