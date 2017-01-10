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保加利亞奇聞：國營電台不可播國歌

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作為國營電台，國歌也不能播？如此荒謬的事，正在保加利亞發生。由 1 月 1 日起，保加利亞公共廣播電台（BNR）的所有節目，都只會播放爵士、民謠和古典樂，因為多達 1,400 萬首國內外的現代歌曲，包括國歌「Mila Rodino」在內，一律被禁止播放。該台走到如斯地步，全因錢作怪。

在保加利亞，本地及海外音樂人的作品版權，皆由非牟利組織 Musicautor 管理。該組織批評，同為公營電台，BNR 所付的版權費用，比起其他歐洲國家的相對過低。同以國家補貼的比例比較，BNR 的僅佔 1%，但希臘、羅馬尼亞、愛沙尼亞及意大利的，卻佔 2.2% 至 5%。Musicautor 遂向 BNR 要求，將版權費調高 3 倍，令該台在未來 3 至 4 年的付出，能追上歐洲水平。

台長 Aleksadar Velev 對訴求大表不滿，指加價會對營運造成負擔，亦非「建立於經濟現實之上」，並反斥 Musicautor 壟斷版權。他警告，若要 BNR 同意多付 3 倍版稅，除非政府增加補貼，不然只能關閉一區的廣播，將會侵犯公共利益，「玷污公共廣播的使命」。Musicautor 表示願與 BNR 高層談判，唯對方毫無表示，只好中止合約。於是，BNR 從今年起，只能播放 1945 年以前面世的歌曲。

電台方面聲稱，「多達 95% 的現今流行音樂曲目」都不能播，連國歌也受影響。在跨年一刻，電台播放的國歌，就由慣例的官方版本，改為由該台交響樂團及合唱團表演的版本。不少音樂人聲援 BNR，樂隊 Signal 的主音 Dancho Karadjov 就允許 BNR 無償播放其新專輯。Musicautor 卻指控 BNR「誤導」聽眾，新年沒過幾天，已播放逾 50 首該組織擁有版權的歌曲。

上周三，多名國會議員上書文化部長 Vezhdi Rashidov，要求他採取措施調解糾紛。Rashidov 分別去信 BNR 及 Musicautor，促請雙方進行對話，但電台其後公開信件內容，顯示文化部尚未就 Musicautor 要求的費用點頭，預料將會持續爭拗。在事件圓滿解決之前，BNR 只能繼續做個「歲月留聲台」。

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