1月9日
我們踏入「語音智能時代」了嗎？
日本家長又愛又恨的幼兒酒店
科網獨角獸：不是用錢就成王
抗暖化新路：CO2 成蘇打粉
陶傑：科學就是科學
刺殺暗器大全：雨傘、煙斗、信鴿？
一箱思念‧後篇
江皓昕：「星聲夢裡人」——勇於做夢的愚者們，城市還是會為你而璀璨
鄭立：投資者是你的長期盟友
梁迪倫：文化之路難走，也有難得之人

我們踏入「語音智能時代」了嗎？

A+A-

迅速發展的人工智能（Artificial Intelligence）近年正大幅改變我們的生活，先是有日本公司開始以機械人取代人類員工，再有 AlphaGo 第 2 代橫掃棋壇，人類難以匹敵，而這些事例不過是冰山一角——新一期「經濟學人」分析，語音科技（Voice Technology）日趨成熟，我們已踏入語音智能的時代，電腦將會更易操作，滲入人類生活每個細節。

對著空氣、說出「咒語」，然後能知道所想、得到所要——在以前，這只是科幻情節，可是，隨著亞馬遜的 Echo、蘋果的 Siri 和 Google 語音搜尋等辨識系統發展，安坐沙發，透過話語瞬間控制家居電器、播歌、關燈不再是夢，而是逐漸活現眼前的事實。利用語音科學，連傳短訊、發電郵都可以省掉打字過程，只需對著系統說話，人工智能就可自行判別，然後生成語句。「經濟學人」指出，這些看似簡單的語音智能將會為電腦運算掀起巨變。

在 Mac 上的語音智能 Siri。
在 Mac 上的語音智能 Siri。
亞馬遜的語音智能 Echo。
亞馬遜的語音智能 Echo。

以往如視窗、選單、圖案、觸碰式屏幕等技術，不過屬於「用家界面」（user interface）的改動，以令用家更容易操作電腦，然而，語音技術卻能令用家跳過「界面」，直接跟電腦下指令。擁有語音智能，鍵盤不再是操作電腦的必須，連屏幕都能省略，電腦可變得更加強大、普及。

不過，「經濟學人」預測，語音並不會全面取替其他電腦輸入模式，因為有時候以打字方式下指令比起說話更好。「經」所言非虛，這也是 Facebook 創辦人朱克伯格在編程出智能管家 Jarvis 後的兩個感想：一、他可用語音或短訊向 Jarvis 下指令，但出乎意料，他更常採用短訊命令，因為這減少對身邊人的影響，更得體；二、Jarvis 可用語音或短訊與他交流，但他偏好接收短訊，因為短訊不必即時閱讀，語音卻會立刻聽到。

儘管如此，語音智能仍會是科技大勢，人們藉著語音智能，可以與周邊科技有更多交流。然而，要充分發揮語音智能的潛力，還需多方面的科技突破：

理解力：語音辨識系統在多年前早已發展，但這些系統始終不太可靠、需要長時間訓練才能學習用家的聲音。現在，「深層學習」（Deep Learning）技術日漸成熟，人工智能可從大數據中自行學習，使電腦開始理解到人類的日常語言。不過，語音智能要方便生活，則不能似 Siri 般的指令形態，而是必須有分析語境、真正雙方溝通的能力。

個人化：要語音智能發揮最大功能，減輕人類的生活繁瑣負擔，單純倒模生產出的語音智能並不足夠，反而辨識系統需要「個人化」，與用家的說話模式、文化貼近，更要連結用家各種個人資料，如日程表、電郵信箱等。

私隱：可是，當語音智能與其他私隱扣連，掌握語音智能數據庫的公司將擁有如政府級數的個人資料。另外，當軟件公司 Adobe 推出有音訊界 Photoshop之稱的「Voco」，人們可隨意修改音訊之時，只用語音控制所有家電、協助工作是否安全？這些網絡安全問題，亟需解決。

這些科技問題難以解決，花了 100 小時建造 Jarvis 的朱克伯格亦坦言：除非人工智能技術取得關鍵突破，否則多花 1,000 小時，也應不能建造一套完全自行學習的系統。無論如何，朱克伯格也好、「經濟學人」也好，對於語音智能（及更大範疇的人工智能）的未來相當樂觀——電腦將會更加普及，協助人類日常生活，甚至與我們溝通交流。

相關新聞

人機對決元年：2016 年李世石對 AlphaGo 五番棋。

AlphaGo 並無超越人類

dolores-waking-up-westworld-episode-three

【技術文】圖靈測試得到甚麼？

於 1988 年所發行的 Neuromancer 電玩遊戲。圖片來源：Wikipedia

從文學啟發的科學

william-host-westworld-orientation

美劇西部世界的哲學

a-refugee-headed-towards-europe-on-february-8

28 幅圖回顧 2016

mark-zuckerberg

用 AI 創造智慧管家，下一波科技巨浪來臨！

圖片來源：路透社

「全民基本收入」助人及企業重獲自由

未來社會會是怎麼樣？ 圖片來源：「雲圖」 劇照

資本主義後的四個未來


本月熱門

圖片來源：路透社

陶傑：中環小朋友的錯

582695675b116

潘度琳：逃恥中的不婚女性

cx9tilgusaaek1b

紅眼：你的愛情有點難懂，並不代表世界不能包容

iron_batman

硬漢有時軟軟的？蝙蝠俠對鐵甲奇俠


昨日要聞
  1. 發現特洛伊遺跡：夢想和無知交織的考古災難
  2. AlphaGo 並無超越人類
  3. 來到亞洲？印度也想「全民派錢」
  4. 野貓在澳洲當上百獸之王
  5. 2017 展望大事
  6. 2017 年：健康飲食，保記憶力
  7. 憂慮
  8. 唐明：大中華大龍鳳
  9. 紅眼：有沒有聖誕節穿新春別注球鞋的八卦？
  10. 關琋鎂：小朋友食雪糕整污糟件衫，第一時間你會點做？
星級話題
總統|卡梅倫|日劇|特朗普|戰爭|學習|城市|醫療|愛情|第二次世界大戰|社交|投資|攝影|環保|科學|納粹|足球|北韓|設計|民主|潮流|學生|公投|智能手機||企業管理|Brexit||敍利亞|Facebook|家長|歷史|社交媒體|藝術|語言|英超|健康|英國|基因|親子|逃稅|旅遊|研究|美國|脫歐|失業|伊斯蘭國|運動|傳媒|澳洲|飲食|英語|城市規劃|梁振英|App|歧視|閱讀|難民|年輕人|廣告|挪威|中國|創業|商業|奧巴馬|香港|企業|房屋|建築|大數據|眼疾|恐怖分子|機械人|兩性|希拉莉|大選|衣著|桌遊|AI|俄羅斯|恐襲|奧運|希特拉|意大利|倫敦|歐盟|子女|消費|動物|工作|時尚|氣候變化|食物|生態|Pokemon Go|歐洲|選舉|全球暖化|貧富懸殊|太空|中東|人工智能|台灣|哲學|board game|文化|非洲|巴西|時裝|google|心理學|杜林普|室內設計|內戰|伊斯蘭|記憶|污染|里約奧運|印度|西班牙|戲劇|美國大選|毛澤東|丹麥|Netflix|遊戲|網絡|美劇|生活|大腦|電影|插畫|日本|教育|德國|企業家|反恐|出版|女性|移民|影評|經濟|小說|科技|法國|音樂|文學|共和黨|恐怖主義|品牌