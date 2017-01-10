2017，改壞習慣實得！

2017 年有甚麼新年大計？雖然名為「大計」，但有時大而可能無當，短小或者更加精悍，其中一個新年目標，最好是要戒掉一些壞習慣。市場策劃公司 Silverback Social 行政總裁 Chris Dessi 提醒你多個不為意的壞習慣，你又身懷了多少項？
1.不要沉迷社交媒體
Facebook、Instagram 猶如煙癮：「無論幾忙碌，都要碌一碌」。多少都市人只要一有時間便在手機上下滑動，查看新相新貼文，甚至於工作時間也不停留意這些社交媒體。認清網癮的元兇，別讓它們減低你的生產力。
4.不再迷信 Multitasking
你以為自己有能力 「multitask」，一心多用嗎？加拿大麥基爾大學（McGill Universit）神經科學教授 Daniel Levitin 就發現，我們其實從來都沒有同一時間處理多於一項工作，而只是快速地將工作交替進行，並且是額外耗神，消耗腦部的含氧葡萄糖（Oxygenated Glucose）。一心一用，以及工作每小時休息 15 分鐘，做事更有效率。
6.不要冗長會議
大家都是成年人了，做應做的事，開會不一定有益，特別是例會和冗長會議。假如真的要開會，Chris Dessi 建議討論三件事：一、員工正在進行的工作；二、已完成的工作；三、他們必須完成但正在進行的工作，Dessi 保證這能事半功倍。
7.不要做「點頭族」
有時你覺得自己不夠時間，是因為你不懂得「Say NO」，結果時間都花在錯誤或無關重要的事情上。Dessi 提醒你不要對任何要求都 Say Yes，學懂拒絕，「No」是你在 2017 年的珍貴朋友。