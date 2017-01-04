Chester Ho：從杜林普到葉劉，Fact Check「後真相政治」年代

很久以前，人們仍然相信政治人物要有誠信，才能得到選民的信任。不過，在「後真相政治」（Post-truth politics）年代，政治人物是否言而有信、說話有沒有根據，似乎不在重要。遠一點的英國脫歐公投，事後否認言論、走數的政客大有人在；剛過去的美國總統大選，杜林普經常說謊吹牛，但無礙選民投下信任的一票。

美國媒體會在總統大選的電視辯論檢定事實（Fact Check）。早在 2003 年安能堡公共政策中心（Annenberg Public Policy Center）便和一班政治記者共同製作了網站 FactCheck.org，網站會發表文章指出候選人引用的數據、資料是否真有其事。到今年，多間媒體更開始製作現場檢定。從選舉開跑到杜林普勝出，媒體經常可以找到他的不實言論。可是，電視節目可以有主持人或對手即時指出「你呃人」，選民在社交媒體看到的資訊大部分都沒有經過驗證，而後者卻是這個「後真相政治」年代人們收發資訊的主要渠道，杜林普更時常用自己的推特帳號發表誇張言論，於是很多人把假消息信以為真，又把真消息誤作流言。

有見及此，華盛頓郵報開發了一個名為 Real Donald Context 的擴充功能，用戶只要在 Chrome 或 Firefox 安裝這個檢定工具，閱讀杜林普推特貼文的時候就可以知道內容是否準確。目前，這個檢定工具是由記者人手判斷，並加以相關連結，要在短時間做好這件事並不容易。經過今年人工智能的飛躍發展，也許下一次選舉之前，這個擴充功能會由人工智能機械人負責，提供即時而詳盡的檢定。

除了散播失實言論，政治人物也常常前言不對後語。杜林普四年前攻擊美國的選舉人制度，認為它是民主制度的災難，諷刺地四年後的今天，他正因為選舉人制度的特性而擊敗希拉莉成為總統，於是美國又有人做了 Trump Minus Four 的推特機械人，自動重貼杜林普四年前的推特貼文，簡單的操作卻完美展示杜林普如何「覺今是而昨非」。

「後真相政治」是全球現象，並非民主社會獨有。香港特首選舉的參選人逐漸現身，市民稍一不慎也會誤信錯誤的資料，例如葉劉淑儀發佈政綱要爭取舉辦 2021 年全運會，但國務院已於年初同意由陝西承辦。這些事情在過去的立法會、區議會選舉亦時有發生，這些政客不一定是向杜林普偷師，可能只是論政質素差劣，沒有做好資料搜集而信口雌黃。因此，無論是葉劉、林鄭還是曾俊華，市民也很需要一些工具去 Fact Check 他們的言論，去揭穿政客的西洋鏡。