雷米諾雅：揚威國際的泰國藝術新秀

泰國除了是東南亞度假勝地外，也是現代藝術創意基地之一。
當代藝術在泰國，除了曼谷的 MoCA（ Museum of Contemporary Art ）和 BACC（ Bangkok Art and Culture Centre ）有定期的展覽項目外，幾乎沒有其他公共、非營利藝術空間。因此，泰國當代藝術家能在國際上闖出名堂的不多，最出名的當數遊走於清邁、紐約、柏林的 Rirkrit Tiravanija（里克利·提拉瓦尼）。
近年，里克利一手栽培的入室弟子——生於泰國，今年 29 歲的 Korakrit Arunanondchai（考拉克里特），多年來盡得老師的真傳，其藝術作品分別被邀在紐約藝術館及倫敦當代藝術學院展出，成為現今泰國最爆紅的年輕藝術家。
受到老師里克利的啟發，克里特的創作焦點以羅德島藝術學院及作為哥倫比亞研究生的時候為主，其創作意念均與對身份認同的思維有關。
克里特最擅長錄像及行為藝術的表演形式，加上帶諷刺意味的創意作品令人印象深刻。
至今他的一組行為錄像作品「無題」（ Untitled, Muen Kuey No.8 , 2013 ）最廣為人知。
作品中，克里特用他的身體澆滿顏料，然後在畫布上滾動，產生動態的肌理效果。技巧上雖然有點仿效大師 Pollock（波洛克）的 Body Painting ，但他的作品顯然是包含了更多對現代主義的對歭，及多了一份對社會與政治的批判。
火熱的泰國觀光、根深蒂固的佛教傳統與資本入侵，在他的另一系列作品「Untitled, White Temple Paintings」裡被揭示。受到泰國另一知名藝術家 Chalermchai Kositpipat 所設計的佛教「大白廟」（Wat Rong Khun, White Temple）啟發，克里特在創作中除了擷取大白廟的設計元素外，還在畫布上烙著反差強烈的金色身軀痕跡，令人聯想到一種蒙太奇式的佛教殿堂場面浮現在眼前。
他的另一件大型裝置作品「 2012 – 2555 」（ 2555 在佛教月曆上代表的是 2012 年），運用了獨特的創作模式以及討論生死輪迴的構思，是融合了宗教與科技的佳作。
克里特的藝術作品除了對泰國社會現狀有鮮明及批判性的視角外，他亦受到老師里克利的影響，決心要做一名泰國藝術家，而不是身在美國的泰國人。
至今克里特在國際藝壇的成就，間接影響著泰國無數年輕藝術家們繼續堅持藝術夢。