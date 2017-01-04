潘度琳：你終於自由了

Meg 跟前男友拍拖八年，分手前一年住進男友家中。為了令男友家人喜歡自己，她改變各種生活習慣，例如減少畫畫和看電影、由早上洗澡改成深夜、做家務沒有再播音樂兼大聲唱歌、吃飯時不再翹起二郎腿、跟男友拍拖時也想到要替他家人拿乾洗衣物和買水果……一年的生活過得不錯，男友家人也不太難相處，但 Meg 總覺得有點不對勁。後來跟一舊同學聚舊，Meg 談起自中學開始她已希望成為編劇一事，於是與朋友即興到公開大學報了初級編劇課程。Meg 跟男友說她逢星期日要上課，男友說：「當然不行！星期天早上我們要去教會，這些無謂事情可免則免吧，你也沒有打算當編劇。」

Meg 才猛然想起過去一年每個星期天都跟男友一家上教會。兩小時的儀式包括唱詩讀經，完成後還會跟教友交換近況，抱一下人家的孩子。Meg 發揮她天生的 PR 本色，令教友對她留下極佳印象。有次在教會的女廁她聽到了一教友與男友的母親在討論她…「Meg 真的很不錯，不過她還是未信，希望她盡快洗禮吧。」Meg 覺得不寒而慄，雖然她並不抗拒宗教，但到底是毫無感召，亦無意受洗，她不知道這樣的情況可以維持多久。

因為編劇課程問題，她跟男友理論起來，說著說著兩人討論到宗教問題，她始發現男友對宗教也是一知半解，去教會只是一個習慣。她開始懷疑自己可以放棄興趣和理想去遷就其他人的習慣嗎？年到三十五，是否就要決定下半世如何過？

兩個星期後她決定搬走，雖沒說分手，但男友已率先提出「既然沒有心走下去就不要再浪費時間」，Meg 亦欣然接受，就這樣八年情劃上句號。

當我知道 Meg 的情況後便發短訊給她，卻沒收到回應，想必她心情沉到谷底。於是我找到了跟她一起學編劇的朋友問及她的情況——「Meg？她比你和我都要好，現在她每星期到圖書館借有關編劇的書進修呢。」

三個月後，Meg 請我們到她在上環的新居，門一打開我便看到那特大的落地玻璃窗，家居雖小，但感覺很舒適寬敞。

「我一直也希望新居有落地玻璃窗加一個小露台，站在那裡吹風也覺得開心。最近我在追看『逃恥』，真的很喜歡百合阿姨的家，那些陳設都是我的最愛，落地玻璃加舒服沙發，每晚可以坐在跟風景對飲，能過那種獨身生活也不錯。畢竟生活方式是個人選擇，如果這樣想，是否分手根本不重要，重要是此時此刻的心情。」Meg 臉上帶著一個從心而發的微笑。

「那跟男友還有沒有見面聯絡？」我問。

「說來奇怪，曾經日日相見的人在分手後便消失在彼此的世界之中。縱使上班的地方那樣近，我們都不曾在街上遇上。後來我明白，因為大家的生活軌跡根本截然不同，所以不會相遇，那就更加證明以前互相勉強。現在我只想努力追回過去八年錯過的事情，我有很多電影未看，還打算去紐約看一些 off-off Broadway。自己一個人就是有這好處，今天想去旅行，兩日後出發，做甚麼吃甚麼完全自己計劃，原來不用顧慮其他人的想法是如此幸福。」Meg 的眼睛在陽光下瞇成一條線，似笑非笑的樣子。

「你終於自由了。」 我說。

「我和他都自由了。」Meg 說。