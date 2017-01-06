紅眼：有沒有聖誕節穿新春別注球鞋的八卦？

1月6日
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今年農曆新年比往年來得早，以致過了聖誕，未到除夕，各大鞋商的新春別注款已經爭相塞滿我的電郵以至座位四周。古老哲學之一，新年不可以買鞋，所以過年前就趁早要買了，而且新春別注款多數都是限量貨色，不早不行。酉雞年未到，已迅速弄得一地雞毛，始終「雞」都是一個相對好「做」的生肖，若是蛇和鼠那幾年會相對低調得多。十之八九的鞋商都是外國品牌，鬼佬過新春就像他們去紋身一樣，對中國文化的認知起於文字，也止於文字，穿就免了，一笑則不妨。整理一下五強名單：

1. Le Coq Sportif Omicron Rooster Style

lecoq

雞年毫無疑問對「法國公雞」Le Coq Sportif 有主場之利，紅底金箔正宗新年配色，鞋身採用紅色皮革材料，配以「金雞」標誌，重點則聰明在懂得將「福」字藏在鞋墊上。

2. Reebok Instapump Fury CNY

reebok

相比去年紅黑色的 Instapump Fury Road CNY，今年藍白色的 Instapump Fury CNY 顯得有點俗氣。除了 Pump 掣上的字樣換成公雞圖案，以米白色為主調的鞋身，質感也做得有如雞毛，點子雖好，但「雞味」略嫌太多了。鞋跟部分以金屬藍底色，並繡上中國傳統生肖曆法的圖案。其實不太看得出是甚麼圖案，但這樣反而加了分。

3. Adidas Originals EQT Support Ultra CNY

adidas

與上一對撞橋之作，同樣以米白色雞毛為設計元素，而且鞋上都有公雞刺繡，不過勝在玩味地似打麻雀的「一索」，而鞋墊亦印上麻雀圖案，加上有如麻雀箱的紅色木盒包裝，另類的新年氣氛反而到位。

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題外話，不知是否仍未擺脫跟內地鞋商「新百倫」（New Barlun）的官司陰影，今年 New Balance 比較低調，就跟普遍香港人一樣選擇「避年」。取而代之的是新作 247 LUXE，宣傳手法玩得比傳統的賀年鞋出色。作為新型號的 247，去年就以全球限量 247 對作飢餓行銷，由於不少明星都有上傳到社交網站，短短數周，注目度相當驚人。今年正式開售的頭炮 247 LUXE，玩法又轉了，「247，代表的是一日 24 小時，一星期 7 日。」於是 New Balance 把中環店改造成一家概念便利店，限定營業兩日，期間只賣一款鞋。

4. Jordan XII Retro CNY

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回到正題，雖則是波鞋之王的 Air Jordan，但仍然讚不下手。自從進軍中國市場後，近年 Jordan 的品味也顯得「喬丹化」，比如這款 Jordan XII Retro CNY，鞋面拼接皮革壓印了象徵中國風的竹條編織紋路，本應不俗，弊在鞋舌上那極為刺眼的「貳拾」字樣，原來是有「Jordan XII」和紀念 Air Jordan XII 登陸中國 20 周年的雙重含義。不過跟以下的大魔王相比都是小兒科。

5. 400ml X The Remade Air Jordan IV

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由 400ml 與 The Remade 聯手打造的客製化新春特別版 Air Jordan 系列，繼去年的 AJ XI 後，今年的改造目標，是 AJ IV。極致的鬼佬中國風，紅噹噹的「中國紅」不在話下，鞋跟原本的 Jumpman 標誌改成一塊刻上「發」字的金屬牌，鞋舌上更是非常要命的「恭喜發財」四個大字。雖然是奢華產品，限定、特製兼且不便宜，買了大家都未必捨得穿，但其實，穿著它去拜年都需要莫大勇氣。

回數往事，中學時期的第一對 Air Force I，鞋跟位其實也有一個「馬」字（於是也計算到是何許年間的產物），我並非屬馬，印象中其實也不是在馬年買下此鞋。原因純粹是錢作怪，馬年過後，到了羊年甚至猴年，多了一個「馬」字的鞋會淪為跳樓大減價之物，這是人人都明白的道理。由於我也不是姓馬，全世界的人只要見到那個「馬」字都會立即明白你是貪平才買，此鞋害我受盡霸凌，被同學恥笑了一段好長的時間。如果再寫上「恭喜發財」或者「大吉大利」就大件事了，要每隔 12 年才有一個月左右的時間適合穿著。當然，從 fashion 的角度來看，耐不耐穿甚至可不可穿都未必是考慮因素，誰叫你一介窮學生在猴年買馬年限定波鞋呢？但先不說設計元素來來去去都是那些中國風了，每年都一致的設計動機，甚至產品未出現就可預見地知道何時過氣，全在套路之下卻又讓產品大大折壽的設計，純粹每年 encore 一次，硬要說是 fashion，fashion 價值又可以有多高？

設計這些賀年鞋的人，如果不是忘記了從買鞋的人立場去想這對鞋，就是太聰明地想到，在會過農曆新年的地方，普遍的人比較好騙。

紅眼 錦衣衛札記

專欄作家、文藝雜誌主編。旅居台北多年，曾獲香港中文文學創作獎冠軍、青年文學獎等。已出版長篇小說包括「廢氣團」、「沼氣團」、「小霸王」、「赤神傳」及短篇集「紙烏鴉」、「獅人鳳」。

http://www.facebook.com/a38redeye

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