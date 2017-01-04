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鄭立：誰需要被管理，誰需要被領導？

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在東亞文化中，我們的公司通常重視的是管理。

這是因為我們的經濟奇跡，都是從工業時代演化過來。在冷戰時期的代工時代裡，透過大量接外國目標明確的訂單，我們需要的是一群能夠忍受沉悶工作，以低廉的薪水在工業生產線上重覆做一件事的人，所以怎樣管理這些人使他們有生產力，變得大行其道。

管理重視的是「系統與結構」。簡單來說，管理需要的是能把事情客觀地看成一個機器。這是一種將一個人的行為標準化的過程，像把魚肉打成魚漿，將牛肉弄成漢堡肉。管理將本來有很多差異的人，變得接近一樣的零件，擁有相近的工作效率，能做相近的事情。你知道他們能夠一小時做好多少個工件，所以你可以計算他 8 小時能生產多少東西。他辭職了，你也可以訓練一個相近的人，去取代他的位置。

所以管理才會追求統一，包括薪水統一，一起上班下班，穿同樣的制服，一起去吃飯，追求平等。在良好的管理下，人員會變成一個個容易計算的單位，他們每個單位發揮的產量、生產時間，以及品質，都非常接近，使你能夠有效地將他們像積木一樣，做好各自的分工，而組合成一個事業。良好的管理，使事情能夠持續運作，使現況能夠維持，使事情得到控制。

所以你看到，其實工業化管理與東亞文化，是先天相合的，因為他們講求的都是怎樣令事情變得簡單易控。管理使人平均，所以能力不足的人，都會產生比他能力更高的產值；消極的人，也不會完全不能動；因此，很適合一大堆品質參差的人員。

但是，你可以看到的是，他把人「拉平均」，能力優秀的人被拉平均會怎樣？就是變差。管理會令有積極性和才能的員工受到種種制肘而不能發揮最大價值，甚至毀掉了其潛能。不論他們入職時才能多好，學歷多優秀，在長期的管理削平了差異之後，再怎樣優秀的人類，都會慢慢被同化成一件可有可無的零件。

真正優秀的人才，需要的並不是被管理，他們需要的是發揮其最大潛力，但這些人也要團結合作，這時候你需要的就是「領導」。

領導重視的是「人類的本性」，領導者理解並尊重個體與個體之間的差異，領導者不僅不會把人與人的差異，看成是一種團結上的麻煩。反而認為這使團隊多了不同的功能，能應付不同的情況。領導者做的事情並不是控制每人怎樣做事，領導者做的事情，是保持底下的人團結時，激發每一個人的潛能和自己的積極性，以及採納他們的智慧，讓每個人突破現況。

領導者建立的是信任，他不需要金睛火眼地盯著底下的人工作，因為成功的領導下，他底下的人根本不需要監視也會執行自己的職責。因此，好的員工需要的是被領導，而不是被管理，他們不需要你削平差異，反之需要你利用其差異。

搞不清楚這點，就會資源錯配，你想要管理優秀積極的員工，他們只會感到心淡、受制肘，而變得平凡。你想要把那些消極平庸的員工，給他們太多自由，他們也只會當成一種福利，在裡面偷懶，鑽空子。所以你必須將人員分成不同的類型去做，而不應該一本通書看到老的。

鄭立 業問之老細問咩事

鄭立，Cheng Lap，香港人。從不被寄望的職校生到取得香港中文大學比較史學碩士，曾任教職，後轉行創辦公司並開發電腦遊戲「民國無雙」。長於議題思辨、邏輯推演，評析經濟與政治局勢。現於香港「明報」，台灣 udn 「鳴人堂」專欄，以及 PTT 論壇發表文章。著有「有沒有 XXX 的八卦」。作者臉書：Cheng Lap。

https://www.facebook.com/leglory1988

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