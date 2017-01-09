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抗暖化新路：CO2 成蘇打粉

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位於印度杜蒂戈林的蘇打粉工廠　圖片來源：BBC
位於印度杜蒂戈林的蘇打粉工廠　圖片來源：BBC

全球暖化殺到來，除了消極地把「兇手」封印在地底，如果能化 CO2 為神奇，轉換成有用的產品，就能一舉兩得。在印度，碳收集技術便有一大突破，有工廠成功把從燃煤爐收集得來的 CO2，生產成蘇打粉。

目前碳收集和封存之所以引起爭議，是因為僅僅把碳化合物打到地底等方法，完全沒有經濟效益，且成本高昂。位於杜蒂戈林市海港的這座工廠，並沒有受任何資助，是首個能轉廢為「盈」的碳收集技術。廠方表示，他們每年能「封存」起 6 萬噸 CO2，而且該技術已得到世界注目。

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技術的步驟如下：

  1. 工廠以燃煤鍋爐來產生進行化學反應所需的蒸氣。
  2. 從燃煤鍋爐產生的 CO2 以一種具專利的化學物分隔和收集起來。
  3. 混合 CO2 和蒸氣，再加進氨鹽，最終生產成蘇打粉。

廠主向 BBC Radio 4 直言：「我是一個生意人，從未想過要拯救地球。我需要一個可靠的 CO2 供應，而這是最佳的途徑得到它。」他表示目前這工序近乎零排放，他希望增設第二個燃煤爐來得到更多 CO2 以合成肥料。

過程中最關鍵的化學物，能從廢氣中隔離 CO2，是由兩名印度年輕化學家發明。他們本身是印度 Kharagpur 科研機構的化學家，最初未能在印度得到研究資金，後來才得到英國政府的企業計劃資助。

他們所屬的環保科研企業 Carbonclean 相信，收集起可使用的 CO2，或能減少 5-10% 煤的碳排放。一般而言，工業蒸氣鍋爐較難應用可再生能源，燃煤仍是方便提供巨大熱能的能源，而今次能利用收集得來的 CO2 便對減排貢獻不小。此外，Carbonclean 亦表示，利用氨鹽和 CO2 結合，比傳統的生產方法效率更高。

要排減抗暖化，除了靠道德感召，實際還是要有經濟誘因，因為大多人的利字當頭，目光有限。哈佛大學經濟學教授 Gregory Mankiw 就建議開徵「碳稅」，迫使人要面對氣候變化的成本，簡單而有效地指導人向正確方向進發。反常天氣已悄然來臨，人類在商場競賽的同時，也與無情的大自然競賽。

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