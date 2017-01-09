科網獨角獸：不是用錢就成王

你還相信 Facebook 嗎？當 Facebook 已逐漸淪為上司對下屬 24 小時下命令，父母對子女進行遙距監控的工具，90 後以降的年輕人，其實早就離棄了 Facebook、Twitter、Instagram 這類「傳統」社交媒體。當 70、80 後仍孜孜不倦地「認同請按讚，贊成請分享」之際，Like & Share 的網絡模式已經過時，取而代之的，是「限時」。早前 Instagram 作出重大更新，新增了限時動態功能。動態消息的最上方加入了影像功能，用戶可觀看追蹤對象過去 24 小時的限時動態，而 24 小時後該動態便會自行消失。事實上，Instagram 的新功能全然是來自在年輕人群體中更為流行的 Snapchat。

閱後即焚的網絡模式，比起傳統的 Like & Share 玩法更為即時和短暫，而年輕人群體使用手機上網的時間遠超老一輩成年人，因此也不易被他們監控。上月 Snapchat 的新功能就更明顯了，新增的群組聊天室設定了 16 人為人數上限，訊息只能保留 24 小時，而且只可以看一次，更有利於逃離各種追蹤。Snapchat 在新生代出盡鋒頭，各 I.T. 巨頭其實並非後知後覺，不過，在幾年前，當 Facebook 提價 30 億美元作收購，而 Google 也傳聞有意出手，叫價達 40 億美元，結果都一一被拒。正常人只要將膝下的金蛋賣出去，已可退休享受餘生，但毅然拒絕 Facebook、Google 以至中國騰訊等業內龍頭的天價招攬，要形容 Snapchat 的創辦人 Evan Spiegel，五個字：年輕就是狂。

事實上，Evan 拒絕被收購的決定完全正確，2014 年 Snapchat 市值已破百億美元，2015 年經過私募基金融資後，Snapchat 的估值已達到 160 億美元，作為 CEO 的 Evan 已穩站地球上最富有的 90 後之名。有消息人士指，拒絕各方收購的母公司 Snap，今年極有可能進行 IPO 上市集資。近年掛牌上市的巨型科網股不多，Snap 一旦如外界傳聞在今年 3 月登場，勢將成為阿里巴巴在 2014 年上市以後最矚目的科網新貴，目前預測，在 IPO 上市首日，其市值或可超越 250 億美元。與同業老前輩 Twitter 上市以來每況愈下的股價相比，改朝換代的趨勢已很清楚。

久旱逢甘加上 Snapchat 備受年輕人愛戴，市場對 Snap 和年僅 26 歲的 Evan 皆予以期待，認為前者甚有機會發展成下一個 Facebook，而後者則與蘋果創辦人 Steve Jobs 比肩。事實上，Evan 本身就相當富傳奇色彩，只用 3 年時間便創造出 Snapchat 這隻「獨角獸」，從未將 Facebook 和 Google 等巨企放在眼內，加上去年還高調娶了影星 Orlando Bloom 的超模前妻 Miranda，在公在私都可謂得天獨厚。不過，根據市場調查數據，今年 Snap 的預估廣告收入約為 9.4 億美元，以市值 250 億美元計算，兩者相差超過 26 倍，遠高過舊世代的 Facebook 和 Twitter，這代表 Snap 股價一點也不便宜。

話分兩頭，有人歡喜有人愁。Snapchat 的功能雖然簡單、短暫，但背後商機驚人，皆因 Evan 勝在年輕，就看準了年輕人的想法，是一擊即中的完美示範。與之相對的，卻一定是舉資數以百億玩人民幣，卻全數打水漂成為業界笑話，大而無當的樂視。

在內地以視頻網站起家的樂視，近年擴張過急，網上平台、手機生產、體育轉播、汽車研發，各個領域全部染指，結果過度燒錢，資金鏈出現嚴重問題，目前已傳欠債達 500 億以上，在爆煲、裁員、高層離巢等負面消息影響之下，樂視 A 股去年下半年股價開始急跌，年底已停牌。

樂視眾多假大空的項目當中，燒錢之最就數汽車研發。日前，旗下汽車生產商 Faraday Future 終於在 CES 上展示了量產車 FF 91。以 Tesla Model X 為最大競爭對手的 FF 91，也被視為 Faraday Future 以至樂視的「最後希望」，不過，當樂視創辦人賈躍亭興奮地介紹此新作，並親身示範自動泊車系統，車身卻完全無反應，在眾目睽睽之下失手，狼狽之餘，亦叫人擔心資金緊張下新車是否真的能順利投產。

雖則 FF 91 擁有 1,050 匹最大馬力，但樂視的復牌之路，恐怕甚為遙遠，能否抵達仍是未知之數。