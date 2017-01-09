1月9日
我們踏入「語音智能時代」了嗎？
日本家長又愛又恨的幼兒酒店
科網獨角獸：不是用錢就成王
抗暖化新路：CO2 成蘇打粉
陶傑：科學就是科學
刺殺暗器大全：雨傘、煙斗、信鴿？
一箱思念‧後篇
江皓昕：「星聲夢裡人」——勇於做夢的愚者們，城市還是會為你而璀璨
鄭立：投資者是你的長期盟友
梁迪倫：文化之路難走，也有難得之人

科網獨角獸：不是用錢就成王

A+A-
miranda-kerr-couples-up-with-snapchat-ceo-evan-spiegel-social1
Snapchat 創辦人 Evan Spiegel 及其明星妻子 Miranda Kerr.

你還相信 Facebook 嗎？當 Facebook 已逐漸淪為上司對下屬 24 小時下命令，父母對子女進行遙距監控的工具，90 後以降的年輕人，其實早就離棄了 Facebook、Twitter、Instagram 這類「傳統」社交媒體。當 70、80 後仍孜孜不倦地「認同請按讚，贊成請分享」之際，Like & Share 的網絡模式已經過時，取而代之的，是「限時」。早前 Instagram 作出重大更新，新增了限時動態功能。動態消息的最上方加入了影像功能，用戶可觀看追蹤對象過去 24 小時的限時動態，而 24 小時後該動態便會自行消失。事實上，Instagram 的新功能全然是來自在年輕人群體中更為流行的 Snapchat。

shutterstock_514705555閱後即焚的網絡模式，比起傳統的 Like & Share 玩法更為即時和短暫，而年輕人群體使用手機上網的時間遠超老一輩成年人，因此也不易被他們監控。上月 Snapchat 的新功能就更明顯了，新增的群組聊天室設定了 16 人為人數上限，訊息只能保留 24 小時，而且只可以看一次，更有利於逃離各種追蹤。Snapchat 在新生代出盡鋒頭，各 I.T. 巨頭其實並非後知後覺，不過，在幾年前，當 Facebook 提價 30 億美元作收購，而 Google 也傳聞有意出手，叫價達 40 億美元，結果都一一被拒。正常人只要將膝下的金蛋賣出去，已可退休享受餘生，但毅然拒絕 Facebook、Google 以至中國騰訊等業內龍頭的天價招攬，要形容 Snapchat 的創辦人 Evan Spiegel，五個字：年輕就是狂。

事實上，Evan 拒絕被收購的決定完全正確，2014 年 Snapchat 市值已破百億美元，2015 年經過私募基金融資後，Snapchat 的估值已達到 160 億美元，作為 CEO 的 Evan 已穩站地球上最富有的 90 後之名。有消息人士指，拒絕各方收購的母公司 Snap，今年極有可能進行 IPO 上市集資。近年掛牌上市的巨型科網股不多，Snap 一旦如外界傳聞在今年 3 月登場，勢將成為阿里巴巴在 2014 年上市以後最矚目的科網新貴，目前預測，在 IPO 上市首日，其市值或可超越 250 億美元。與同業老前輩 Twitter 上市以來每況愈下的股價相比，改朝換代的趨勢已很清楚。

久旱逢甘加上 Snapchat 備受年輕人愛戴，市場對 Snap 和年僅 26 歲的 Evan 皆予以期待，認為前者甚有機會發展成下一個 Facebook，而後者則與蘋果創辦人 Steve Jobs 比肩。事實上，Evan 本身就相當富傳奇色彩，只用 3 年時間便創造出 Snapchat 這隻「獨角獸」，從未將 Facebook 和 Google 等巨企放在眼內，加上去年還高調娶了影星 Orlando Bloom 的超模前妻 Miranda，在公在私都可謂得天獨厚。不過，根據市場調查數據，今年 Snap 的預估廣告收入約為 9.4 億美元，以市值 250 億美元計算，兩者相差超過 26 倍，遠高過舊世代的 Facebook 和 Twitter，這代表 Snap 股價一點也不便宜。

YT Jia, founder and CEO of LeEco, speaks during an unveiling event for the Faraday Future FF 91 electric car in Las Vegas
樂視創辦人兼董事長賈躍亭。　圖片來源：路透社

話分兩頭，有人歡喜有人愁。Snapchat 的功能雖然簡單、短暫，但背後商機驚人，皆因 Evan 勝在年輕，就看準了年輕人的想法，是一擊即中的完美示範。與之相對的，卻一定是舉資數以百億玩人民幣，卻全數打水漂成為業界笑話，大而無當的樂視。

在內地以視頻網站起家的樂視，近年擴張過急，網上平台、手機生產、體育轉播、汽車研發，各個領域全部染指，結果過度燒錢，資金鏈出現嚴重問題，目前已傳欠債達 500 億以上，在爆煲、裁員、高層離巢等負面消息影響之下，樂視 A 股去年下半年股價開始急跌，年底已停牌。

樂視眾多假大空的項目當中，燒錢之最就數汽車研發。日前，旗下汽車生產商 Faraday Future 終於在 CES 上展示了量產車 FF 91。以 Tesla Model X 為最大競爭對手的 FF 91，也被視為 Faraday Future 以至樂視的「最後希望」，不過，當樂視創辦人賈躍亭興奮地介紹此新作，並親身示範自動泊車系統，車身卻完全無反應，在眾目睽睽之下失手，狼狽之餘，亦叫人擔心資金緊張下新車是否真的能順利投產。

雖則 FF 91 擁有 1,050 匹最大馬力，但樂視的復牌之路，恐怕甚為遙遠，能否抵達仍是未知之數。

  • FF 91 的「自動不理會指令」系統。

相關新聞

20150922letv001

杜夫：由英超播映權說起

圖片來源：路透社

收購 Twitter 的一場豪賭

louis-vuitton

紅眼：奢侈品帝國的勝利者聯盟

fotonoticia_20160511162820-16051700699_9999

又一 Start-up 剋星：過勞死

Two sons using a digital tablet pc in living room

瑞典真 ‧ 益智兒童節目

Mr. Robot 劇照

方俊傑：「黑客軍團」——我們真的有選擇？

10747961_733968970013275_1066237611_n

日本 U-19 青年十大流行

File photo of Facebook CEO Mark Zuckerberg during a town hall at Facebook's headquarters in Menlo Park, California

朱克伯格來了，Startups 應當恐懼


本月熱門

圖片來源：路透社

陶傑：中環小朋友的錯

582695675b116

潘度琳：逃恥中的不婚女性

cx9tilgusaaek1b

紅眼：你的愛情有點難懂，並不代表世界不能包容

iron_batman

硬漢有時軟軟的？蝙蝠俠對鐵甲奇俠


昨日要聞
  1. 發現特洛伊遺跡：夢想和無知交織的考古災難
  2. AlphaGo 並無超越人類
  3. 來到亞洲？印度也想「全民派錢」
  4. 野貓在澳洲當上百獸之王
  5. 2017 展望大事
  6. 2017 年：健康飲食，保記憶力
  7. 憂慮
  8. 唐明：大中華大龍鳳
  9. 紅眼：有沒有聖誕節穿新春別注球鞋的八卦？
  10. 關琋鎂：小朋友食雪糕整污糟件衫，第一時間你會點做？
星級話題
學習|App|board game|家長|伊斯蘭國|希特拉|西班牙|梁振英|奧巴馬|企業管理|英語|攝影|科技|Pokemon Go|里約奧運|科學|潮流|選舉|公投|日劇|逃稅|第二次世界大戰|社交|挪威|民主|英國|大選|Brexit|閱讀|非洲|難民|出版|房屋|香港|運動|工作|投資|反恐|Facebook|兩性|足球|恐怖分子|Netflix|桌遊|倫敦|英超|美劇|失業|眼疾|親子|愛情|藝術|文化|生活|智能手機|插畫|歷史|廣告|醫療|俄羅斯|女性|脫歐|中國|戰爭|經濟|人工智能|子女|太空|內戰|google|希拉莉|時裝|總統|特朗普|語言|生態|大數據|污染|美國|納粹|法國|日本|中東|年輕人|動物|共和黨|AI|記憶|電影|城市規劃|澳洲|哲學|創業|網絡|卡梅倫|消費|氣候變化|移民|研究|企業家|飲食|設計|小說|敍利亞|奧運|環保|衣著|恐襲||丹麥|巴西|意大利|遊戲|歐盟|傳媒|貧富懸殊|城市|大腦|德國|伊斯蘭|機械人|教育|影評|歧視|音樂|健康|室內設計|心理學|杜林普|社交媒體|食物|北韓|商業|文學|毛澤東|旅遊||學生|美國大選|印度|品牌|歐洲|戲劇|恐怖主義|時尚|全球暖化|建築|基因|台灣|企業