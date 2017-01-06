2016 被指是 1936 年翻版（或者不是）；2017 剛到，已有輿論認定神似 1917。2017 走向如何無人知曉，但有數件大事可以預期：

杜林普上台

1 月 20 日，杜林普將仕主白宮，成為美國第 45 任總統。杜林普曾揚言退出巴黎氣候協議、驅逐數以百萬非法移民、廢除平價醫保法案、興建墨西哥邊境城牆、審查國內伊斯蘭教徒等等，但本人言論一如 2016 年變幻莫測，外界仍在猜測杜林普的施政方針。不過，杜林普曾多次讚揚普京，承認克里米亞脫離烏克蘭的公投結果，又任命反對制裁俄羅斯的前石油公司總裁為國務卿，打破民主共和兩黨的反俄共識，親俄立場預期將重塑國際政治關係，是好是壞暫時難料。

繼續脫歐

英揆文翠珊承諾在 3 月前將啟動里斯本條約第 50 條，就脫歐事宜與歐盟展開為期兩年的磋商。對此，英國有義務提出脫歐安排細節，歐盟方面則需要 27 個成員國通過相關條款，雙方達成協議後，仍須由歐洲理事會、歐盟議會及英國國會通過才能生效，程序或需 6 年。縱使文翠珊立場強硬（”Brexit is Brexit”），早前一封洩漏便條卻顯示政府並無實際脫歐計劃，而且在法律程序上不無質疑，例如政府提請最高法院，要求推翻須經國會議員批准方可啟動里斯本條約第 50 條的高院判決，最近又有組織訴諸法院，要求英國就脫離歐洲經濟區（European Economic Area, EEA）須獲國會額外批准。

法國大選

法國總統大選為「兩輪投票制」，將於 4 月 23 日舉行第一輪投票，假如十多名候選人無一取得過半票數，便會於 5 月 7 日舉行第二輪，由前一輪得票最高的兩名候選人競逐。中間右翼初選（Primaire de la droite et du centre）已於去年舉行，由保守右傾的共和黨人菲永（François Fillon）勝出；左翼初選（Primaire de la gauche）則於 1 月 22 日及 29 日舉行，另有直接參與總統大選的政黨，例如極右陣營的國民陣線（FN）。另外，上下議院亦於今年舉行，國民議會（Assemblée nationale）將於 6 月 11 日及 18 日舉行，參議院（Sénat）則延至 9 月 24 日。

德國大選

9 月國會大選將決定德國總理一職誰屬，默克爾已宣佈代表基督教民主聯盟（CDU）競逐第四度連任。執政聯盟在去年地方選舉遭受挫敗，社會民主黨（SPD）與基民盟相加票數不過半，德國戰後以來的大聯合政府面臨破局危機；另一方面，極右政黨德國選擇黨（AfD）崛起，造成「六黨鼎立」局面，雖然默克爾仍然主政，但亦承認不得不調整方針爭取民心，例如備受爭議的移民政策。近月德國雜誌「Stern」民調顯示，支持默克爾連任的德國人多達六成，同時有 35% 不滿政府移民政策，不贊成其連任。

伊朗總統選舉

去年 2 月伊朗兩大選舉－－國會及專家委員會選舉－－溫和改革派均告大捷，被視為民眾對現任總統魯哈尼（Hassan Rouhani）任內改革措施的肯定（包括與美國簽署限核協議、解除國際制裁、改善營商環境），有利其 2017 年大選尋求連任。前總統艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）一度表明有意參選，但被最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）「DQ」，無緣再選。不過，即使魯哈尼成功連任，必要時仍須服從哈梅內伊的強硬保守方針。伊朗並非政教分離現代國家，宗教領袖才是一國之首，總攬軍事、司法、傳訊、選舉機關，甚至有權否決民選機構的決策。

中共換班

中國共產黨第 19 屆全國人民代表大會將於今秋選出總書記、9 名中央政治局常委及 24 名中央政治局委員，習近平身為中共「核心」，總書記一職概無懸念，然而政常委及政委之中不少行將退休，而黨內的派系鬥爭更延伸至香港，習系成報點名批評江派的張德江與劉雲山，後者操控的中宣部則利用旗下喉舌如環球時報反擊，輿論戰看似僵持不下，但習近平已趁遼寧官場賄選案肅清中共人大系統，削弱張德江的勢力。而早前周永康被捕下獄，已打破「刑不上常委」的不成文規定，即使習派不作肅清，亦很可能趁是屆中共換班撤下張德江，進一步鞏固習核心。另外，外界預期習近平將一反慣例，推遲欽點接班人，甚或謀求第二度連任。

非洲五場選舉

世界各地民主衰退之際，非洲卻靜默變天，民主實驗正如火如荼。繼近年加納、岡比亞、尼日利亞政權相對平穩過渡，今年再有五個非洲國家舉行民主選舉：盧旺達總統卡加梅（Paul Kagame）去年挾高人氣舉行憲制公投，多達 98% 選民同意卡加梅尋求第二度連任， 今屆大選（8 月 4 日）鐵定是囊中物；肯亞近年飽受恐襲、示威、銀行危機及貪污困擾，不過現任政權仍然擁有選舉（8 月 8 日）優勢；安哥拉總統 José Eduardo dos Santos 專政 36 年，終於宣佈今年下台，不過政府仍然由其家族把持，而且極大程度一黨專制，不乏貪污、瀆職、打壓言論自由等指控，8 月大選民主程度相當有限；利比里亞首任女總統 Ellen Johnson-Sirleaf 卸任在即，任內重建戰後國家、促進資訊流通自由、消滅伊波拉病毒，更獲頒諾貝爾和平獎，今年大選（10 月 10 日）主要候選人有前 AC 米蘭球員 George Weah 及前軍閥總統 Charles Taylor 的前妻 Jewel Howard-Taylor；經歷死傷枕藉的示威後，剛果民主共和國總統 Joseph Kabila 終於同意有序下台，今年 3 月將籌組過渡政府，並限今年舉行選舉，假如成功，將會是 1960 年獨立以來首次和平政權交接。

香港特首選戰

2017 年香港行政長官選舉將於 3 月 26 日，現任特首梁振英已宣佈不會尋求連任，已宣佈參選的有前保安局長葉劉淑儀及前法官胡國興，前者民望奇低，與後者成極大對比。財政司長曾俊華遞辭呈至今 26 日仍未獲批，被指北京未必屬意其辭職社選，而政務司長林鄭月娥動作頻頻，亦被認為有意出選。由於 2014 年雨傘運動爭取普選不果，本屆特首仍由 1,200 名選舉委員選出。