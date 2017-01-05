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【技術文】圖靈測試得到甚麼？

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圖片來源：Westworld 劇照
圖片來源：Westworld 劇照

正當霍金Elon Musk 不約而同警告人類或需面對人工智能（AI）的威脅，2016 年初的 AlphaGO 四比一大勝韓國頂尖職業棋手李世石，人工智能超越人類的危機又成熱門話題，年末 HBO 美劇「西部世界」再一次把這憂慮帶到人前，劇中借助 1950 年的「圖靈測試」（Turing Test）理論，把這種焦慮描繪得歷歷在目，但到底「圖靈測試」是在表達甚麼？又有甚麼局限？

1950 年，電腦科學家圖靈（Alan Turing）假設一個情況：電腦和人類均在一個密閉的房間中，分別被詢問各種問題，目的是讓第三者分辨出誰是電腦，誰是人類。假如電腦能成功誤導第三者，使其認為自己不是電腦而是人類，則為人工智能通過一個重要的里程碑，這測試稱為「圖靈測試」。圖靈估計，人類需要 50 年才有能力設計出電腦程式，讓電腦的模仿能力高到，在一般人質問電腦 5 分鐘後，能正確判斷的機率低於 7 成。

電腦科學家圖靈（Alan Turing）。圖靈測試原意是決定電腦是否具備與人類不能分辨的思考表現。 圖片來源：wikimedia
電腦科學家圖靈（Alan Turing）。圖靈測試原意是決定電腦是否具備與人類不能分辨的思考表現。 圖片來源：wikimedia

1982 年的科幻電影 Blade Runner Voight-Kampff 機器便是經典借鑑圖靈測試的橋段，基於測量目標對象在回應問題時引起的呼吸、臉紅、心跳頻率、眼球運動等生理活動，來判斷是否人造人。資深科學作家 Philip Ball 卻指出，大多數的科幻作品還是錯誤解讀了圖靈測試，圖靈測試原意並非用於分辨機械人是否通過成為人類，而是決定電腦是否具備與人類不能分辨的思考表現。

圖靈測試本身亦忽略了許多方面的「人性」，於是研究者不斷嘗試改進測試，例如在遊戲博奕方面，像國際象棋要用上戰略思維，圖靈本人便認為可作為着眼點。不過在 1997 年，電腦「深藍」戰勝國際象棋世界冠軍 Garry Kasparov 後，長遠而言，運用演算法（即讓電腦執行預計好的公式），電腦在所有博奕遊戲必然戰無不勝，最近的 AlphaGO 便再證一例。

那麼在需要創意和難以名狀的領域，例如音樂，電腦也能欺騙我們嗎？作曲電腦 Iamus 便能創作出令專業音樂家注目的精巧樂曲。Iamus 的研發者、西班牙馬拉加大學的 Francisco Vico 及其團隊對 250 名聽眾做類似「圖靈測試」的實驗，聽眾中一半是專業的音樂家，讓他們聽其中一首 Iamus 的樂曲，Vico 說：「參與者不能分辨樂曲，電腦創作的樂章能帶出與人類創作的相同感覺。」

除了音樂，有說電腦也能創作幾可亂真的詩歌，也有科學家製造出觸感和真皮膚一樣的假手，像西部世界的接待員或真的指日可待？

還在遠方的合格「圖靈機械人」

美國約翰·霍普金斯大學與美國布朗大學的研究員，則着眼於「視覺圖靈測試」，研究系統能否分析出物體影像間的關係，而非單純辨認物體。例如「到底電腦能分析出某人是否在路上行走？」「某人是否與另一人正在溝通？」

「視覺圖靈測試」研究系統能否分析出物體影像間的關係，不僅是單純辨認物體，以上是布朗大學的研究示例問題。　圖片來源： Stuart Geman
「視覺圖靈測試」研究系統能否分析出物體影像間的關係，不僅是單純辨認物體，以上是布朗大學的研究示例問題。　圖片來源： Stuart Geman

至於原版的圖靈測試，目前最有可能見於網上世界，例如網絡遊戲玩家或會懷疑，到底他是與真人玩家還是與通訊機械人對戰？就在日前，中日韓三國圍棋冠軍悉數落敗於名為「Master」的網上棋手，讓外界猜測其真身到底是人類還是電腦（雖然最終揭曉 Master 是 AlphaGO 的黃士傑所操作）。但吊詭的是，因棋手棋力太高，一開始便讓人懷疑「他」大有可能是電腦，要模仿人類還需掌握不確定的「人性」。

在 2014 年，來自俄羅斯的 Eugene Goostman 超級電腦在倫敦皇家學會所舉辦的「圖靈測試」比賽中，成功在「鍵盤對話」中讓 33% 的裁判相信它是一名「13 歲非英語母語烏克蘭男孩」，但過程被批評取巧，有違圖靈測試原意。

實際上，該超級電腦的實力也有限，當被提問及：「你認為你有能力愚弄平庸的評判，來顯示圖靈測試的缺憾，或僅反映他人解讀測試的方法呢？」Eugene 回答：「基於要下線維護或容量問題，伺服器暫時未能提供你所要求的答案，請稍後再試。」Philip Ball 總結指，像樣的人工智能時代，還在遠方。

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