發現特洛伊遺跡：夢想和無知交織的考古災難

在 19 世紀以前僅存在於神話中的虛構城市特洛伊，因為一個德國考古素人堅持尋找他自 7 歲開始的特洛伊夢，終於重見天日，人們始發現吟遊詩人荷馬多年前寫的希臘神話竟與現實接軌。可笑的是，這個迷戀特洛伊城的考古素人，在找到這座古城的同時，他的無知也親手摧毀了它。

生於 1822 年 1 月 6 日的 Heinrich Schliemann 當了半輩子的商人，但其實自他 7 歲的聖誕節時收到一本希臘神話故事書起，便受到「伊里亞德」中所描繪的特洛伊戰爭深深吸引，並暗自立志要找到神話中毀於大火的特洛伊城。有說命運弄人，有說為儲蓄財力，總之 Schliemann 始終沒有當成考古學家，而是從商。Schliemann 由低做起，後來自立門戶，四處尋找商機，從事過藍染貿易、銀行事務，後來趕上美國加洲的淘金熱，做過金砂買賣，又曾承包俄羅斯的軍事補給，到他想起兒時的考古夢時，已撈得腰纏萬貫，財力雄厚。

Schliemann 36 歲時急流勇退，開始其考古之路。這時他已自學 14 種語言。退休後他周遊列國，造訪多個歷史古跡，又走入大學講堂上課，學習比較文學。及至 1868 年，他開始尋找特洛伊。當時大部分相信特洛伊城真實存在的人認為，特洛伊座落於土耳其的 Pinarbasi，少數學者則認為位處 Hisarlik。Schliemann 先是挖掘了 Pinarbasi，後來遇到專門研究 Hisarlik 的考古學家 Frank Calvert，遂改變方向。當時 Calvert 已透過挖掘找到證據證明特洛伊城位於 Hisarlik，但無法說服大英博物館資助，Schliemann 最不缺錢，便出資接手，與 Calvert 結為拍檔，並在 Calvert 指導下於 1870 年繼續挖掘。

Schliemann 很快就有所發現，始料不及的是，Hisarlik 的古城遺址不止一個，而且不是分散多處，而是如層層疊一般相疊於同一個廢墟。原來一座座不同時期的特洛伊城都集中在這裡，一個年代的特洛伊城毀滅了，又有人在上面建造新的特洛伊城，直到歷史將它們淹沒。Schliemann 從未接受過有關考古的專業訓練，一心只想挖到最底層，找到特洛伊的金銀財寶，於是力排眾議，炸開上層遺跡，過程中破壞了不少年代久遠的文物，Calvert 一氣之下與他拆夥。爆破工作不負 Schliemann 所望，他在 1873 年找到一批珍寶，他深信是荷馬筆下的特洛伊國王在城破時遺留下來的。

心滿意足的 Schliemann 翌年將新發現公諸於世，宣稱他找到了荷馬史詩中的特洛伊城遺址，轟動一時。然而在他死後，人們通過鑑定證實 Schliemann 最後挖出來的，並不是荷馬所載時期的特洛伊城，其年代要早上千年。至於他心心念念毀滅於特洛伊戰爭中的特洛伊城，早已在他一聲令下炸得破落不堪。

儘管這個考古素人親手毀掉幾個時代的特洛伊城，仍被後人稱為「找到特洛伊城的男人」，他鍥而不捨的尋找古跡得到不少人稱頌。但後人對他的負評同樣多，他本人著有幾本書作吹噓個人考古成就，然而有關他夥拍考古學家 Calvert，利用他先前在 Hisarlik 研究上的見樹等事一概不提，他一人獨攬功勞。他不但破壞了大量難得的文物，對保存考古現場、記錄文物原始位置、系統分類全無概念。幾個時代的古跡落到他手，不同年代的文化文物被弄得亂七八糟，難以考究。

有歷史學家指 Schliemann 的事跡不過是經過本人包裝的浪漫故事，現實中的 Schliemann 只是個對考古稍有興趣的商人。有趣的是，這個考古素人一方面為人類找到本來只存在於希臘神話的特洛伊城，另一方面又虛構出一個遠非現實的考古故事。