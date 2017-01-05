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「我的奮鬥」大賣？距離不算暢銷！

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圖片來源：路透社
圖片來源：路透社

希特拉自傳「我的奮鬥」的版權在去年失效後，德國「現代歷史研究所」（IfZ）隨即推出附有學者註釋和評論的全新版本。該書發行至今，銷量達到 85,000 本，全球媒體均以「火紅」、「熱爆」來形容。不過，BBC 記者 Damien McGuinness 撰文質疑，這些報道誇大其詞，以德國圖書市場而言，此書遠未到「暢銷」二字

去年 4 月，這本「我的奮鬥」攻佔「明鏡周列」暢銷書排行榜。然而德國的買書旺季，其實是聖誕前夕，全國四分之一書籍都在此時售出。在其餘時間，想要成為暢銷書榜首，毋須太高銷量就能辦到。另外，在德國的亞馬遜網站，「我的奮鬥」於非小說類的銷量榜上，排名低至 79 位，甚至遜於教人如何在 Twitter 吸引更多追隨者的手冊書。從中可見，單看一個排行榜，難以反映市場實況。

再者，以德國非小說類書籍來說， 「我的奮鬥」難稱「大賣」。德國當下最暢銷的非小說類作品，是講解叢林生態系統的 The Hidden Life of Trees，已售出 50 萬本。近年最受熱捧的則是年輕醫科生 Giulia Enders 撰寫的 Gut: The Inside Story of Our Body’s Most Underrated Organ，這本以機智方式解釋腸道運作的書籍，售出逾百萬本。至於過去 10 年全德最高銷量的非小說類書籍，則是諧星 Hape Kerkeling 的「I’m Off for a Bit, Then.」，此書敍述他在朝聖之旅的所見所聞，總銷量高達 500 萬本。

「我的奮鬥」與上述作品相比，確是小巫見大巫，但 1 年內取得逾 8 萬本銷量，本月底發售第六度，實在叫人喜出望外。畢竟此書極具爭議性，每本定價 58 歐元（約 470 港元），亦是相對昂貴，內容更偏向學術性，買家主要是圖書館、學校及歷史學者。IfZ 對銷情本不看好，如今所長 Andreas Wirsching 坦言：「銷售數字讓我們大吃一驚。」德國出社商與書商協會的 Thomas Koch 認為：「此事純屬例外。你不能把它與其他書籍相比。這是首次有註釋版面世，我能想像何以銷量相對較高。」

加註版「我的奮鬥」的主要買家，既非極端右翼份子，亦非懷蕭保守人士，而是對政治及歷史感興趣者。圖片來源：路透社
加註版「我的奮鬥」的主要買家，既非極端右翼份子，亦非懷舊保守人士，而是對政治及歷史感興趣者。圖片來源：路透社

這本加註版的「我的奮鬥」更在學術界贏得口碑，第一編者 Christian Hartmann 及其團隊憑著此書，獲頒一個名為「社會需要科學」的獎項，取得 5 萬歐元的獎金。評委會讚揚他們的工作：「歷史學家 Christian Hartmann 及其團隊通過出版帶有歷史批判性的加註版『我的奮鬥』，填補德國在納粹史研究上的巨大空白…… 此書揭示希特拉如何妖言惑眾、顛倒是非，更正事實的錯誤，亦闡釋說明了當時的歷史背景。」

IfZ 亦相信，出版這本含有註釋評論的「我的奮鬥」，是將希特拉的遺產去神秘化，而非對其賦予力量。「結果，害怕出版此書會是宣揚希特拉思想，甚至令社會大眾賦以接受，為新納粹提供新的宣傳平台。這些憂慮都沒有成真。」Wirsching 指出：「相反，就希特拉的世界觀及宣傳方式進行討論，讓大家有機會審視獨裁思想的成因及影響。」

但談及巴伐利亞州有意將「我的奮鬥」引入歷史課一事，Wirsching 對此計劃卻持保留態度。「我對這個問題心存矛盾。若是輿論倒退回 50 年代的討論，直指『一切都是希特拉的錯』，實是有些荒謬。我認為，不應在公共討論，特別是歷史課上，過份把希特拉中心化。」

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