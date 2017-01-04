平庸的天才們，到底如何孕育真天才呢？

其實，天才一詞是來自拉丁文的 Genius，在羅馬時期，它的意思和現在的十分不同。當時，所謂 Genius，是指人類的主宰之神，祂像跟人形影不離的怪獸家長，而且還擁有超能力。每一個人有自己的 genius，每一個地方，包括城市、鄉鎮及市集，都有自己的主宰之神，拉丁文叫做地方守護神（genius loci），聽上去有點似我們的「土地神」。現代字典則將這種神力交還人類，其對於天才這個字的定義—「智力超群，尤其展現在創意活動中」，少了神的位置，多了人的掙扎。而直到 19 世紀晚期，我們才用上「創造力（Creativity）這字來形容人類這趟充磨練的創作過程及相關能力。

所以書中開宗明義，要討論的是創造力——擁有最高創意的那種天才。簡單講，作者對於天才的定義，其實是結果論成敗，因為智商高的人不一定天才，他們也可以一事無成！作者引用了人工智能專家 Margaret Boden 的天才定義：「能夠想出新奇、令人驚訝、並且有實用價值的構想的人」，這剛好也是美國專利局在決定一項新發明可否獲得專利時採用的審核標準。正正因為不是好山好水好基因的先天決定論，作者留意到某些時空的某些地域，特別人才輩出，所以他開始發掘背後原因……

此書談的是一種文化氛圍，在此氛圍下，天地滙集形成網絡，相互激盪，所以有兩套電影可作延伸閱讀：「筆羈天才」及「情迷午夜巴黎」，這兩套電影細膩描繪了那捉不緊、拿不著的社會文化氛圍，將那股味道及觸感，準確詮釋了。

天才，是沒有這樣廉價的

如果根據作者對於天才的定義，為何強國如此之強，仍然天才難見？經過一輪運動品牌及迪士尼官司後，這問題特別有趣。香港的師奶叔伯對於歐美日貨品，一看價錢便會說：「淘寶也有類似的啊！」為何內地就是這麼多「類似」的產品，而歐美等地，卻沒有類似淘寶中某貨品的產品？這衍生兩個問題：「到底現代的中國有沒有天才？」及「中國可以培育天才嗎？」

原來中國並不缺席於此書，書中列舉了古往今來八個盛產天才的城市，從古雅典到現代矽谷、加爾各答到維也納，還有宋朝的杭州，他們各自也有其特質，有地方是因為錢多財盛，有地方因為龍蛇混雜，而中國宋朝天才無數，作者認為是因為杭州植根傳統……但複製這些環境能令其他地方或者已沒落的地區重新成為天才搖籃嗎？這也涉及兩個層面的問題，其一是參考引作這些成功因素的確有幫助，但不保證成功；其二是，引入者是否真心無戒懼地重建這些文化氛圍？現在回看，前人確對天才兩字甚有洞見，Genius 確是一個地方主宰之神，當神明眼見你一塌糊塗，也很能叫祂真心照看你吧？

人應該自私一點，中國能否成為盛產天才這樣的文化大哉問，當做腦筋思考訓練、滿足一下自己的好奇心便可以了，你懂的。更重要的是，如何融入家庭對一代的教導，書中也有略談，這方面不贅，請支持作者及出版社吧！