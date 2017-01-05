解構！Let it Go 如何上腦

回顧近年風靡全球的歌曲，除了江南 style 和 PPAP 等洗腦歌之外，不得不提的還有迪士尼動畫「魔雪奇緣」的主題曲：一度盤踞各個流行曲排行榜榜首，其後更獲得奧斯卡最佳原創歌曲獎。熱潮雖已退卻，但時至今日仍不時被翻唱或惡搞，其旋律深入民心的程度，斷非一般歌曲所及。Let it Go 三個字有何種魅力，足以紅極一時，甚至老是常出現到擾人的地步？

簡單而重複的副歌

有沒有這樣的經驗：一小段的音樂不受控地在腦海裡重複，持續好一段時間揮散不去，有時因而無法集中注意力做事？說的是「耳蟲」（earworm）現象，就是音樂在腦中不斷重複的情況。能夠成為「耳蟲」的，本身不一定是人們所喜愛的音樂，即使不喜歡歌曲本身，它仍能引起「認知搔癢」，即上腦，讓人按捺不住的不斷回想。Goldsmiths, University of London 的調查就指出，容易在人們腦海中繚繞的曲調，都由較長的音符和音訊緊密所組成。這樣的旋律比較簡單，也容易預測，加上重複性強的歌詞，像是 「let it go～let it go～」這段琅琅上口的副歌，變相成為很強的「耳蟲」。

基於同樣的原因，以旋律簡單和重複而見稱的流行曲（尤其副歌部分），聽起來煩擾，但總是讓人容易記住。相對之下，旋律多變的古典音樂便較少引起「認知搔癢」。

產生廣泛的共鳴

從風格上來說，Let it Go 既不是迪士尼傳統的音樂劇歌曲，也稱不上是流行曲。皇家音樂學院博士 Vasco Hexel 解釋，典型音樂劇歌曲由 16 至 32 個小節的主歌和副歌構成，一般流行曲則多採用「主歌—副歌—主歌—副歌—橋段—副歌」的曲式。Let it Go 有其獨特的結構，在終極的「let it go～let it go～」之前，它有一段介乎副歌與前置副歌之間的 8 小節（middle – eight）（就是 Elsa 裝飾冰宮和拋開頭冠的一段）。在強烈的管弦樂伴奏之下，它比經典流行曲更能達到一種恆常性的高潮。

能否掀動受眾的感覺，靠的不啻是旋律，還講求引發共鳴的歌詞。若歌詞對普遍聽眾而言都是具有意義的，就能產生廣泛的共鳴。Let it Go 歌詞緊扣動畫內容，但從故事脈絡抽離出來後，它箇中的訊息——擺脫束縛，自我接納——仍是與現實貼切的題材，能夠讓更多人對號入座。尤其從青少年的角落來看，歌詞象徵著新世代冒起，即將在社會上嶄露頭角。Hexel 補充，Let it Go 沒有針對特定群體的主題頗為重要，這樣才使歌曲覆蓋更廣的聽眾群。

此外，若個人情感與歌詞的意境有所連繫，會更輕易沉浸在歌曲之中。Let it Go 所抒發的，並不是一般愛情或正能量的意涵，相反，它的音調滿是沉鬱，字裡行間充斥 don’t、never、no 等等負面的片言隻語，有別於以往大受歡迎、洋溢樂觀幸福的迪士尼音樂。儘管其後旋律由小調轉大調，Elsa 由消極的狀態走向自由、解放，但歌曲帶出的正面訊息其實並沒有那麼正面——Elsa 的確在她孤立的宮殿內快樂過生活，但她卻把其餘的整個世界陷入永恆的嚴冬。

Let it Go 是一首壞人抑或公主的歌曲，難以一概而論，就如 Elsa 這個角色的心境般複雜。而這樣複雜的意蘊，更近似現實中人們的情感，相較正能量歌曲，或許更能捕捉受眾的心理。