1月6日
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2017 年：健康飲食，保記憶力

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Eating Junk Food
飲食習慣會影響記憶力？

在聖誕、除夕元旦等大時大節，人總少不免與三五知己外出進餐、大吃大喝，可是，踏入新一年，你可能需注意飲食，因為高脂高糖的飲食習慣不但會引致癡肥、導致心血管疾病，一般肥人會被認為較蠢，而美國全國公共電台（NPR）報道，學者發現，飲食更會對腦部功能造成壞影響。

美國大學行為神經學中心總監 Terry Davidson 指，高飽和脂肪、高糖份的西方飲食習慣，不但會持續使人對「垃圾食物」難以忘懷，更會損害腦部功能、記憶力。

Terry Davidson 原本想研究海馬體（Hippocampus，腦部掌握記憶的位置），但在做實驗、觀察老鼠的腦部變化途中，獲得意外發現：比起其他腦部健康的同伴，海馬體受損的老鼠更常進食，但是牠們每每只吃丁點就會放下。對此怪象，他解釋：那些海馬體受損的老鼠，並不「知飽」，同樣情況在有不良飲食習慣的人的腦部也能發現，不良飲食習慣與腦部受損之間有「惡性循環」。

這項發現與一份 2015 年刊登在兒科期刊（Journal of Pediatrics）的報告契合：與體重正常的兒童相比，癡肥兒童在記憶練習上的表現較差。這即代表，不良飲食會破壞腦系統，令人難以戒掉該種飲食習慣。

癡肥和飲食習慣對腦部功能的影響不止於上述研究。劍橋老齡化與神經科學中心發現，癡肥者的腦部較少「白質」（white matter），腦齡比年齡老 10 歲；亞利桑那大學亦有報告指，身體質量與發炎有關，從而影響腦部。劍橋心理學家 Lucy Cheke 邀請過癡肥者做記憶實驗後也確認：癡肥的確會影響腦功能，癡肥者在各方面的記憶力都低於常人 15 – 20%。

健康飲食，保記憶力。
健康飲食，保記憶力。

那麼，當我們了解癡肥如何影響腦部與記憶，是否能反過來預防人們變得癡肥？Lucy Cheke 提出預防方法：在吃飯時關掉電視，禁止「電視撈飯」等微小改動，可令進餐過程更「難忘」，使人專注吃飯，更易感飽，或可緩解惡性循環。

可是，縱使醫學界開始注意到癡肥對腦部的影響，我們仍未確切得知癡肥怎樣影響腦部。肯德大學應用心理學中心的 John Gunstad 教授分折，癡肥能引致血糖升高、心血管疾病、發炎等狀況，任何一項都可能會影響腦部。

雖然癡肥與腦部功能受損的關係仍然未明，但是有一件事所有人都會認同：注意飲食，方為上策。在 2017，給自己下個新年目標吧。

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