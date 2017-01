哈利波特的隱形斗篷初登場時叫人拍手稱奇,今日卻已步入研發階段。文學與科學貌似風馬牛不相及,亦有人將其二元對立,但有鑑於想象是創造的第一步,前者成為後者藍本的情況,似乎比比皆是。

最經典的例子,莫過於馬克吐溫於 1989 年撰成的 From the ‘London Times’ of 1904 (「來自 1904 倫敦時報」)。故事中,Szczepanik 發明了「telectroscope」,英、美、意等國的軍事代表於是聚首一堂,嚴正討論是否應將這項發明用作軍事用途。當中,美國的一名中尉 Clayton 表示強烈反對,認為對這項發明作出任何投資都等於浪費金錢。後來「telectroscope」轉作公眾用途,於法國率先發行,接駁全世界的電話系統,具有別於一般電話的「無距離限制操作範圍」(limitless-distance),令所有人都可以得悉世界各地每天發生的事情,與互聯網的功用不謀而合,作者在那個地域限制依然頑強的年代,以驚人的想象力預示了互聯網的出現。根據故事後來發展,Clayton 疑涉嫌謀殺 Szczepanik 被捕,在獄中卻諷刺地用起了自己一度極力批評的發明,文中對於 Clayton 在使用「telectroscope」時的情形,是這樣描寫的:

… day by day, and night by night, he called up one corner of the globe after another, and looked upon its life, and studied its strange sights, and spoke with its people, and realised that by grace of this marvellous instrument he was almost as free as the birds of the air, although a prisoner under locks and bars. … Now and then I would her him say ‘Give me Yedo;’ next, ‘Give me Hong-Kong;’ next, ‘Give me Melbourne.’