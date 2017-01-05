新幼兒教育：禁絕雪姑七友

瑞典長期位居性別平等大國，根據 2016 年全球性別差距報告（Global Gender Gap Report），瑞典與其他斯堪的納維亞（Scandinavia）地區國家如冰島、芬蘭、挪威，都在縮窄男女教育水平、健康、經濟、政治地位差距上交出令人欣羨的成績表。要說瑞典男女平等的秘訣，要從幼稚園禁說白雪公主式童話開始。

再見童話公主

在斯德哥爾摩幼兒園 Nicolaigarden，老師不跟小孩說白雪公主與七個小矮人、灰姑娘、睡美人等故事，不是因為這類童話太荒誕或太夢幻，而是因為它們一律將女性塑造成天真幼稚（白雪受繼母騙後仍上當）、缺乏個性（對小矮人言聽計從）、迷戀美貌（繼母為當最美女人竟可下毒手）的蠢女人；而這些童話中的女人也僅可以美貌博得青睞（白雪公主死後，王子路過，因其貌美而墮入愛河）。

老師不說白雪公主的故事，取而代之的，是描寫不同英雄，不同家庭模式（如單親家庭、領養兒童、同性家長）的故事。當中包括講述兩頭長頸鹿撫養被遺棄的鱷魚蛋的「One More Giraffe」、主角是個性別不明的小孩的「Kivi and Monsterdog」等兒童書。這些故事為幼童自小建立更多元和現實的世界觀，並避免他們對兩性形象產生成見。

沒有「他」和「她」

Nicolaigarden 以外，另一間幼稚園 Egalia 有更多追求男女平等的做法。學校老師避免使用性別代詞，他們使用中性性別代詞「hen」代替「他」（hon）和「她」（han）；比起「boys and girls」，老師更常直呼同學名字；在遊戲室，不論機械人還是洋娃娃一律放在一起，任何性別的學生可以隨意選擇玩具；圖書館以男生為主角的藏書與女生的各佔一半；連教職員的男女比例也逐漸平均起來，學校男老師佔 30%，比例是全國之冠。斯德哥爾摩其他幼稚園正在效法 Egalia。

一段學校日常影片開啟瑞典模式

1998 年瑞典修訂教育法，呼籲學校採用性別意識教育指引，請學校負起責任，為學生提供性別平等的學習環境。為響應呼籲，Nicolaigarden 有老師拍下同事與 6 歲學生的日常互動，這段影片讓老師第一次意識到，他們對待男女學生的巨大差別。在影片中，小息鐘響起，老師任男生飛奔到操場，女生則耐心等候老師為她們逐個拉好外套拉鏈，方去玩耍；跌傷了，如果是男生，老師稍作鼓勵便讓他繼續玩去，如果是女生則細心安慰。此前片中老師們都自以為支持男女平等，這段影片無疑敲響了警鐘。為此，Nicolaigarden 開始發展性別中立的（gender-neutral）教育方法，此後這套方法又逐漸為其他學校所用。

打破社會性別規範

瑞典性別平等從小教起，但不限幼教，Macho Factory 就為學校提供針對 13 至 25 歲青年的教育計劃，幫助他們打破社會現有的性別規範。Macho Factory 製作 17 條短片，內容圍繞傳統男性霸權，為老師和學生提供討論基礎。