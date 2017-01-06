要分辨日本溫泉酒店是否華資其實不難，中國老闆的店名必見龍鳳二字。

酒店、餐廳都是打開門的生意，店名應該從俗，不宜冷僻，但最好也能切合本身的格調和客源，像華盛頓有一家名餐廳 Monocle，顧客多的是政客、議員、記者、說客和律師，餐廳的名字透露了一切：過去戴單片眼鏡的都是些甚麼人？不言而喻。

中國人開店，招牌來來去去離不開這些字：龍、鳳、金、皇、帝、豪、福、財，另外取自東主本人的名字或暱稱如旺記、小小胡、老乾媽之類則另計。懂中文的人，看見中文大字的招牌，當然沒問題，但翻譯成英文，就成了足以考起顧客的史芬克斯謎題，簡單一個「金」字就能變化出無盡的「金字招牌」：golden dragon、golden phoenix、golden duck、golden fortune、golden city、golden garden、golden dynasty、golden palace……金光一片足以閃瞎人眼，還是說，店主根本沒考慮過不懂中文的顧客的感受？

中國人做生意到海外，執意保留中國文化色彩，當然是好事。不過，不懂中國文化的人理解起來就有點困難，譬如中國人為甚麼總喜歡龍？早就有人講過中西方的龍「各有表述」：中國的龍是神獸，西方的 dragon 是妖怪。其實也不盡然，英國威爾斯的「區旗」上有一頭紅色的飛龍，在巫師默林的神話裡，紅色的龍最終在決鬥中取勝，成為威爾斯的圖騰。而中國人崇拜龍圖騰，不是因為龍曾經助人取勝或者在災難中顯靈，也不是出於對河水（龍的化身）的恐懼與依賴，原因很簡單，因為龍是皇帝的象徵。

因此中國店家的寶號除了龍之外，也離不開鳳，龍鳳經常結為一體。鳳其實是百鳥之王，鳳的另一半，不是龍，而是凰。小說三國演義捧得最高的兩個智士，其一是龐統，花名叫「鳳雛」，另一個當然就是「臥龍」諸葛亮了，一龍一鳳，其實是兩個男人。但是對中國民間影響最大的，是進入宮廷之後，被皇權收編的「鳳」，「鳳凰」兩個字後來同歸一體，卻簡化成「鳳」，單一的「凰」字漸漸失去意義，不知是否慣性的性別歧視所致。但「鳳」翻譯成英文之後同樣離題萬丈，phoenix 是一種傳說中的火鳥，The Arabian phoenix 與阿拉伯宮廷可是一點關係也沒有。

日本的溫泉勝地，夜靜山幽，渚清沙白，許多現成是唐詩的意境，信手拈來都是好字，更簡單的方法是翻開紅樓夢，賈寶玉為大觀園題匾所擬的「沁芳」、「花漵」，用作溫泉酒店可謂恰到好處。可為甚麼中國老闆在日本開溫泉酒店，依然死守著只有中國人才明白的圖騰不放？從來不會考慮一些超越國界，人人都能理解的概念，譬如回憶、留戀、友情、好客？一些令人有美好想像的符號：奇花異木、山河星辰？

還是說他們心底裡嚮往的，除了當皇帝，坐擁金山銀山、三宮六院，再無其他？