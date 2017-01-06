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來到亞洲？印度也想「全民派錢」

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圖片來源：路透社
圖片來源：路透社

2017 新開始，由派錢做起。

芬蘭正式試行「全民基本收入」（Universal Basic Income, UBI）計劃，從全國失業者中抽選 2,000 名幸運兒，每月發放 560 歐元，作為日常開銷，時間則任他們自由運用，既可積極求職創業，也可終日吃喝拉睡，看這些人會如何過活，兩年後驗收成果。

作為全球「福利天堂」之一，芬蘭成為 UBI 的先行者，也算合情合理。歐美多國近年亦蠢蠢欲動，積極討論和推動 UBI，希望將貧富不均、全面自動化、精神壓力過大等問題，藉此計劃一併解決。反觀亞洲，UBI 多被視作天方夜譚，或是「得個恨字」。唯一例外的，是全球人口第二大的印度

經濟學家 Guy Standing 是倫敦大學亞非學院教授，早於 1986 年合辦組織「基本收入地球網絡」，曾參與研究 UBI 在印度社會的操作及效益。早前他接受「Business Insider」訪問，就透露印度將於本月發表報告，倡議實試 UBI，形容此概念「切實可行」。印度政府首席經濟顧問 Arvind Subramanian 在去年 10 月亦曾承認，推行 UBI 的利弊會是年度經濟調查（Economic Survey）的主題。

印度盼望「全民基本收入」在扶貧上能比現行計劃更有效。圖片來源：路透社
印度盼望「全民基本收入」在扶貧上能比現行計劃更有效。圖片來源：路透社

印度有意步芬蘭後塵，是寄望 UBI 改善貧窮問題。前年一份政府報告指出，全國約 13 億人口中，近三成是窮苦一族。當局每年花於食物、農業及汽酒的補助，高出國內生產總值的 4%，但這些補貼甚少流到低下階層。Subramanian 表示：「政府投放大量金錢扶貧…… 但不清楚是否真的落到窮人手中。所以問題是，UBI 是否比政府現行的計劃更為有效，將資源給予那些貧困戶。」

Standing 曾於印度實試 3 個 UBI 導航計劃，他讚揚影響正面而深遠。以 2010 年在中央邦推行的計劃為例，組織向 8 條村莊的每位村民，發放足以應付 18 個月內生活所需的基本收入，結果顯示生活質素大為改善，特別是兒童營養、健康、衛生，學習表現及出勤率，並使村民們對金錢擁有控制感，成功減少負債，並賦予婦女權力。

經濟調查報告在 1 月 31 日才會出爐，屆時方能看清當局對於 UBI 的態度，以及實行的決心。但 Standing 認為 UBI 的概念激進，預料印度不會做到「全民」派錢。他坦言：「我不期望他們會全面執行，因為這是一種劇變。」

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