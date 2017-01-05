鄭立：世界議會——推地球落火坑的香港獨立遊戲

同樣地，這香港獨立遊戲也是一個地球不斷惡化的遊戲，有四個不同的危機，分別是「飢荒」、「旱災」，「戰爭」和「全球暖化」。基本上，四個不同的危機加起來累積去到一定數量，地球就會玩完，全黨死清光。

那怎樣會導致危機惡化呢？就是搞建設，對，建設世界，地球就會走向滅亡。你在這香港獨立遊戲做的任何經濟行為，例如建設甚麼，或者用甚麼卡，都會消耗資源。道理很簡單，你要起樓就會少了農地，你要搞工業就會污染環境，你要製造貧窮就會引發戰爭。

所有的建設行為對於地球都有代價，發展經濟就會破壞環境，不過地球是個公廁，你破壞的環境是屬於大家的，這意味著受害者也不僅是自己也包括別人，自然地，自己的利益和分數當然比甚麼地球重要得多，完全繼承了「救地球」，這香港獨立遊戲實際上大家都是推地球落火坑的精神。一個玩者大興土木，然後把後果射給地球承擔的香港獨立遊戲。

但這香港獨立遊戲和「救地球」有一個很不同的地方。「救地球」這遊戲，每個玩者是一樣的，但「世界議會」裡，每個玩者扮演不同類型的國家，他們各自有不同的利益立場，不僅一開始有的資源數量不同，而且也有不同的勝利條件。這部分應該是這香港獨立遊戲最有趣的地方？

例如「超級強權」，其勝利條件是建立昂貴的「飛彈防禦系統」，明顯就是影射美帝；條件也包括「戰爭指數」不能超過 17，即是說，其勝利就是世界和平穩定，這個設計可說很合乎主題。

「已發展國家」的國力不及超級強權，他們要解決永續發展問題，其勝利條件是建立起兩個可再生能源，或永續的水資源，看起來有點像影射歐洲和日本。至於「極權國家」，需要的是建立好軍事基地和國際導彈，這怎看都是肥仔金。「發展中國家」則是建立好全球貿易網和國際機場，但是如果飢荒或者旱災，他都無法勝利，即是要解決溫飽問題。

最後的是國力最少的「島國」，大概不是指日本這種，不知道是不是指台灣？其限制條件很有趣，就是全球暖化去到某個指數就不能勝利。大概是指水位上升會威脅到島國的生存吧，但勝利條件卻是建立核電廠？原因是甚麼？我真的看不出來。

想要深入了解，自己去買一個來玩，你問我是不是伏？就算是伏也不會花你多少錢的，好歹也是香港獨立遊戲，當是支持香港獨立遊戲設計產業就好，反正我應該也花過錢買過很多外國伏 game，可以寬鬆一點嘛。說要改善的話，我相信說明書能寫清楚一點就更好了。