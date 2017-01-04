2016 動物界要聞

人界 2016 似乎多災多難，動物界又過得如何？

希望已死

偷獵猖獗，導致白犀牛瀕臨絕種，自去年起世上僅存 3 隻一直受肯亞國家公園庇護。今年 11 月，其中一隻捱過捕獵者割除犀牛角、名為「希望」的雌性白犀牛因小腸感染病逝。科學家正研究用幹細胞技術延續白犀牛的物種，除了是生物科技上的挑戰，也是與時間的角力。

奧巴馬魚

今年 8 月，奧巴馬下令擴大夏威夷海洋保護區 4 倍有多，總面積現達 150 萬平方公里，為世上最大海洋保護區。為表揚奧巴馬的保育貢獻，魚類學家有意以其命名夏威夷一種新品種花鱸，起名為「奧巴馬擬姬鮨」（Tosanoides obama）。

我是悠閒貓

伊斯坦堡街貓 Tombili 因一張慵懶坐姿照名揚世界，成為悠閒的代名圖，然而貓生不常，今年 8 月因病逝世，過萬居民發起悼念，有雕塑家以其經典姿勢製作銅像置於原地，不過一個月內卻告失竊。土耳其是愛貓大國，街頭隨處可見餵貓設備。

憂鬱北極熊

「世上最悲傷北極熊」Pizza 住在廣州正佳廣場，商場被指衞生環境惡劣、圈養空間不足。Pizza 目光呆滯、無精打采的神情經報道後引起廣泛抗議，亞洲動物基金網站（Animals Asia Foundation）已蒐集到 80 多萬聯署，要求關閉水族館，並建議將 Pizza 轉送至英國動物園，正佳廣場則表示「毋須外國干預」。

西敏鬥爭

前英揆卡梅倫撤出，首相貓 Larry 換了主人，依然留守唐寧街。或者一如文翠珊與外相約翰遜（Boris Johnson）在脫歐立場的分歧，Larry 與外相貓 Palmerston 也屢鬧不和，甚至街頭大打出手。脫歐公投之後，西敏區從此多事。

老鷹來襲

今年 7 月，澳洲中部愛麗絲泉沙漠公園（Alice Springs Desert Park）「老鷹體驗區」發生了一宗意外：一隻老鷹突然飛撲抓向一名小童，小童幸無大礙，照片在網上瘋傳，不少傳媒視老鷹為兇殘生物，不過動物科學家 John Parks 認為，老鷹飛撲不見得是獵食，更有可能是出於對小童動作的反射性自衛。

巴基之星

神駒「巴基之星」一場賽事出閘墮後，但憑凌厲後勁，最終反勝幾個馬位，後來居上的賽績揚威海外，不止香港人，連巴基斯坦也上了一課：巴國政府也以此作為教材，訓勉學生勿以先天資質不及而自暴自棄－－不過，巴基之星本身血統優良，拍賣價高達 600 萬，有「贏在射精前」之嫌，更被指「教壞細路」。

大熊貓危機

國際自然保護聯盟今年宣佈，將大熊貓從「瀕危」（Endangered）級別改為「易危」（Vulnerable）。不過，大熊貓數量雖然回升，但受全球暖化影響，棲息地持續縮減，大熊貓存亡仍未脫危，未來更加需要保育。另外，海洋公園大熊貓佳佳移居香港 17 年後逝世，終年 38 歲，是世上最長壽的圈養大熊貓。

傳說鯨種

阿拉斯加聖喬治海灘上發現一隻擱淺喙鯨，長 24 尺，由於基因與其他喙鯨種類差異甚大，被鑑定為未知品種，行蹤雖有日本漁民傳言佐證，但科學家未曾見過一隻在生，難以深入研究。研究人員表示未知鯨種非常罕見，2016 年仍然發現新種龐然大物，令人雀躍。

袋狼出沒之謎

袋狼（Thylacine）又稱塔斯曼尼亞虎（Tasmanian Tiger），自 1936 年宣告絕種後，一直有零星行蹤報告，例如今年一段影片聲稱袋狼出沒在南澳亞特蘭大山，有業餘動物學家更推測袋狼並無絕種，純粹生活在澳洲內陸不為人知，然而動物專家表明影像模糊，不足以為證明，而且現場亦無發現獵物，所謂發現實屬誤報，而澳洲內陸亦無出過任何袋狼品種，因此再現機會很微。不過，早有科學家成功培植袋狼的部分基因，有朝一日復活也並非不可能。

氣候滅絕首例

今年發生了現代首宗因氣候變化而導致絕種的哺乳類案例。珊瑚裸尾鼠（Bramble Cay melomys）棲息於澳洲昆士蘭北部沙洲，全球暖化導致水位上漲，10 年來淹沒多處低窪沙洲，導致棲息地大減，最近一次發現行蹤已是 2009 年，此後全面絕跡，科學家今年宣判珊瑚裸尾鼠絕種。

阿桑奇的貓

今年美國大選被稱為「最醜陋」的一屆，雙方洩密醜聞之多，有分析指民主選舉已變成「洩密主導」（leakocracy）。其中維基解密公佈希拉莉的電郵最為矚目，由於創辦人阿桑奇本人大力批評希拉莉，又曾讚揚普京治下的俄羅斯傳媒行業「發展蓬勃」，一系列爆料被質疑刻意打擊希拉莉選情，以助杜林普一臂之力。電郵洩露之後，厄瓜多爾大使館截斷阿桑奇的網絡，表示無意介入別國選舉。阿桑奇的貓立於厄瓜多爾大使館窗前，和主人一樣被「政治軟禁」。

飛黃騰達

11 月 9 日，杜林普當選美國第 45 任總統。圖為杭州一隻金雞。