雷米諾雅：揚威國際的泰國藝術新秀

泰國除了是東南亞度假勝地外，也是現代藝術創意基地之一。

當代藝術在泰國，除了曼谷的 MoCA（ Museum of Contemporary Art ）和 BACC（ Bangkok Art and Culture Centre ）有定期的展覽項目外，幾乎沒有其他公共、非營利藝術空間。因此，泰國當代藝術家能在國際上闖出名堂的不多，最出名的當數遊走於清邁、紐約、柏林的 Rirkrit Tiravanija（里克利·提拉瓦尼）。

近年，里克利一手栽培的入室弟子——生於泰國，今年 29 歲的 Korakrit Arunanondchai（考拉克里特），多年來盡得老師的真傳，其藝術作品分別被邀在紐約藝術館及倫敦當代藝術學院展出，成為現今泰國最爆紅的年輕藝術家。

受到老師里克利的啟發，克里特的創作焦點以羅德島藝術學院及作為哥倫比亞研究生的時候為主，其創作意念均與對身份認同的思維有關。

克里特最擅長錄像及行為藝術的表演形式，加上帶諷刺意味的創意作品令人印象深刻。