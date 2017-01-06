1月6日
發現特洛伊遺跡：夢想和無知交織的考古災難
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發現特洛伊遺跡：夢想和無知交織的考古災難

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特洛伊古跡。　圖片來源：Wikicommons
特洛伊古跡。　圖片來源：Wikicommons

在 19 世紀以前僅存在於神話中的虛構城市特洛伊，因為一個德國考古素人堅持尋找他自 7 歲開始的特洛伊夢，終於重見天日，人們始發現吟遊詩人荷馬多年前寫的希臘神話竟與現實接軌。可笑的是，這個迷戀特洛伊城的考古素人，在找到這座古城的同時，他的無知也親手摧毀了它。

生於 1822 年 1 月 6 日的 Heinrich Schliemann 當了半輩子的商人，但其實自他 7 歲的聖誕節時收到一本希臘神話故事書起，便受到「伊里亞德」中所描繪的特洛伊戰爭深深吸引，並暗自立志要找到神話中毀於大火的特洛伊城。有說命運弄人，有說為儲蓄財力，總之 Schliemann 始終沒有當成考古學家，而是從商。Schliemann 由低做起，後來自立門戶，四處尋找商機，從事過藍染貿易、銀行事務，後來趕上美國加洲的淘金熱，做過金砂買賣，又曾承包俄羅斯的軍事補給，到他想起兒時的考古夢時，已撈得腰纏萬貫，財力雄厚。

Schliemann 36 歲時急流勇退，開始其考古之路。這時他已自學 14 種語言。退休後他周遊列國，造訪多個歷史古跡，又走入大學講堂上課，學習比較文學。及至 1868 年，他開始尋找特洛伊。當時大部分相信特洛伊城真實存在的人認為，特洛伊座落於土耳其的 Pinarbasi，少數學者則認為位處 Hisarlik。Schliemann 先是挖掘了 Pinarbasi，後來遇到專門研究 Hisarlik 的考古學家 Frank Calvert，遂改變方向。當時 Calvert 已透過挖掘找到證據證明特洛伊城位於 Hisarlik，但無法說服大英博物館資助，Schliemann 最不缺錢，便出資接手，與 Calvert 結為拍檔，並在 Calvert 指導下於 1870 年繼續挖掘。

這位考古素人的考古成就讓他死後多次登上德國郵票。　圖片來源：hellenicaworld.com
這位考古素人的考古成就讓他死後多次登上德國郵票。　圖片來源：hellenicaworld.com

Schliemann 很快就有所發現，始料不及的是，Hisarlik 的古城遺址不止一個，而且不是分散多處，而是如層層疊一般相疊於同一個廢墟。原來一座座不同時期的特洛伊城都集中在這裡，一個年代的特洛伊城毀滅了，又有人在上面建造新的特洛伊城，直到歷史將它們淹沒。Schliemann 從未接受過有關考古的專業訓練，一心只想挖到最底層，找到特洛伊的金銀財寶，於是力排眾議，炸開上層遺跡，過程中破壞了不少年代久遠的文物，Calvert 一氣之下與他拆夥。爆破工作不負 Schliemann 所望，他在 1873 年找到一批珍寶，他深信是荷馬筆下的特洛伊國王在城破時遺留下來的。

心滿意足的 Schliemann 翌年將新發現公諸於世，宣稱他找到了荷馬史詩中的特洛伊城遺址，轟動一時。然而在他死後，人們通過鑑定證實 Schliemann 最後挖出來的，並不是荷馬所載時期的特洛伊城，其年代要早上千年。至於他心心念念毀滅於特洛伊戰爭中的特洛伊城，早已在他一聲令下炸得破落不堪。

儘管這個考古素人親手毀掉幾個時代的特洛伊城，仍被後人稱為「找到特洛伊城的男人」，他鍥而不捨的尋找古跡得到不少人稱頌。但後人對他的負評同樣多，他本人著有幾本書作吹噓個人考古成就，然而有關他夥拍考古學家 Calvert，利用他先前在 Hisarlik 研究上的見樹等事一概不提，他一人獨攬功勞。他不但破壞了大量難得的文物，對保存考古現場、記錄文物原始位置、系統分類全無概念。幾個時代的古跡落到他手，不同年代的文化文物被弄得亂七八糟，難以考究。

歷史學家指 Schliemann 的事跡不過是經過本人包裝的浪漫故事，現實中的 Schliemann 只是個對考古稍有興趣的商人。有趣的是，這個考古素人一方面為人類找到本來只存在於希臘神話的特洛伊城，另一方面又虛構出一個遠非現實的考古故事。

Schliemann 在邁錫尼文明發現的阿伽門農面具。Schliemann 錯誤把它識別為古希臘國王阿伽門農的面具，事實上這件文物要比阿伽門農的時代要早得多。　圖片來源：Flickr
Schliemann 在邁錫尼文明發現的阿伽門農面具。Schliemann 錯誤把它識別為古希臘國王阿伽門農的面具，事實上這件文物要比阿伽門農的時代要早得多。　圖片來源：Flickr

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