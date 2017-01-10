1月10日
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2017，改壞習慣實得！

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2017 年有甚麼新年大計？雖然名為「大計」，但有時大而可能無當，短小或者更加精悍，其中一個新年目標，最好是要戒掉一些壞習慣。市場策劃公司 Silverback Social 行政總裁 Chris Dessi 提醒你多個不為意的壞習慣，你又身懷了多少項？

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1.不要沉迷社交媒體

Facebook、Instagram 猶如煙癮：「無論幾忙碌，都要碌一碌」。多少都市人只要一有時間便在手機上下滑動，查看新相新貼文，甚至於工作時間也不停留意這些社交媒體。認清網癮的元兇，別讓它們減低你的生產力。

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2.不沉溺於負面情緒

沉溺於憂慮實際是作繭自縛，神經學家 Alex Korb 就形容，一個完整的思想，就像「雪地上的滑雪道，你愈是順著滑下去，你愈會走下坡而去不到別處。」自我質疑後來會演變成杞人憂天與自我否定。認識走出死胡同的 5 個步驟，重拾自信。

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3.不要太完美主義

完美主義表現於因小的缺憾而耿耿於懷，不斷埋怨自己為何會出錯。完美主義也是拖延症的成因，讓情感過度敏感，誘發神經焦慮，這類思維對女性的影響尤甚，女性因此受困擾的可能是男性的兩倍。

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4.不再迷信 Multitasking

你以為自己有能力 「multitask」，一心多用嗎？加拿大麥基爾大學（McGill Universit）神經科學教授 Daniel Levitin 就發現，我們其實從來都沒有同一時間處理多於一項工作，而只是快速地將工作交替進行，並且是額外耗神，消耗腦部的含氧葡萄糖（Oxygenated Glucose）。一心一用，以及工作每小時休息 15 分鐘，做事更有效率。

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5.不要太自戀

自戀者在生活上較普通人更易感到壓力。而在其自戀者傲慢的背後，很可能是長期自卑，以虛張聲勢，作為自我懷疑的過度補償。因此放下自戀，另一面是放下自卑。

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6.不要冗長會議

大家都是成年人了，做應做的事，開會不一定有益，特別是例會和冗長會議。假如真的要開會，Chris Dessi 建議討論三件事：一、員工正在進行的工作；二、已完成的工作；三、他們必須完成但正在進行的工作，Dessi 保證這能事半功倍。

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7.不要做「點頭族」

有時你覺得自己不夠時間，是因為你不懂得「Say NO」，結果時間都花在錯誤或無關重要的事情上。Dessi 提醒你不要對任何要求都 Say Yes，學懂拒絕，「No」是你在 2017 年的珍貴朋友。

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8.戒掉坐在家中的習慣

綜合分析指，若要促進健康，有效減低罹患慢性病的機率，則要每周做夠 3,000 至 4,000 代謝當量的運動。研究員 Hmwe Kyu 表示，只要每日行樓梯 10 分鐘、吸塵 15 分鐘、打理花園 20 分鐘、跑步 20 分鐘及急步或踩單車 25 分鐘，一周累計就有 3,000 代謝當量，為一周所需的運動量。要有足夠運動，「其實唔難」，你沒有藉口留在家中吧。

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