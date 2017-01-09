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陶傑：科學就是科學

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圖片來源：路透社
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中國毒空氣污染，正波及地球。西方有專家警告，地球溫室效應，中國人要負全責。中國燒煤，佔全球煤炭消耗量的七成。一面挖空地層資源，一面污染大氣，正逢曾否定溫室效應問題的杜林普上台，2017 年，大氣污染必成西方不分左右攻擊中國的一大罪行。

狂人總統一口否認地球溫室暖化的現象。最初他說這是中國散播的謠言陰謀。但後來美國記者發現杜林普與美國冷氣企業「開利」的大亨有交情。冷氣機正是地球溫室效應的因素之一。

杜林普反對地球一體化（Globalisation ），連帶任何關於「地球」（Global）的其他環保意識也不放在眼內，例如 Global Change。美國太空總署有一個「地球科學」（Earth Science）部門，除了仰視星空，還研究大地。這個部門專門監察全球的氣溫、二氧化碳發放量、海洋水平面升降及其溫度、雲層變化、兩極冰塊溶化速度、熱帶雨林、太陽輻射，以及地帶環境變化的一切數據。

圖片來源：路透社
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杜林普贏選時其中一名顧問獲加（Bob Walker）聲稱：世界上一半的氣候學家都在說謊，他們不相信地球正在暖化。以「說謊」（Lying）來形容氣候學者是對他們的專業很大侮辱，證明杜林普對這個行業的鄙視。

現在太空總署的地球科學部的科技人員正在擔心裁員。因為杜林普政府將溫室效應的研究視為「政治正確」（Politically Correct）的一部分。

科學就是科學，氣候暖化由一系列數據支持。當科學被意識形態佔據，例如中國的農業社會結構，用馬克思主義作權威的解釋，就導致整個地主階級被槍決和消滅。溫室效應這個議題，其實不是「左膠」發明的，有真正的事實數據支持。至於其他幾多是汽車廢氣發放，多少是自然天象，則尚有議論餘地。但將溫室效應一口否認而抹殺，卻不是智者所為。

反左不可盲反。杜林普如果成為美國霸權沒落的救星，而無法拯救地球於氣候劫難，無疑是十分可惜。北京和大半個中國一片灰暗，為杜林普 1 月 20 日就職送禮，人類從此有何前景？

圖片來源：路透社
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