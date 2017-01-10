2017，改壞習慣實得！

7.不要做「點頭族」

有時你覺得自己不夠時間，是因為你不懂得「Say NO」，結果時間都花在錯誤或無關重要的事情上。Dessi 提醒你不要對任何要求都 Say Yes，學懂拒絕，「No」是你在 2017 年的珍貴朋友。