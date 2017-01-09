1月9日
我們踏入「語音智能時代」了嗎？
日本家長又愛又恨的幼兒酒店
科網獨角獸：不是用錢就成王
抗暖化新路：CO2 成蘇打粉
陶傑：科學就是科學
刺殺暗器大全：雨傘、煙斗、信鴿？
一箱思念‧後篇
江皓昕：「星聲夢裡人」——勇於做夢的愚者們，城市還是會為你而璀璨
鄭立：投資者是你的長期盟友
梁迪倫：文化之路難走，也有難得之人

日本家長又愛又恨的幼兒酒店

A+A-
圖片來源：Flickr
圖片來源：Flickr

香港的安老院屢發生虐待事件，日本亦有類似情況。去年一篇殺氣騰騰的匿名文章讓一句「孩子上不了保育園，日本去死吧！」（保育園落ちた日本死ね）一舉入選日本流行語大賞十大，道盡日本媽媽面對保育園（託兒所）不足的怒氣和苦楚。公營保育園稀少，幼稚園收費高昂而且照料時間短，雙薪或單親家庭只能投靠坊間的「幼兒酒店」，未料卻引起更嚴重的問題。

根據日本時報所載，2015 年 4 月為止有 2.3 萬個幼兒無法進入任何兒童保育設施，淪為 「待機兒童」，一位難求，家長就算早一年以上入紙申請，排夠十間以上仍食白果。為求保育園一位，家長爭得焦頭爛額。失敗的家庭，要不雙親其中一人辭職照料幼兒，要不就靠私營幼兒酒店全天候照看。

圖片來源：路透社
圖片來源：路透社

結果未受規管的新開幼兒酒店如雨後春筍，看管兒童由新生兒到適學兒童都有。去年神奈川一間無牌保育所有保育員因虐兒致死被捕，受託幼兒死時只有 4 個月大。事發當晚，涉事保育員需要獨自看管 23 名嬰兒。保育所後來被揭自 2008 年起曾 6 次違規，縣政府多次警告後，保育所仍能照常營業。而這絕不是個別事件，根據內閣府公佈數字，2015 年有 9 名兒童死於幼兒酒店。

全日本有 1,749 間幼兒酒店，收費比公營保育園貴，員工也不一定有專業資格，饒是如此，它們仍然完全合法。日本政府由 2000 年開始放鬆對兒童保育機構的管制，以期逐漸增加私營保育所數目。幼兒保育服務供應是增加了，質素卻難過關。

曾在長崎佐世保的幼兒酒店工作 5 個月的保育員，形容酒店環境污穢，而且沒有洗浴設施：「每次想起都令我心碎。」孩子吃的不是新鮮有營養的食物，而是千篇一律的即食餐。「在那裡你會見到很多駭人聽聞的事，但若沒有這些幼兒酒店的存在，我想會發生更多更恐怖的事。」

身兼律師、註冊社工以及日本幼兒保育系統專家的寺町東子，回想起幾年前宇都宮一名 9 個月大嬰兒在幼兒酒店中暑後被疏忽照顧致死。涉事幼兒酒店在廣告宣稱有長駐護士，有合約醫生、營養師設計膳食、對患病兒童能提供全天候護理，星級配置吸引不少醫生和公司老闆光顧，實際上一切廣告所述純屬虛構。

一方面安倍宣稱要解決少子化危機，又大推女性政策，呼籲女性生育後回歸職場，另一方面在千呼萬喚下仍然無法增加保育園數目。如果日本媽媽不把幼兒託住幼兒酒店，只能辭職。在日本，公司社員一旦離開公司，再難得到像樣的全職工作機會。與香港不同的是，日本家庭並無聘請外傭一說，加上在人口老化下，不少長者年屆高齡仍然在職，不想失業只能屈就幼兒。

安倍探訪橫濱一間保育園時與幼兒打成一片，與此同時，超過 2 萬幼兒被排除在保育園外。　圖片來源：路透社
安倍探訪橫濱一間保育園時與幼兒打成一片，與此同時，超過 2 萬幼兒被排除在保育園外。　圖片來源：路透社

據寺町東子所說，被託於幼兒酒店的兒童發生意外的機率，要比公營保育園高 30 倍。在老年少子化時代，好不容易出生的幼兒，還要受保育園篩選，「抽獎」結果隨時決定生死。然而就如佐世保那間惡名昭彰的幼兒酒店的前員工所說：「我個人希望這些幼兒酒店絕跡日本，但我清楚明白它們是日本家長，尤其是單親媽媽最後一條救命草。」

相關新聞

圖片來源：Flickr / inefekt69

消失的東京的士行燈

日劇「金田一少年之事件簿」劇照

紅眼：還會再見吧，高遠遙一

2016 年銷路最佳的音樂人是 1782 年出道的莫札特。

2016 年最暢銷的音樂人是……

中東國家巴林的平均電影票價冠絕全球。

全球電影票價一覽

如果瀧和三葉也到動畫外的須賀神社朝聖。圖片來源：学生日記.asia

日本特別旅遊指南：聖地巡禮

coopqshuiaauejk

2016 年日本 20 大賣潮流（下）

1941 年 12 月 7 日，日本偷襲珍珠港，二戰進程從此改寫。　圖片來源：路透社

偷襲珍珠港：一場種族主義災難

圖片來源：路透社

自成一黨的日本首相夫人


本月熱門

圖片來源：路透社

陶傑：中環小朋友的錯

582695675b116

潘度琳：逃恥中的不婚女性

cx9tilgusaaek1b

紅眼：你的愛情有點難懂，並不代表世界不能包容

iron_batman

硬漢有時軟軟的？蝙蝠俠對鐵甲奇俠


昨日要聞
  1. 發現特洛伊遺跡：夢想和無知交織的考古災難
  2. AlphaGo 並無超越人類
  3. 來到亞洲？印度也想「全民派錢」
  4. 野貓在澳洲當上百獸之王
  5. 2017 展望大事
  6. 2017 年：健康飲食，保記憶力
  7. 憂慮
  8. 唐明：大中華大龍鳳
  9. 紅眼：有沒有聖誕節穿新春別注球鞋的八卦？
  10. 關琋鎂：小朋友食雪糕整污糟件衫，第一時間你會點做？
星級話題
室內設計|科學|選舉|記憶|商業|投資|毛澤東|科技|歐盟|奧運|學生|基因|大數據|遊戲|消費|英國|香港|公投|愛情|里約奧運|全球暖化|倫敦|中國|恐怖主義|家長|印度|反恐|第二次世界大戰|google|健康|伊斯蘭國|眼疾|恐怖分子|攝影|工作|文化|西班牙|企業家|杜林普|動物|桌遊|機械人|教育|出版|食物|心理學||Brexit|潮流|時裝|中東|哲學|廣告|生活|台灣|Pokemon Go|藝術|品牌|傳媒|生態|貧富懸殊|巴西|總統|環保|移民|丹麥|北韓|子女|污染|人工智能|board game|親子|女性|電影|小說|學習|特朗普|經濟|氣候變化|插畫|意大利|澳洲|逃稅|希拉莉|美國|挪威|社交媒體|日劇|伊斯蘭|影評|企業管理|脫歐|飲食|企業|希特拉|英語|難民|年輕人|足球|俄羅斯|敍利亞|文學|App|戲劇|共和黨|非洲|閱讀|大腦|創業||社交|失業|太空|歷史|梁振英|研究|時尚|衣著|城市|英超|網絡|房屋|美劇|Netflix|美國大選|旅遊|Facebook|日本|納粹|運動|奧巴馬|建築|民主|法國|AI|戰爭|智能手機|醫療|城市規劃|歧視|設計|語言|歐洲|恐襲|德國|卡梅倫|內戰|大選|兩性|音樂