野貓在澳洲當上百獸之王

貓口爆棚，像日本青島男木島這些貓奴天堂，頂多引起衛生問題，但至少能權當觀光招徠；若放諸澳洲，卻引起無法挽回的生態危機。

澳洲以生態環境豐富多樣聞名，擁有不少稀有動物，但當這些動物遇上野貓卻都不堪一擊。根據統計，至今有 20 種澳洲本土動物在野貓爪下絕種，大量物種因野貓而名列瀕危動物名單。當中有袋類動物（例如袋鼠、無尾熊、袋熊）等輕於 3 公斤的動物尤其是野貓最愛。昆士蘭大學研究人員 Sarah Legge 無奈道：「野貓削弱了我們所有保育工作的成效。我們最後可能要被迫建造無貓區。」

日前澳洲 40 個環境科學家總括近 100 次調查數據發表論文，顯示野貓已覆蓋 99.8% 澳洲。只有少數建起圍欄的島嶼才能倖免貓難。最可怕的是，科學家統計過後發現原來全澳貓口只徘徊在 210 萬至 630 萬隻之間，比起此前預計的 2,000 萬隻相差最多近 10 倍，計算起來平均每 4 平方公里（比 3 個香港迪士尼樂園加起來還要大）才有一隻野貓。主導此次研究的 Legge 指：「這反映野貓在澳洲生態系統中威力無比，區區幾隻貓已能釀成如此負面影響。」

野貓之所以能在澳洲橫行，全因牠們在 200 年前跟隨英國殖民船隊進入澳洲，瀕危物種專員 Gregory Andrews 解釋：「澳洲是全球除了南極洲以外唯一一個洲，本土動物在沒有貓科動物的情況下進化，牠們的防護機制不適用於貓，因此這裡的野生動物對野貓特別脆弱。」貓初來澳洲時被用來捕鼠，例如新南威爾斯州內陸曾有農場主人從英國入口幾百隻貓，放生野外，以求控制當地鼠口。這些外來貓口便成為生態危機的源頭。野貓繁殖快，捕獵手段凌厲，Andrews 說：「一隻貓可以獵食 10 隻老鼠飽腹後仍然繼續殺戮，儘管這毫無意義。」

2015 年前環境部長 Greg Hunt 為此曾下令撲殺 200 萬隻野貓，引起多方不滿；另一方野貓行動敏捷難以生擒，因此大規模進行絕育也是不可能的任務。這次統計結果反映野貓數量要比預期少得多，覆蓋率亦不如北美和歐洲，卻能造成毀滅性影響，更顯野貓問題的迫切性。除了殺生，解決方案包括重建高密度野生動物棲息地，為小型動物提供躲避野貓的藏身之所，並增加野狗的數目，悉尼大學的生態學系教授 Christopher Dickman 指：「很多研究顯示出沒野狗愈多，野貓愈少。而且野狗只愛大型獵物如袋鼠和山羊，近年陷入瀕危小型動物就有喘息機會。」不過此消彼長，又有誰能保證人類再一次干預不會引來第二次生態災難？