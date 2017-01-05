1月5日
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土耳其與 ISIS 的恩怨轇轕
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土耳其與 ISIS 的恩怨轇轕

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伊斯坦堡元旦槍擊案造成過百人死傷，ISIS 承認責任。　圖片來源：路透社

新年伊始，伊斯坦堡發生大型槍擊案，釀成過百人死傷，似乎預告 2017 年土耳其仍將動盪不安。去年土耳其恐襲不斷，有庫爾德民兵策動，亦有其他武裝組織發起，但除 11 月一宗汽車炸彈襲擊，伊斯蘭國（ISIS）罕有地承認責任，有分析指 ISIS 試圖引起土國不穩，同時極力避免與其全面衝突。土耳其與 ISIS 轇轕由來已久，有恩有怨；一個固然恐怖，另一個也不全然是反恐。

2011 年，阿拉伯之春蔓延至敍利亞，叛軍群起反抗獨裁政權，土耳其總統埃爾多安認定阿薩德注定倒台，於是大開邊境，任由數以萬計國內「聖戰分子」湧入敍利亞，又輸出大量軍火，加速遜尼派恐怖組織的崛起，包括 ISIS。直至 2015 年，奧巴馬力促埃爾多安打擊 ISIS，土耳其才加入歐美反恐陣列－－或許解釋了為何土耳其去年恐襲大增－－但與此同時，土耳其又打擊屬於西方陣營的庫爾德民兵，在戰場上拖盟友後腿

土耳其收量不少敍利亞難民，但本身亦輸出大量「聖戰分子」及軍火予恐怖組織。　圖片來源：路透社
土耳其收量不少敍利亞難民，但本身亦輸出大量「聖戰分子」及軍火予恐怖組織。　圖片來源：路透社

恐怖組織在土耳其經營多年，早已紮根當地，與外地的恐怖活動遙相呼應。在去年伊拉克反攻摩蘇爾一役中，英國武器流向監督機構「Conflict Armament Research」（CAR）揭露，當地 ISIS 爆炸品工廠所用原料大多源自土耳其，包括火箭炮燃料所用的糖、用於炸藥的工業鋁、潤滑槍械的油、迫擊炮所需水泥乃至違禁炸藥原料硝酸鉀（potassium nitrate），主要由 13 間土耳其公司供應。

CAR 於 2 月報告刊出偵查報告，大半年後供應鏈仍如常運作，土耳其「自由報」（Hurriyet）追查來源不果，但發現土耳其在戰前曾兩度向敍利亞輸出硝酸銨（Ammonium nitrate）－－用於施肥亦可製作炸藥的化學物－－戰事爆發之後，「敍利亞農夫」忽然需求大增，進口量 2013 年由 1,195 噸飆升至 2014 年 9,542 噸。土耳其於 2016 年將硝酸銨列為違禁品，但相信武裝組織已囤積大量儲備。可以說，ISIS 能夠打持久戰，實有賴土耳其有意無意的「後援」。

自 2015 年 7 月「政變」失敗以來，埃爾多安大舉肅清「叛徒」，先是搜捕 6 千多名軍人和法官，後來波及傳媒、學術機構與庫爾德族議員，至今共約 3 萬人被捕，10 萬在職平民因而遣散，最少 81 名記者下獄，過百間媒體查封，連外媒亦須以匿名為保護記者，在「無國界記者」的傳媒自由排名中，土耳其已跌至 151 / 180 位。是次 ISIS 新年襲擊，恐怕只會成為埃爾多安進一步政治迫害的藉口，緊急狀態延長在即，加上今年憲制公投一旦通過，總統漲權之下，土耳其的民主社會岌岌可危－－如果未死的話。在這場反恐戰中，土耳其人受害最深，埃爾多安卻不見得有任何損失。

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