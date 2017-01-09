江皓昕：「星聲夢裡人」——勇於做夢的愚者們，城市還是會為你而璀璨

「La La land」是英文諺語，據網上字典乃「a state of being out of touch with reality」的意思，一種跟現實絕緣的夢幻狀態。「La La land」也可以是 LA 洛杉磯，月色醉人的荷里活。無數人到那裡去的時候是勇敢和浪漫的，走的時候是失落和有著面對現實的覺悟。每一個晚上，失意者只能看著窗外嘆問：「City of stars, are you shining just for me？」他們如同飛蛾撲火，如同手握長刺的玫瑰，遍體鱗傷，只為飛近一點，去欣賞那種不配被自己擁有的璀璨。那種璀璨叫夢想。

電影結束，半數觀眾沒有即時離座，而是安靜地坐著，等片尾名單捲到最後一行，才雙腳軟軟地站起來——我不知道其他人，至少我留下來的原因不只是因為片尾曲實在是太好聽，也不是要向每一個幕後人員和茶水阿姐致敬，而是缺乏回到現實的動力——電影太好，好得整個人似被抽空了，靈魂還在大銀幕另一面的美夢中，不願回來。

電影 La La Land 是一個童話，一個成年人才會懂的童話。這個童話的好不止於畫面精緻、樂曲動聽、Emma Stone 的漂亮或 Ryan Gosling 的帥氣，雖然這都是受盡愛戴的理由之一。然而它最要命，最讓人難以忘懷，最甜蜜又苦澀的美妙，美妙得甚至會讓人暗叫一聲「可惡，怎麼這麼好」的地方，就兩個字：浪漫。

浪漫是山邊馬路的夜景，浪漫是碼頭日落的餘暉，浪漫是太空館中的星空投射，在宇宙繁星中跳舞的一對追夢者。二人的愛情沒有結果，閃爍一剎的火花卻是永恆。你我在最卑微的時間遇上對方，我們付不起房租，世界卻也付不起我們的夢。我們的目的地也許不同，然而天空廣闊，雀鳥也要在風中睡覺，兩個懷著相同心跳頻率的追夢者，何妨擁抱對方，互相取暖。儘管時間是個婊子，多年後你我再遇，那時候我倆已經走失了，看著鏡子甚至會為自己的改變而驚訝。然而每一個人生的路口，都開啟著一個嶄新的平行時空。在那裡，我們還是會一樣的愚昧，一樣的勇敢，城市還是一樣的為我們而亮，儘管我們還是一樣的付不起房租。在那裡，浪漫是永恆的，所以我們現在更需要跳舞。

回家途中，巧聽到電台主持人在評論這部電影，他說：「睇完覺得，乜就咁架咋？」認為這部電影是過譽了，人物簡單，故事老舊沒突破，在以前的電影中都看過了——得罪講句，he just missed the point。La La Land 是一個童話，是一個燈光亮起時，你還捨不得醒來的美夢。今天晚上做了一個好夢，明早醒來如果你想到的只是懷疑，批評夢中故事不合理，或曾幾何時是否做過類似的夢，那你簡直是浪費了整盤事情最美妙的部分。現實考慮在夢想中是不適用，是立入禁止的，白天受盡的疲憊和傷害不該帶到晚上，成年人受盡的欺騙和壓抑也不應帶到過往的自己身上去。夢想之所以可貴，在於我們明知那是虛幻，是不真實，是騙小孩子的，仍不忍去拆破。世界已夠寂寞，做夢前請放下自己。