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關琋鎂：小朋友食雪糕整污糟件衫，第一時間你會點做？

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昨天和友人在快餐店裡吃下午茶，旁邊有位媽媽和約 4 歲多的兒子在吃雪糕，不久聽到：「呀，衰仔！」

媽媽：「啲雪糕滴到件衫領都係，又要我幫你抹番乾淨！」
兒子：「哦。」（默默地繼續吃雪糕…）
媽媽：「仲要哦我，叫咗你小心啲食架啦，唔係就會滴晒啲雪糕落件衫，好啦比我講中咗喇！再係咁，你以後都無得食雪糕呀！」
兒子臉色一沉：「唔好呀，我要食雪糕…」（說罷就放聲大哭…）

上述情況時有發生，作為旁觀者也覺得父母忙著應付，不但身心俱疲，自身也會覺得不愉快，好像每次都「執手尾」。如果稍為嚴厲訓斥，又怕傷到孩子的自尊心，真是左右做人難！各位父母有沒有想過，只要改變少許習慣就可以培養孩子自己解決問題的能力呢？

我建議這樣做：

孩子再因為吃雪糕而大意地弄髒了衣服的時候，直接敘述眼前的情況，不需加入感情，例如：「你吃雪糕時把衣服弄髒了。」，如果孩子沒有甚麼反應的話，就要說出更多資訊及相關影響，例如：「衣服弄髒了，不衛生，你亦會穿得不舒服。」這個時候，孩子會意識到眼前發生的情況是一個問題，需要解決，卻又不知如何是好，這樣我們就應該進入下個步驟。

父母可以問孩子有甚麼解決方案，如說：「我們應該怎樣處理好呢？」父母要有心理準備孩子的答案有可能是天馬行空的，例如：「可以買件新衣服穿。」不管孩子的答案是甚麼，也要讓他先表達想法，可以說：「這是其中一個可能，還有呢？」這是一個很重要的環節，不要輕易拒絕孩子的意念，因為這樣才可以培養小朋友的創意思維！如果孩子一時未想到，父母可以提示說：「可以用紙巾抹嗎？」看看孩子的反應是怎樣！

孩子很快就有最終做法，屆時請耐心引導他們說出背後原因，例如：「哪一個方法比較好？為甚麼？」這樣有助他們建構邏輯推理，期望令孩子懂得分析，例如說：「用清水洗，因為手上沒有紙巾，旁邊有洗手盆……」，這樣就可以訓練孩子應變突發事情及解決問題的能力！

孩子在這段年紀的生活經驗不足，在相處時你會感覺到他們也想自己去解決問題，但卻不知如何做起，父母要在適當的時候伸手幫他們，和他們一起探索，讓點滴累積的成就感推動孩子進步。日子久了，當孩子遇到困難，會開始慢慢有自己的主張，但未必正確，父母需加以引導，令孩子習慣思考並循序漸進地找出解決問題的方法！

關琋鎂 兩全其鎂

關琋鎂 Karen Kwan，是三名女兒的母親，在一次機緣巧合下得到女兒的啟發，令她開始尋找創新的方法，讓小朋友可以快樂而有效地學習。於是，琋鎂放棄銀行的工作，毅然投身教育，積極參加不同的課程如腦基礎學習法、高階思維等，亦接觸到不同專業範疇的教練，如 Eric Jensen、Blair Singer 等，令她領悟出令孩子主動學習的秘訣。 琋鎂認為教育是「Teach People，Not Content」，要引導孩子多角度思考，培養他們的解難技巧，透過知識去發展孩子的生活技能，這樣才能終身受用。「用創新的方法，讓孩子快樂學習，父母輕鬆！」是她的宗旨，亦是香港教育未來的方向！ 關琋鎂個人及教育品牌Facebook專頁 : https://www.facebook.com/kwankaren1919 https://www.facebook.com/MathMonkeyHongKongCenters/

http://www.mathmonkey.com.hk/

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