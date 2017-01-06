1月6日
發現特洛伊遺跡：夢想和無知交織的考古災難
AlphaGo 並無超越人類
來到亞洲？印度也想「全民派錢」
野貓在澳洲當上百獸之王
2017 展望大事
2017 年：健康飲食，保記憶力
憂慮
唐明：大中華大龍鳳
紅眼：有沒有聖誕節穿新春別注球鞋的八卦？
關琋鎂：小朋友食雪糕整污糟件衫，第一時間你會點做？

野貓在澳洲當上百獸之王

A+A-

shutterstock_201234803

貓口爆棚，像日本青島男木島這些貓奴天堂，頂多引起衛生問題，但至少能權當觀光招徠；若放諸澳洲，卻引起無法挽回的生態危機

澳洲以生態環境豐富多樣聞名，擁有不少稀有動物，但當這些動物遇上野貓卻都不堪一擊。根據統計，至今有 20 種澳洲本土動物在野貓爪下絕種，大量物種因野貓而名列瀕危動物名單。當中有袋類動物（例如袋鼠、無尾熊、袋熊）等輕於 3 公斤的動物尤其是野貓最愛。昆士蘭大學研究人員 Sarah Legge 無奈道：「野貓削弱了我們所有保育工作的成效。我們最後可能要被迫建造無貓區。」

日前澳洲 40 個環境科學家總括近 100 次調查數據發表論文，顯示野貓已覆蓋 99.8% 澳洲。只有少數建起圍欄的島嶼才能倖免貓難。最可怕的是，科學家統計過後發現原來全澳貓口只徘徊在 210 萬至 630 萬隻之間，比起此前預計的 2,000 萬隻相差最多近 10 倍，計算起來平均每 4 平方公里（比 3 個香港迪士尼樂園加起來還要大）才有一隻野貓。主導此次研究的 Legge 指：「這反映野貓在澳洲生態系統中威力無比，區區幾隻貓已能釀成如此負面影響。」

野貓之所以能在澳洲橫行，全因牠們在 200 年前跟隨英國殖民船隊進入澳洲，瀕危物種專員 Gregory Andrews 解釋：「澳洲是全球除了南極洲以外唯一一個洲，本土動物在沒有貓科動物的情況下進化，牠們的防護機制不適用於貓，因此這裡的野生動物對野貓特別脆弱。」貓初來澳洲時被用來捕鼠，例如新南威爾斯州內陸曾有農場主人從英國入口幾百隻貓，放生野外，以求控制當地鼠口。這些外來貓口便成為生態危機的源頭。野貓繁殖快，捕獵手段凌厲，Andrews 說：「一隻貓可以獵食 10 隻老鼠飽腹後仍然繼續殺戮，儘管這毫無意義。」

shutterstock_147681593
在澳洲的自然保護公園，有一頭野貓和兩頭狐狸被獵殺，以保護區內動物。

2015 年前環境部長 Greg Hunt 為此曾下令撲殺 200 萬隻野貓，引起多方不滿；另一方野貓行動敏捷難以生擒，因此大規模進行絕育也是不可能的任務。這次統計結果反映野貓數量要比預期少得多，覆蓋率亦不如北美和歐洲，卻能造成毀滅性影響，更顯野貓問題的迫切性。除了殺生，解決方案包括重建高密度野生動物棲息地，為小型動物提供躲避野貓的藏身之所，並增加野狗的數目，悉尼大學的生態學系教授 Christopher Dickman 指：「很多研究顯示出沒野狗愈多，野貓愈少。而且野狗只愛大型獵物如袋鼠和山羊，近年陷入瀕危小型動物就有喘息機會。」不過此消彼長，又有誰能保證人類再一次干預不會引來第二次生態災難？

相關新聞

圖片來源：路透社

2016 動物界要聞

未來社會會是怎麼樣？ 圖片來源：「雲圖」 劇照

資本主義後的四個未來

圖片來源：Flickr / Anita Ritenour

這種難民，請不要驅趕……

圖片來源：路透社

3 大慷慨國：同一樣的大方，不一樣的原因

本月熱門

圖片來源：路透社

陶傑：中環小朋友的錯

582695675b116

潘度琳：逃恥中的不婚女性

cx9tilgusaaek1b

紅眼：你的愛情有點難懂，並不代表世界不能包容

iron_batman

硬漢有時軟軟的？蝙蝠俠對鐵甲奇俠

昨日要聞
  1. 新幼兒教育：禁絕雪姑七友
  2. 土耳其與 ISIS 的恩怨轇轕
  3. 【技術文】圖靈測試得到甚麼？
  4. 「我的奮鬥」大賣？根本不算暢銷！
  5. 解構！Let it Go 如何上腦
  6. 【問斜號族】鬥贏租　走更廣路
  7. 一箱思念‧前篇
  8. Live Norish：芬蘭總理醜聞案　威脅新聞自由全球第一之位？
  9. 鄭立：世界議會——推地球落火坑的香港獨立遊戲
  10. 雷米諾雅：揚威國際的泰國藝術新秀
星級話題
印度|巴西|伊斯蘭國|大選|攝影|語言|AI|希拉莉|台灣|伊斯蘭|難民|衣著|音樂|總統|日劇|西班牙|全球暖化|科學|希特拉|商業|建築|投資|消費|非洲|桌遊|失業|智能手機|小說|App|Brexit|企業|脫歐|選舉|奧運|企業家|反恐|社交媒體|傳媒|企業管理|戲劇|Facebook|大數據|廣告|逃稅|第二次世界大戰|大腦|藝術|恐怖主義|敍利亞|房屋|歐洲|親子|家長|經濟|閱讀|戰爭|影評|記憶|科技|Netflix|潮流|恐襲|英超|飲食|旅遊|環保|中東|特朗普|工作|Pokemon Go|室內設計|共和黨|太空|時尚|里約奧運|創業|納粹|毛澤東|設計|歷史|食物|學生|學習|城市規劃|城市|法國|插畫|時裝|網絡|丹麥|倫敦|港女|文學|google|意大利|日本|機械人|公投|貧富懸殊|挪威|美劇|澳洲|動物|board game|眼疾|英國|污染|英語|遊戲||梁振英|歐盟|歧視|年輕人|卡梅倫|出版|電影|運動|德國|子女|心理學|杜林普|哲學|女性|愛情|美國|健康|香港|俄羅斯|基因|研究|教育|北韓|奧巴馬|品牌|生活|生態|社交|美國大選|醫療|中國|恐怖分子|民主|兩性|移民|內戰|氣候變化|足球||人工智能