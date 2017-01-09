1月9日
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鄭立：投資者是你的長期盟友

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我也不只一次說過，很多人經常說想找「金主」，通常是創業家，另一種是社運人士。說成是金主，自然是因為投射了一些不切實際的主觀願望，例如他們只出錢不問政，不求回報，像慈善家一樣。而事實上，大部分出錢的人都只會是投資者，投資者就是為了回報而投資的。

不過這有一個變種，對於有錢，或者有信心靠自己賺錢的人來說，又很容易走向另一個方向，就是認為自己既然有錢，根本就不需要別人出錢，也就是不需要「金主」，接受了投資反而導致利潤被分薄，所以既有足夠的錢，就應該獨資。

而這種想法，我聽過一種衍生說法是，接受投資後，如果事業賺錢了，投資就變成利息很高的貸款。這並非不正確的，如果投資者的作用只出錢，也就是真的只是「金主」的話，那真的可以說是，虧了的話就不還錢，賺了的話就要長期派息的巨額貸款。

這世界上的確有些投資者除了錢之外甚麼也不出，那麼除非他出的錢真的很多，否則他不是好的投資者。但並不是所有投資者都是這樣的。到頭來不論是認為投資者都是只出錢，回報也只拿錢的人，還是純粹只出錢卻要求很多股權的投資者，其實也是受著那個「金主」思維影響。

事實上，你可以這樣看，投資者加入就是和你合資做生意，他出錢，但錢只是他投入的東西的一部分；他可以把自己的人也投進去成為生意的一部分，成為一個勞動力。不過更好的說法是：他是你的盟友。

因為投了錢，他對你有了沉沒成本，因為你的利益會分給他，所以你對他有了利益，所以你和他變得比投資前，更有一致的利害關係。你受害時他受害，你得利時他得利；他得利時你得利，他受害時你受害。你可以安全地視他為盟友，要求他援助你錢以外的東西，包括人脈和生意對象，甚至要求他帶一支棍子去參與你有必要參與的群毆。同樣地，你作為被投資者，很可能你也要帶一支棍子去參與群毆，因為他們是你的盟友，你也是他們的盟友。關係就像 NATO 的德國與法國一樣。

說得好像老生常談？好似是廢話？但是你想清楚，如果你只把投資者看成是金主的話，你就是把你和投資者，視為兩個利益立場不一樣的陣營。如果你賺錢而投資者賠錢的話，你會覺得自己賺了；如果你把盟友視為你陣營的一部分，盟友的錢流到你身上，你沒有賺錢，最多是資源分配的比例改變而已。當然實際上你的錢好像多了，投資者的錢好像少了，但這是一個觀念的問題，你這樣想，代表你沒搞清楚你和投資者的真正關係。

理解到投資者是盟友有甚麼重要性？有了這觀念，你才會能夠真正盡用投資者的資源，包括大聲說「我是哪家老大罩的」，「美帝是我盟友，打我啊死共匪」，明白了嗎？

鄭立 業問之老細問咩事

鄭立，Cheng Lap，香港人。從不被寄望的職校生到取得香港中文大學比較史學碩士，曾任教職，後轉行創辦公司並開發電腦遊戲「民國無雙」。長於議題思辨、邏輯推演，評析經濟與政治局勢。現於香港「明報」，台灣 udn 「鳴人堂」專欄，以及 PTT 論壇發表文章。著有「有沒有 XXX 的八卦」。作者臉書：Cheng Lap。

https://www.facebook.com/leglory1988

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