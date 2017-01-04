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低頭大國——芬蘭

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2017 人間樂土？似乎非芬蘭莫屬。

自小接受優質教育，免受填鴨之苦，仍可學問滿懷。長大後不做律師醫師，做系統工程師同樣吃香，儲些錢再找投資，創業創新也有出路。今年起，政府更試行「全民基本收入」（Universal Basic Income, UBI），有望將這種「人人有錢分」的計劃實施到底，鼓勵人再學再試，相信問誰都羨慕。但原來這個冰雪之地，不單有錢有才還有網 —— 說的是手機無限上網。

瑞典電訊分析商 Tefficient 調查 32 個歐亞國家後，發現去年首 9 個月內，芬蘭人的手機數據用量最多，平均每月高達 7.2 GB，是第二位的南韓的兩倍，而重點是，芬蘭人會機不離手，或因上網計劃選擇多又平。全國 550 萬人，手機上網計劃卻有 1,090 萬個。調查更指，以每 GB 收費計算，芬蘭的價格最便宜，全國 47% SIM 卡都是無限數據。正用限速限量上網的你，看得牙癢癢是吧？

費用相宜固然吸引，但芬蘭人沉迷上網的原因，也許與民族性有關。他們常被視作天性內向，較為沉默寡言，開會也廢話少說。部分芬蘭人承認，與親友維繫感情，上網比通話更好。以首都赫爾辛基為例，地鐵車廂內極為安靜，乘客各自低頭盯著手機，讀新聞、查電郵或看影片，就是沒人高談闊論，與吵得像街市的港鐵相比，平和得像在天堂。

這種便於上網的環境，外人羨慕妒忌恨，當局卻憂心忡忡。赫爾辛基衛生部去年的反暴力宣傳，就把目標放在低頭族身上。宣傳片以「忽視是今天的暴力」為題，拍攝一名女童在海邊被烏鴉叼走，她的母親卻只慣看手機，對此不察不覺。廣告本想打擊疏忽照顧兒童。但在戲院播放兩周，引來大量投訴，批評影片針對手機用戶及為人母者。

當局最終跪低道歉，表示無意冒犯任何人，只是希望藉影片點出現象 —— 有些母親的「手機時間」遠多於「親子時間」，她們樂於看 youtube 上 facebook，卻甚少與子女玩耍，部分父親亦在孩子的生活中缺席。受訪者 Anna Andersson 的孩子剛滿 6 個月大，她對廣告倒不太反感。「大家頗為激動，但我認為言之有理。」她直言以往也多用手機上網，但當上媽媽後就少「低頭」了，「孩子就是戒網癮的靈藥。」

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