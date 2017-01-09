梁迪倫：文化之路難走，也有難得之人

上一篇說到新一代在香港文化路上一路走來的難處，現實與夢想的落差。然而，難走之路也有難得之人，近來我身邊便有兩位認識多年的朋友，在這些年間掙扎過後，逐漸在各自的文化範疇上建立成就，讓香港這片文藝乾涸的土地，得到新一點非商業性的滋潤。

其中一位朋友，叫黃肇邦，是我中學時代的同學。畢業後，知道他一直潛心拍攝紀錄片。幾年前有一個下午與他摸著酒杯聊了幾小時，談到紀錄片需要很長時間和耐性進行拍攝，動輒要用兩、三年時間。其實紀錄片在外地並不陌生，但在香港的確寥寥可數。在畢業後初進社會的他，憑著一些兼職來維持生計，把自己的積蓄和心血投放在紀錄片的拍攝上，為的是記錄一個城市之中，一些看似可有可無，一群普通人的生活方式。其首部紀錄片「舞回路」描寫街舞青年醉心舞蹈的故事，入選「華語紀錄片節 2011」，更被評為最佳電影。第二部展示單非、雙非兒童處境為題的紀錄片「子非魚」則獲得「 2013 年香港亞洲電影節選映電影」，更令他可以角逐「亞洲新導演獎」。而最近一套「伴生」，真實記錄三個家庭、兩代社會的束縛和異同、夫妻間的牽絆和信任，真實記錄一些伴隨著生命而來的關係。這套電影在電影中心剛加開了三場，評價超卓，所有觀眾離場時都被這套沒有明星大導，卻最真實的人生影片所觸動。願意放棄一切而造就這些電影的誕生，這位黃肇邦導演，在文化路上的堅持與付出，使我明白到他今天的成就，絕對是他默默耕耘的成果。

另一位朋友叫 Soft，她是一隊本地新晉樂隊「雞蛋蒸肉餅 GDJYB」的主音歌手，樂隊演奏的音樂類型不是單純民謠或搖滾，而是比較新鮮、節奏多變的數字民謠（Math Folk），聽起來讓我聯想起「達明一派」的曲風。我從很多年前已認識她，她是一位設計師，平面設計十分厲害，多年來也幫我的咖啡館做過不少餐牌排版。幾年前知道她放棄設計師正職，寧願捱麵包渡日，都要專心做音樂，我實在有點為她這個決定擔心。結果幾星期前，在九展參加了「雞蛋蒸肉餅 GDJYB」的小型演唱會，看見她在台上發光發亮，聽到由她們樂隊一手包辦作曲填詞的歌曲，看著所有影視由她們自己一手編制。我心裡一直砰砰跳，如果這裡不是香港，她們早已揚名立萬了。

我看著肇邦和 Soft 這兩位認識了多年的人，真正地看著他們從放棄正常生活，到咬緊牙關，再到漸入佳境。我只想為在這片土地上，仍然堅持專注自己喜歡的事情，不隨波逐流的人們，獻上最大的敬意。