日本家長又愛又恨的幼兒酒店

香港的安老院屢發生虐待事件，日本亦有類似情況。去年一篇殺氣騰騰的匿名文章讓一句「孩子上不了保育園，日本去死吧！」（保育園落ちた日本死ね）一舉入選日本流行語大賞十大，道盡日本媽媽面對保育園（託兒所）不足的怒氣和苦楚。公營保育園稀少，幼稚園收費高昂而且照料時間短，雙薪或單親家庭只能投靠坊間的「幼兒酒店」，未料卻引起更嚴重的問題。

根據日本時報所載，2015 年 4 月為止有 2.3 萬個幼兒無法進入任何兒童保育設施，淪為 「待機兒童」，一位難求，家長就算早一年以上入紙申請，排夠十間以上仍食白果。為求保育園一位，家長爭得焦頭爛額。失敗的家庭，要不雙親其中一人辭職照料幼兒，要不就靠私營幼兒酒店全天候照看。

結果未受規管的新開幼兒酒店如雨後春筍，看管兒童由新生兒到適學兒童都有。去年神奈川一間無牌保育所有保育員因虐兒致死被捕，受託幼兒死時只有 4 個月大。事發當晚，涉事保育員需要獨自看管 23 名嬰兒。保育所後來被揭自 2008 年起曾 6 次違規，縣政府多次警告後，保育所仍能照常營業。而這絕不是個別事件，根據內閣府公佈數字，2015 年有 9 名兒童死於幼兒酒店。

全日本有 1,749 間幼兒酒店，收費比公營保育園貴，員工也不一定有專業資格，饒是如此，它們仍然完全合法。日本政府由 2000 年開始放鬆對兒童保育機構的管制，以期逐漸增加私營保育所數目。幼兒保育服務供應是增加了，質素卻難過關。

曾在長崎佐世保的幼兒酒店工作 5 個月的保育員，形容酒店環境污穢，而且沒有洗浴設施：「每次想起都令我心碎。」孩子吃的不是新鮮有營養的食物，而是千篇一律的即食餐。「在那裡你會見到很多駭人聽聞的事，但若沒有這些幼兒酒店的存在，我想會發生更多更恐怖的事。」

身兼律師、註冊社工以及日本幼兒保育系統專家的寺町東子，回想起幾年前宇都宮一名 9 個月大嬰兒在幼兒酒店中暑後被疏忽照顧致死。涉事幼兒酒店在廣告宣稱有長駐護士，有合約醫生、營養師設計膳食、對患病兒童能提供全天候護理，星級配置吸引不少醫生和公司老闆光顧，實際上一切廣告所述純屬虛構。

一方面安倍宣稱要解決少子化危機，又大推女性政策，呼籲女性生育後回歸職場，另一方面在千呼萬喚下仍然無法增加保育園數目。如果日本媽媽不把幼兒託住幼兒酒店，只能辭職。在日本，公司社員一旦離開公司，再難得到像樣的全職工作機會。與香港不同的是，日本家庭並無聘請外傭一說，加上在人口老化下，不少長者年屆高齡仍然在職，不想失業只能屈就幼兒。

據寺町東子所說，被託於幼兒酒店的兒童發生意外的機率，要比公營保育園高 30 倍。在老年少子化時代，好不容易出生的幼兒，還要受保育園篩選，「抽獎」結果隨時決定生死。然而就如佐世保那間惡名昭彰的幼兒酒店的前員工所說：「我個人希望這些幼兒酒店絕跡日本，但我清楚明白它們是日本家長，尤其是單親媽媽最後一條救命草。」